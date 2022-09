Hanna-Kaisa masinoi fanikampanjaa, jonka ansiosta hyllytetty brittisarja sai jatkoa – Sanditonin odotettu toinen kausi nähdään Yle Areenassa

Lempääläinen Hanna-Kaisa Härme oli todennäköisesti ensimmäisiä Sanditon-sarjan nähneitä suomalaisia. Hän oli ihastunut Jane Austenin romaaneihin vuotta aiemmin ja katsonut lokakuussa 2019 ensi-iltansa saaneen, Austenin keskeneräiseen romaaniin perustuvan pukudraaman tuoreeltaan brittiläisestä suoratoistopalvelusta.

Kokemuksen jälkeen Härme oli kuin puulla päähän lyöty.

– Jane Austenin tarinoilla on onnellinen loppu, mutta Sanditonin ensimmäinen kausi päättyy niin, että sankaritar matkustaa hevoskärryillä itkien kotiin. Se aiheutti isoja tunteita: eihän näin voi tapahtua, Härme sanoo.

Asiaa oli päästävä puimaan muiden kanssa. Härme suuntasi Facebookiin ja löysi Sanditonin faniryhmän. Siellä oltiin yhtä mieltä siitä, ettei sarja voi tähän loppua.

Hanna-Kaisa Härme päätyi koordinoimaan kansainvälisen Sanditon-faniryhmän toimintaa. Kuva: Maija-Liisa Sätilä

Fanit antoivat Yhdysvaltojen julkaisulle vauhtia somessa

Faniryhmä päätti siirtyä Twitteriin ja alkaa kysellä sarjan tekijöiltä toisen kauden perään. He tyrmistyivät, kun pari kuukautta ensi-illan jälkeen brittiläinen ITV-kanava ilmoitti, ettei lisää kausia ole tulossa. Sanditon oli kerännyt odotettua vähemmän katsojia, eivätkä kriitikotkaan olleet kummemmin pitäneet näkemästään.

Asiaa ei voinut jättää sikseen. Härme ja kumppanit aloittivat määrätietoisen taistelun sarjan jatkon puolesta sosiaalisessa mediassa. Alku oli vaikea, sillä massaa ei ollut riittävästi. Liikkeellä ei ollut mikään trolliarmeija, vaan pukudraaman faniryhmä.

– Ensin kokeilimme, saisimmeko Sanditon-hashtagin trendaamaan. Se oli sellaista löytöretkeilyä, että miten algoritmit toimivat ja miten julkaisuille saa näkyvyyttä.

Nopeasti tuli selväksi, että paukkuja kannatti ladata tammikuulle 2020, kun sarja sai ensi-iltansa Yhdysvalloissa. Härmeen mukaan Yhdysvalloista löytyikin uusia yleisöjä. Yhdeksi syyksi hän epäilee sitä, että Sanditonissa on ensimmäinen ja ainoa Jane Austenin luoma hahmo, joka ei ole ihonväriltään valkoinen. Kriitikotkin pitivät Atlantin toisella puolella näkemästään.

– Päätimme antaa jenkkien julkaisulle vähän vauhtia. Sieltä alkoi virrata porukkaa Twitteriin ja Facebookiin, ja me olimme avosylin vastassa.

Joukkorahoituskampanja onnistui: tuhat puntaa tunnissa täyteen

Vaikka Sanditon pärjäsi hyvin Yhdysvalloissa, sarja oli jo päätetty lopettaa. Faniryhmä kokosi uuden aluevaltauksen myötä yhä leveämpää rintamaa. Samalla syntyi seitsenhenkinen ydinryhmä, Sanditon Sisterhood, joka koordinoi toimintaa ja piti yllä viikkokalenteria. Muun muassa tuo kalenteri oli Hanna-Kaisa Härmeen käsialaa.

– Sen avulla muut pysyivät kärryillä siitä, mitä me touhuamme minäkin päivänä.

Osansa oli myös koronapandemialla ja sitä seuranneella eristyksellä. Luonteva tapa viettää aikaa yhdessä oli järjestää joka sunnuntai yhteiskatselusessio. Fanit katsoivat Sanditonin ykköskauden jaksoja yhtä aikaa ja pitivät meteliä Twitterissä. Mukaan sessioihin saatiin värvättyä jopa sarjan näyttelijöitä ja muuta henkilökuntaa.

Näyttävin tempaus (siirryt toiseen palveluun) oli Sanditonin kuvauspaikalle, Somersetissa sijaitsevalle hiekkarannalle, piirretty Sanditon-taideteos, joka pohjautui ydinryhmässä mukana olleen graafikon suunnitelmaan. Toteutus oli joukkorahoituksella palkatun taiteilijan käsialaa.

– Oli aika hilpeää, että tarvittavat tuhat puntaa tulivat tunnissa täyteen. Fanit halusivat saada jotain aikaan.

“Hän olisi voinut sanoa meille faneille edes kiitos”

Määrätietoisen kampanjan aikana alkoi näkyä rohkaisevia merkkejä. Tuotantoyhtiö twiittasi, että he olisivat valmiit tekemään sarjalle jatkoa, jos rahoitus löytyisi. Toinen sarjan käsikirjoittajista, Justin Young, myönsi, että sarjalle oli alun perin tarkoitus tulla jatkoa. Erään näyttelijän managerilta saatiin vahingossa vihiä keskeneräisistä neuvotteluista.

Jotain oli siis tapahtumassa!

Toukokuun kuudentena päivänä vuonna 2021 kuultiin hartaasti odotettuja uutisia. Sanditonista oltiin tekemässä kaksi tuotantokautta lisää.

– Siitä repesi kertakaikkinen riemu, Härme muistelee.

Mutta internet ei olisi internet ilman draamaa. Uutisen jälkeen monen fanin hymy hyytyi, kun selvisi, että Sidney Parkeria näyttelevää Theo Jamesia ei uusilla kausilla nähdä. Juuri Sidneyn ja Charlotte Heywoodin (Rose Williams) rakkaustarina oli se, joka olisi fanien mielestä ansainnut saada uusien jaksojen aikana päätöksensä. Hahmojen suhteesta oli kampanjan aikana kirjoitettu sivukaupalla fanifiktiota – sellaista, jossa pari saa lopulta toisensa.

Sarjan toisella ja kolmannella kaudella ei nähdä Theo Jamesia. Se sai monet fanit suunniltaan, mutta toisaalta muutos tietää yllätyksiä Rose Williamsin esittämään Charlotte Heywoodin tarinaan. Kuva: Simon Ridgway / Red Planet Pictures

Härmettä harmitti se, että James jätti jälkeensä ylimalkaisen lausunnon lähtönsä syistä.

– Ennen kaikkea olin tuohtunut hänen itsekeskeisestä asenteestaan. Hän olisi voinut sanoa meille faneille edes kiitos.

Osa faneista ei koskaan hyväksynyt sitä, että James jäi pois ensimmäisen kauden jälkeen. Härme on blokannut häiriköt näkyviltä, mutta hän veikkaa, että asiasta nuristaan edelleen Twitterissä. Härme on muutoksen kanssa sinut.

– Vähän asiaa sulateltuani aloin täysillä iloita siitä, että kun Sidneyn täytyy poistua kuvioista, toisen ja kolmannen kauden tapahtumat tulevat täysin yllätyksenä.

Onnellinen loppu, kuten Austenin tarinoissa

Sanditon-sarjan vaiherikas tarina on osoitus siitä, että sinnikkyys palkitaan. Fanit hieraisivat silmiään, kun jo hyllytetyn aikalaisdraaman herätti henkiin BritBox-palvelu, jonka osaomistaja ITV oli heidät alun perin pettänyt. Yhteistuotantokumppanina on molemmilla kerroilla yhdysvaltalainen Masterpiece PBS.

Härmeelle Austenin romaanit olivat alun perin pakopaikka. Hänen mielestään parasta tarinoissa on niiden monikerroksellisuus: ne ovat paljon muutakin kuin epookkia ja rakkaustarinoita. Tarinoista löytyy jokaisella luku- tai katselukerralla jotain uutta.

Niinpä hän aikoo katsoa Sanditonin toisen tuotantokauden heti, kun se julkaistaan Yle Areenassa – vaikka hän on toki nähnyt sen jo maksullisessa brittipalvelussa. Ehkäpä silloin on taas aika Sanditon Sistersin Zoom-palaverille ja lasilliselle kuohuvaa, kuten silloin, kun sarjan jatkosta uutisoitiin.

– Olimme kirjoitelleet toisillemme päivittäin, mutta silloin päätimme jutella Zoomissa. Sen jälkeen olemme tavanneet videopuhelulla muutamia kertoja.

Alla olevassa twiitissä Hanna-Kaisa Härme on lapsensa kanssa kuvan alalaidassa.

Parasta on, että kampanja todella vaikutti siihen, että sarjaa päätettiin jatkaa. Sarjan ympärille syntynyt ilmiö sai siis Austenille uskollisesti onnellisen lopun.

– Joka suunnalta on sanottu, että aina Sanditonin jatkosta neuvoteltaessa saattoi vedota siihen, että fanit pitävät asiasta mekkalaa – että selvästi sille on kysyntää. Kyllä me siitä olemme ihan älyttömän ylpeitä.

Sanditonin ensimmäinen kausi löytyy Yle Areenasta. Toinen kausi julkaistaan Areenassa torstaina 22. syyskuuta. Myös sarjan kolmas kausi on jo kuvattu.