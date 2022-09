Herätys: Venäjän öljy- ja kaasutulot kääntyivät laskuun | Perusopetuksen järjestämisessä tarvitaan kuntien yhteistyötä | Filippiinit kärsii sokeripulasta

Venäjän öljy- ja kaasutulot ensimmäistä kertaa reippaassa laskussa

Lännen asettamat pakotteet ja venäläisen öljyn välttely sekä Venäjän itsensä lähes sulkema kaasuntuonti Eurooppaan näkyvät ensimmäistä kertaa kunnolla Venäjän valtion saamissa vienti- ja verotuloissa. Rajumpi pudotus on vielä edessäpäin, sillä EU:n järein talouspakote eli raaka-öljyn tuontikielto astuu voimaan vasta joulukuussa.

Ukraina: Takaisinvallatussa Izjumissa joukkohauta

Ukrainan viranomaiset ovat löytäneet venäläisjoukoilta takaisin vallatusta Izjumin kaupungista joukkohaudan, kertoi presidentti Volodymyr Zelenskyi. Paikallisen tutkintaviranomaisen mukaan hauta-alueella on noin 440 ruumista. Ukraina on kutsunut toimittajia tutustumaan paikkaan tänään.

Koulut eivät toimi ilman kuntien yhteistyötä

Juupajoen kirkonkylän koulu Kopsamon kylässä. Kuva: Antti Eintola / Yle

Kuntien on pakko verkostoitua, jotta ne pystyvät järjestämään perusopetuksen tulevaisuudessa. Kun Oriveden Hirsilästä lakkautettiin kesällä alakoulu, naapurikunta tarjosi apuaan. Juupajoki otti vastaan yli 20 oppilasta ja tukee perheitä myös koulukyydeissä, vaikka mitään velvollisuutta ei olisi.

Sokeripula lopettamassa suositut virvoitusjuomat Filippiineillä

Nainen käveli Pepsi-hyllyn ohi ruokakaupassa Taguig Cityssä syyskuussa 2022. Kuva: Sara Rigatelli / Yle

Filippiinit kärsii pahasta sokeripulasta. Sokeriruoko on Filippiinien tärkein viljelykasvi, mutta nyt sokeri on nyt maassa kalliimpaa kuin koskaan. Juomayhtiöt Coca-Cola ja Pepsi ovat varoittaneet, että virvoitusjuomien tuotanto ei jatku Filippiineillä entisellään, ellei maahan tuoda pikaisesti sokeria ulkomailta. Coca-Cola Philippines on jo joutunut tilapäisesti sulkemaan 30–40 prosenttia tuotantolinjoistaan.

Päivä on sateinen

Kuva: Matti Huutonen / Yle Sää

Matalapaine pysyy Suomen yllä. Sadetta tai sadekuuroja tulee päivän aikana suuressa osassa maata. Lämpötilat ovat Pohjois-Lappia lukuun ottamatta 10–15 astetta.

