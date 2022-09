"Sota raaistuu varmasti, koska Venäjä purkaa ahdinkonsa iskuilla siviilikohteisiin Ukrainassa", arvioi sotahistorioitsija

Venäjän joukkojen otteet muuttuvat Ukrainassa jatkossa entistä raaemmiksi ja rumemmiksi, arvioi sotahistorian dosentti Lasse Laaksonen.

– Kyllä se on erittäin todennäköistä. Ahdinko puretaan yleensä johonkin ja Venäjän kannalta ahdinko on helpointa purkaa iskuilla siviilikohteisiin, Laaksonen sanoo Ylelle.

Hän pitää todennäköisenä, että Venäjä kostaa Ukrainan viime viikolla Harkovan alueella tekemän onnistuneen vastahyökkäyksen lisäämällä iskuja paitsi siviilikohteisiin, myös infrastruktuuriin. Näin saattaa käydä varsinkin, jos Venäjä ei onnistu valtaamaan alueita takaisin.

– Siviilikohteiden tuhoaminen on Venäjälle helpoin tapa kostaa. On jo nähty, että Venäjä käy hyvin brutaalia sotaa, eikä välitä kansainvälisestä oikeudesta. Historian valossa tälle on olemassa hyvin pitkä perinne.

Esimerkiksi Yhdysvalloissa toimiva ajatushautomo International Study of War (siirryt toiseen palveluun) (ISW) on arvioinut, että Ukrainan vastahyökkäys on aiheuttanut Venäjän joukoille huomattavia tappioita.

Ukrainalaissotilas katseli sotasaaliiksi saatua venäläistä panssarivaunua Izjumin kaupungin laitamilla keskiviikkona. Kuva: Juan Barreto / AFP

Helsingin yliopistossa, Maanpuolustuskorkeakoulussa ja Itä-Suomen yliopistossa dosenttina toimiva Laaksonen löytää uusille iskuille siviilikohteisiin heijastuspintaa historiasta. Venäjä on ottanut yhä kovempia keinoja käyttöön silloin, kun perinteinen sodankäynti ei ole tuottanut tulosta.

– Terroripommitusta oli myös toisen maailmansodan aikaan. Saksalaiset kävivät rotusotaa ja kohtelivat äärimmäisen raakalaismaisesti venäläisväestöä. Kun puna-armeija lähti vyörymään Saksaa kohti, oli sodankäynti silloinkin brutaaliudessaan totaalista.

"Käännekohta ei ole vielä näköpiirissä"

Laaksonen ei usko, että Venäjän aloittama hyökkäyssota olisi Ukrainan vastaiskun jälkeen vielä minkäänlaisessa käännekohdassa. Vasta aika näyttää, pystyykö Ukraina pitämään hallinnassaan takaisin valtaamansa alueet.

– Vaikka Venäjä on menettänyt Ukrainassa toisen maailmansodan jälkeen käymistään sodista eniten alaa, on kyseessä kuitenkin vain lähinnä Uudenmaan läänin kokoinen alue. Tässä suhteessa kaipaisin malttia puheisiin käännekohdasta.

Ukraina onnistui hämäämään Venäjää aloittaessaan vastahyökkäyksen Harkovan alueella. Lopputulokseen myötävaikutti Venäjän joukkojen heikko taistelumoraali. Venäläiset sotilaat pakenivat kiireellä.

– En kuitenkaan puhuisi paniikista, vaan heikosta taistelumoraalista. Joukot ottivat hatkat, jättivät kalustoa taakseen ja toisaalta ottivat ukrainalaisilta mukaansa kaiken omaisuuden, minkä irti saivat.

Venäjä teki ohjusiskun ostoskeskukseen Krementšukin kaupungissa kesäkuussa. Iskussa kuoli 20 ihmistä. Kuva: Ukrainan presidentinkanslia

"Poltetun maan taktiikka on toiminut aikaisemmin"

Venäjä on aikaisemmissakin käymissään sodissa harjoittanut poltetun maan taktiikkaa, muistuttaa sotahistorian dosentti Lasse Laaksonen.

– Se on historiallisesti toiminut aika hyvin. Jos katsotaan vaikka Venäjän tsaarinvallan historiaa, niin poltetun maan taktiikalla on pysäytetty niin Kaarle XII:sta kuin Napoleoniakin. Neuvostoliitto käytti samaa Hitleriä vastaan. Hyökkääjän eteneminen on aina hankalampaa, jos edessä on tuhottua aluetta.

Ukrainan vastahyökkäyksen jälkeen Venäjä myönsi ensimmäistä kertaa tappioita helmikuussa aloittamansa hyökkäyssodan aikana. Pakeneminen esitettiin kuitenkin Venäjällä joukkojen uudelleenjärjestämisenä.

– Kielteistä kehityskulkua ja epäonnistumista on helppo selittää sillä tavalla. Venäjän ongelmana on se, miten se pystyy siirtämään nopeasti vahvempia voimia alueelle. Sen takia uskon, että kosto kohdistuu nimenomaan siviileihin, infrastruktuuriin ja Ukrainan selusta-alueille.

Tilannekuva Venäjän valtaamista alueista 16.9. Kuva: Harri Vähäkangas / Yle, ©Mapcreator.io | OSM.org

"Putinkin voi alkaa toimia kenraalien yli"

Laaksonen toteaa, että Venäjän presidentti Vladimir Putin on kovaotteinen diktaattori. Tämä tekee tilanteesta hyvin arvaamattoman.

– Diktaattorit ovat nopeita reagoimaan. Jos ajatellaan tulevaa talvea, energiakriisiä ja sodankäyntiä, niin diktaattori voi tehdä päätöksensä äärimmäisen nopeasti, jos sitä verrataan länteen ja esimerkiksi EU:n pakotepäätöksiin.

Vaikka Venäjän edustaja myönsi tappion Harkovan alueella, ei arvostelu kohdistu Venäjällä laajamittaisesti Putiniin. Kreml yrittää ohjata syytä pois Putinin niskoilta ja syyttää sen sijaan tarvittaessa Venäjän sotilasjohtoa.

– Ukrainaan hyökkäämisellä on edelleen laaja kannatus venäläisten keskuudessa. Sen johtamisen kritisoiminen on täysin eri asia.

– Diktaattorien tapana on ollut kautta historian se, että aina etsitään syntipukkeja. Siinä vaiheessa, kun on mennyt oikein huonosti, on diktaattori ottanut monesti itse kontrollin.

Laaksonen pitääkin mahdollisena, että Putin alkaisi puuttua operatiiviseen toimintaan ohi kenraalien.

– Jos ajatellaan Putinin tai varhaisempien diktaattorien mielenmaisemaa, niin on tyypillistä, että järjen ääni jää taustalle ja tunne ottaa vallan, kun menee huonosti. Silloin tehdään nopeita impulsiivisia ratkaisuja, jotka johtavat huonoon lopputulokseen, koska sodan ammattilaiset sivuutetaan.

Laaksonen arvioi, että Venäjä voi vielä koventaa retoriikkaansa. Se voi ylläpitää ydinasepelotetta ja uhata käyttää Zaporižžjan ydinvoimalaa "likaisena pommina".

Ukrainalaisia sotilaita saapumassa Izjumin kaupunkiin Venäjän joukkojen vetäydyttyä. Kuva: Matin Aktas / AOP

"Venäjällä massat merkitsevät, yksilöt eivät"

Laaksosen mukaan sekin vaikuttaa sodan asetelmiin, ettei Venäjällä lasketa kaatuneiden määrää samalla tavalla kuin länsimaissa.

– Venäjällä massat merkitsevät, mutta yksilöt eivät merkitse mitään. Tappiot eivät muodosta samanlaista tunnereaktiota kuin lännessä. Venäläiset ovat tottuneet siihen, että kun sotaa käydään, tulee paljon uhreja. Se hyväksytään aivan eri tavalla kuin lännessä.

Sotahistorian dosentti Lasse Laaksonen toteaa, että Venäjän hyökkäyssodassa Ukrainaan informaatiovaikuttaminen on ollut aivan eri luokkaa kuin aikaisemmissa sodissa. Ukraina on onnistunut informaatiosodassa paljon Venäjää paremmin.

Sotahistorian dosentti Lasse Laaksonen sanoo, ettei Vladimir Putinin kaatuminen ole näköpiirissä. Kuva: Juha Janhonen

Menneissä sodissa tietoa, totuudenmukaista tai vääristeltyä, on ollut paljon vähemmän tarjolla.

– Nyt meille tulee tietoa joka puolelta: yksittäisten ihmisten kännyköistä sekä virallisilta ja epävirallisilta organisaatioilta. Tietoa levitetään, muunnellaan ja manipuloidaan. On tietoähky eikä kukaan oikein tiedä mikä on totta ja mikä on tarua. Sodan sumu on sakeutunut.

Uutena ja jopa vallankumouksellisena piirteenä aikaisempiin sotiin verrattuna Laaksonen pitää Venäjän aiheuttamaa energiakriisiä.

– Energia on selkeästi Venäjän hyökkäysase. Venäjä pyrkii rapauttamaan sillä eurooppalaista rintamaa.

