Hoitajien joukkoirtisanoutuminen tapahtuu mahdollisesti asteittain, uskoo Åbo Akademin dosentti

Hoitajajärjestöt Tehy ja Super kertoivat tänään jatkavansa joukkoirtisanoutumisen valmistelua. Toimi on poikkeuksellinen ja harvinainen, muistuttaa Åbo Akademin sosiologian yliopistonlehtori ja dosentti Mika Helander.

Hoitajien joukkoirtisanoutuminen on hyvin poikkeuksellinen keino, alleviivaa Åbo Akademin sosiologian yliopistonlehtori ja dosentti Mika Helander.

– On hyvin poikkeuksellisesta toimesta kyse. Tällaisella on uhattu tietääkseni vain kerran aikaisemmin, vuonna 2007, hoitoalan työtaistelun yhteydessä. Se ei silloin toteutunut. Tämä on kyllä harvinainen painostustoimi ammattiliitoilta, hän sanoo.

Hoitajajärjestöt Tehy ja Super kertoivat torstaina jatkavansa joukkoirtisanoutumisen valmistelua. Liitot eivät kerro, milloin tai missä irtisanoutumisia on tarkoitus tehdä. Ilmoitus tuli sen jälkeen, kun Helsingin käräjäoikeus kielsi hoitajaliittojen lakot sairaanhoitopiirien teho-osastoilla.

Hoitoalan työriidan sovittelu päättyi torstaina tuloksettomana valtakunnansovittelijan toimistolla ja neuvotteluja jatketaan maanantaina. Helander uskoo, että hoitajajärjestöjen tämänpäiväinen ilmoitus on osa neuvottelutaktiikkaa.

– Tällaiset aika kovatkin toimet ovat neuvotteluissa painostuskeinoja. Näitä lähdetään ehkä toteuttamaan asteittain, samalla tavalla kuin lakotkin, eli lisätään asteittain painetta. En usko, että joukkoirtisanoutumiset toteutuisivat kerralla. Se ei ole suomalaisen yhteiskunnan perinteessä, tilannehan voisi ajautui täydelliseen kaaokseen. Tässä on monta askelta matkalla ja vielä ehditään sopimukset neuvotella.

