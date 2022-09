16- ja 23-vuotiaat espoolaismiehet siirsivät noin miljoonan edestä S-Pankin asiakkaiden rahoja itselleen, epäilee poliisi

Tutkinnanjohtajan mukaan hyvin suuri osa viedyistä rahoista on kateissa ja niitä on vaikeaa saada takaisin.

Maksuvälinepetoksia on poliisin tämänhetkisen tiedon mukaan 53. Lisäksi poliisi tutkii noin 150:tä tietomurtoa, joiden kohdalla petos on jäänyt yrityksen asteelle.

S-Pankkiin liittyvistä maksuvälinepetoksista epäillään 16- ja 23-vuotiaita espoolaismiehiä

Pääepäiltyjen lisäksi heidän lähipiiriään epäillään rahanpesurikoksista. Rahoja on käytetty matkusteluun, ostoksiin ja yleiseen makeaan elämään.

S-Pankin asiakkaiden tileiltä tehdyistä oikeudettomista siirroista epäillään kahta espoolaismiestä, kertoo STT:lle tapauksen tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Klaus Geiger Länsi-Uudenmaan poliisista. Epäiltyjen iät ovat 16 ja 23 vuotta.

S-Pankin asiakkaiden tileiltä tehtiin oikeudettomia siirtoja pankin tietojärjestelmässä ollutta haavoittuvuutta hyväksikäyttäen. Epäilty rikoshyöty on noin miljoonan euron luokkaa.

Poliisi epäilee petossarjan alkaneen toukokuussa ja jatkuneen kesän ajan. Maksuvälinepetoksia on poliisin tämänhetkisen tiedon mukaan 53, minkä lisäksi poliisi tutkii noin 150:tä tietomurtoa, joiden kohdalla petos on jäänyt yrityksen asteelle.

Poliisin tutkinnassa rikosnimikkeitä ovat ainakin törkeä maksuvälinepetos, törkeä rahanpesu sekä tietomurto.

Epäiltynä myös lähipiiri

Pääepäiltyjen lisäksi myös heidän lähipiiriään epäillään Geigerin mukaan rahanpesutyyppisistä rikoksista, eli heidän pankkitilejään on käytetty rikoshyötynä saatujen rahojen siirtelyyn. Yhteensä epäiltynä on poliisin mukaan seitsemän tai kahdeksan henkilöä.

Siirrettyjä rahoja on Geigerin mukaan käytetty matkusteluun, kalliisiin ostoksiin ja omien ja lähipiirin velkojen maksuun. Hän arvioi, että hyvin suuri osa viedyistä rahoista on kateissa ja niitä on hyvin vaikeaa saada takaisin.

Ainakin yksi pääepäilty on ollut S-Pankin asiakas.

Enemmän osaamista kuin rivikansalaisella

Poliisin arvion mukaan teko on vaatinut kohtuullista tietoteknistä osaamista.

– Enemmän osaamista kuin ehkä rivikansalaisella tai ehkä rivinuorellakaan, Geiger sanoo.

Varsinaisesta hakkeritoiminnasta ei kuitenkaan ole kyse.

Epäiltyjen jäljille päästiin, kun tapauksesta alkoi tulla rikosilmoituksia ja poliisi huomasi, että ilmoitukset poikkesivat normaaleista kalastelurikoksista.

– Huomasimme, että tässä on erikoislaatuinen sarja kyseessä. Asianomistajilta ei ollut pyritty kalastelemaan tietoja, vaan teot olivat täysin asianomistajista riippumattomia.

Lisää aiheesta:

Lukuisilta S-pankin tileiltä on viety rahaa laittomasti – Poliisi: maksuvälinepetoksia ainakin 53, tietomurtoja noin 150

Sadat S-pankin asiakkaat pääsivät kirjautumaan toisten verkkopankkeihin – Finanssivalvonta: poikkeuksellinen ja vakava tapahtuma