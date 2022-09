Sotaa paenneet ukrainalaiset ovat joutuneet leipäjonoon, koska vastaanottorahat on maksettu toistuvasti myöhässä

Kirkkonummella Masalassa sijaitseva noin parisataapaikkainen vastaanottokeskus on maksanut ukrainalaisten pakolaisten mukaan vastaanottorahoja (siirryt toiseen palveluun) toistuvasti myöhässä. Sotaa paenneet ukrainalaiset ovat joutuneet tämän vuoksi etsimään ruokansa pääkaupunkiseudun leipäjonoista.

Pakolaisia auttanut Anastasiia Diudina kertoo, että ukrainalaiset ovat hakeneet ruoka-apua muun muassa Hurstin avusta Helsingin Sörnäisistä, Pelastusarmeijalta Kalliosta sekä Myllypuron ruokajakelusta.

– Ruoan hankkiminen eri pakoista vaatii aikaa ja on henkisesti raskasta. Eräs ukrainalainen kertoi, että he ovat joutuneet syömään pilaantunutta ruokaa, Diudina sanoo.

Pakolaiset ovat tehneet viivästyneistä vastaanottomaksuista kantelun Suomessa asuvan Diudinan avustuksella Maahanmuuttovirastolle.

Kantelussa todetaan, että Kirkkonummella sijaitseva Babando Oy:n ylläpitämä vastaanottokeskus on maksanut vastaanottorahoja toistuvasti viiveellä. Esimerkiksi elokuussa vastaanottorahat maksettiin vasta kolmannella viikolla ja käteisellä, eikä prepaid-kortille, vaikka monella pakolaisella on edellisestä vastaanottokeskuksesta saatuja kortteja, Diudina kertoo.

Kantelun mukaan Babando Oy:n ukrainalaiset asiakkaat ovat joutuneet myös uhkailun ja pilkkaamisen kohteeksi. Kysymyksiin vastaanottorahoista henkilökunta on vastannut, että paljonko he tienasivat Ukrainassa ja saivatko siellä asumispaikkoja ilmaiseksi.

Lisäksi ukrainalaisia on kantelun mukaan estetty ottamasta yhteyttä Maahanmuuttovirastoon.

Babando: Taustalla sirupula ja se, että käteistä ei ole helppo saada

Toimintaa pyörittävän Babandon toimitusjohtajan Daniel Rahmanin mukaan vastaanottorahojen myöhästyminen on johtunut sirupulasta, joka on vaikeuttanut prepaid-maksukorttien saamista asiakkaille.

Sirupula on aiheuttanut Rahmanin mukaan myös uuden vastaanottokeskuksen varmennekorttien toimitusviivästymisiä. Varmennekorttia tarvitaan sosiaalityössä vastaanottorahapäätöksien tekemiseen.

Pakolaisia auttaneen Diudinan mukaan lähes kaikilla asiakkailla on sirukortti, jonka he ovat saaneet jo aiemmasta vastaanottokeskuksesta, jossa he olivat ennen Kirkkonummelle majoittumistaan.

Toimitusjohtaja Rahman selittää viivästyksiä maksuissa myös sillä, että käteistä ei ole nykyään helppo saada pankista eikä suurien summien kuljettaminen ja hallussapito ole turvallista.

Maahanmuuttovirasto: Selitykset eivät ole päteviä

Maahanmuuttoviraston erityisasiantuntija Tiina Järvinen sanoo Ylelle, että Rahmanin selitykset eivät ole päteviä. Vastaanottokeskuksen pitäisi maksaa vastaanottoraha keskuksen asiakkaille käteiselle, jos lataaminen prepaid-kortille ei jostain syystä ole mahdollista.

– Suurien käteissummien aiheuttamaa turvallisuusriskiä vastaanottokeskus voi tarvittaessa pienentää esimerkiksi ostamalla vartiointipalvelua. Tärkeintä on asiakkaiden perustarpeista huolehtiminen, Järvinen korostaa.

Ukrainalaisten kantelu on Järvisen mukaan poikkeuksellinen. Muissa Uudenmaan vastaanottokeskuksissa ei ole hänen mukaansa ollut vastaavia maksuongelmia vastaanottorahan kanssa.

Erityisasiantuntija Järvinen kertoo, että viraston tiedossa on ollut, että kyseisellä keskuksella on ollut jo aiemmin ongelmia vastaanottorahan maksamisessa turvapaikanhakijoille. Keskus on saanut ohjausta ja neuvontaa virastolta.

Kantelun vuoksi Maahanmuuttovirasto on ollut torstaina yhteydessä Babandon Masalan vastaanottokeskuksen johtoon ja lähettänyt ohjaavan viestin.

– Meidän näkemyksemme on, että kyseessä on väärinkäsitys siinä, mikä on asiakkaan kannalta parasta. Keskus on jäänyt odottamaan, että se saa prepaid-kortit käyttöön, vaikka sen olisi pitänyt maksaa vastaanottorahat heti käteisellä. Keskusta on pyydetty korjaamaan tilanne välittömästi.

Maahanmuuttovirasto aikoo valvoa, että Babando korjaa laiminlyönnit. Järvinen kertoo, että virastolta on lähdössä erikseen myös selvityspyyntö ja se tekee tarvittaessa pistokokeita varmistaakseen, että asiat hoidetaan kuntoon.

Vastaanottokeskusta pyörittävän yrityksen toimitusjohtaja Daniel Rahman lähetti Ylelle torstaina iltapäivällä sähköpostin, jossa hän kertoi, että syyskuun vastaanottorahojen maksu on aloitettu tällä viikolla ja että loput syyskuun vastaanottorahat on maksettu viikon loppuun mennessä.

