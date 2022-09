Liikemies Johann Hägerström surmattiin 18 vuotta sitten – nyt KRP haluaa tietää, miten hänen puhelimensa päätyi toiselle paikkakunnalle

Helsinkiläinen liikemies löytyi surmattuna Varsinais-Suomen Rymättylästä heinäkuussa 2005. Hänen puhelimensa on poliisin mukaan päätynyt Mustion alueelle, joka on nykyään osa Raaseporia. Puhelin on kateissa.

Poliisi-tv käsitteli Johann Hägerströmin tapausta elokuussa 2005.