Kesän aborttipäätös ravistelee Yhdysvalloissa – näin vaikutukset näkyvät aborttiklinikalla, raskauskodissa ja vaalikampanjoissa

Useassa osavaltiossa lainsäätäjät ja oikeuslaitos vääntävät siitä, miten uusia aborttilakeja pitäisi tulkita. Aborttilakien kohtalo on yksi tärkeimmistä teemoista syksyn välivaaleissa.

CHARLOTTESVILLE, VIRGINIA

– Kyllä, puheluita on tullut enemmän ja ympäri Yhdysvaltojen, sanoo Randy James.

Hän puhuu ajasta sen jälkeen, kun Yhdysvaltain korkein oikeus kumosi kesällä kansallisen aborttioikeuden ja osa osavaltioista kielsi raskaudenkeskeytykset.

Yhä useammin soittajat ovat Jamesin mukaan maahanmuuttajanaisia.

James pyörittää Charlottesvillessa vaimonsa Evelynin kanssa raskaana oleville naisille tarkoitettua kotia. Tänne saapuu apua tarvitsevia naisia ympäri Yhdysvaltojen, ja osa heistä asuu talossa useita vuosia.

Suuri osa heistä ei voisi mennä minnekään muualle, James kertoo. He ovat usein asunnottomia, eikä heillä ole töitä tai he joutuvat lopettamaan työnsä raskauden takia.

Yhdysvaltain liittovaltion laki ei tunne äitiyslomaa, ja turvaverkot ovat kaiken kaikkiaan heikot.

Ainoa kriteeri taloon muuttavalle naiselle on se, että hän on raskaana ja haluaa pitää lapsen. Jamesit perustivat talon omien sanojensa mukaan pelastaakseen mahdollisimman monta vauvaa.

Pariskunta on tiukan uskonnollinen ja se näkyy myös talossa. Seinillä on kuvia Jeesuksesta ja pöydillä raamattuja. James kertoo, että kuka tahansa on kuitenkin tervetullut elämänkatsomuksesta riippumatta, eikä rukouspiireihin ole hänen mukaansa pakko osallistua.

Tärkeintä Jameseille on estää raskaudenkeskeytykset, ja he rukoilevat yhä, että kaikki aborttiklinikat suljettaisiin. Jamesit toivovat, että niin tapahtuisi myös täällä Virginiassa, missä raskaudenkeskeytykset ovat toistaiseksi sallittuja.

Korkeimman oikeuden päätös aloitti ympäri maan osavaltiotasolla väännön siitä, millainen aborttilaki kussakin osavaltiossa on jatkossa.

Tällä hetkellä useassa osavaltiossa on voimassa täysi aborttikielto (siirryt toiseen palveluun) tai raskaudenkeskeytyksiä on rajattu tiukasti, esimerkiksi kuuteen viikkoon. Samaan aikaan useissa osavaltioissa oikeusistuimet ovat väliaikaisesti estäneet kovien rajoitusten voimaantulon.

Äänestäjät jonottivat Kansasin aborttiäänestykseen Wichitassa 2. elokuuta 2022. Kuva: Nathan Posner / AOP

Joissain osavaltioissa, kuten esimerkiksi Michiganissa, tulevat välivaalit ratkaisevat lakien tulevaisuuden.

Välivaaleissa valitaan uusi edustajainhuone, kolmannes senaatista, osavaltiotason edustajainhuoneiden kokoonpano sekä suurimmassa osassa osavaltioita uusi kuvernööri.

Käytännössä oikeuksien kannalta eniten väliä on osavaltiotason kongressilla ja kuvernöörillä. Osavaltion kongressilla on nyt lainsäädäntövalta aborttioikeudesta, mutta kuvernöörillä on usein oikeus estää lakien voimaantulo.

Virginiassa äskettäin valittu uusi kuvernööri haluaa, että osavaltion aborttilakia tiukennetaan. Kuvernööri Glenn Youngkin on ehdottanut (siirryt toiseen palveluun), että osavaltio kieltäisi raskaudenkeskeytykset raskauden 15:llä viikolla.

Youngkinin aloite on paperilla yhä osittain löyhempi kuin Suomen laki.

Suomen aborttilain mukaan raskaudenkeskeytys on mahdollinen kahden lääkärin suostumuksella 12:lle viikolle asti, mutta senkin jälkeen abortin voi saada terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran päätöksellä sosiaalisista syistä 20:lle viikolle asti. Vaikean sikiön kehityshäiriön kohdalla raja on 24 viikkoa.

Käytännössä Suomessa raskaudenkeskeytykset ovat laajasti saatavilla. Lakien vaikutusta elämään on muutoinkin vaikea verrata, sillä Suomessa terveydenhuolto ja erilaiset ehkäisykeinot ovat kattavasti kaikkien saatavilla.

Tällä viikolla myös eteläcarolinalainen republikaanisenaattori Lindsay Graham tarttui Youngkinin ehdotukseen ja ehdotti 15-viikon kieltoa koko maahan (siirryt toiseen palveluun). Ehdotus on saanut ristiriitaisen vastaanoton.

Yhtäältä suuri osa raskaudenkeskeytyksistä on Yhdysvalloissa tyypillisesti tehty ennen raskauden 13:tta viikkoa, mutta toisaalta naisten oikeuksien puolustajat eivät luota republikaanien pitävän sanansa ja tyytyvän 15-viikon kieltoon

Demokraatit näkevät Grahamin ehdotuksen ennen kaikkea epätoivoisena yrityksenä hillitä tiukkojen rajoitusten aiheuttaman raivon vaikutusta välivaaleihin.

Ja jos kaikkien toistaiseksi löyhien lakien rajoitukset kiristyisivät 15-viikkoon, sillä olisi seurauksia täysien kieltojen osavaltioissa asuville naisille. Se näkyy jo nyt Virginiassa.

Klinikan johtaja Jill Abbey avaa aborttikieltoon liittyviä näkemyksiään.

Yksi Virginian yhä toimivista klinikoista sijaitsee Richmondissa. Klinikan johtaja Jill Abbey on työskennellyt siellä 1990-luvun alusta alkaen.

Kesällä hän odotti korkeimman oikeuden päätöstä kauhulla.

– Tiesin odottaa päätöstä. Mutta olen optimisti, joten ajattelin, että ehkä se ei tulekaan. Ja sitten kun päätös lopulta tapahtui, se oli kuin isku vatsaan, Abbey kuvailee tunnelmiaan kesällä.

Heti kun aborttikiellot astuivat voimaan useissa osavaltioissa, klinikalla alkoi kova kiire. Tällä hetkellä Richmondiin saapuu potilaita hyvin pitkien matkojen takaa, esimerkiksi Missisippistä ja Louisianasta asti.

Abbey kertoo, että erityisesti myöhäisten aborttien määrä on kasvanut.

– Naisilta menee nyt enemmän aikaa uusien sääntöjen navigointiin, joten näemme potilaita, joiden raskaus on paljon pidemmällä kuin normaalisti. Tapaukset, joissa raskaus on yli 18:lla viikolla, ovat kasvaneet merkittävästi, Abbey sanoo.

Jos Virginian aborttilaki kiristyisi, monien naisten pitäisi etsiä raskaudenkeskeytystä muualta. Se tarkoittaisi matkustamista entistä kauemmas ja mahdollisesti pidempiä odotusaikoja.

Abbey uskoo, että niin ei kuitenkaan välttämättä käy. Äänestäjät ovat hänen mukaansa heränneet puolustamaan oikeuksiaan.

Etelä-Carolinassa osavaltion lainsäätäjät yrittivät edistää lähes täyttä aborttikieltoa, mutta ehdotus kaatui osavaltion senaatissa. Kuva: Sean Rayford / AOP

Eniten raskaudenkeskeytyksien estäminen vaikuttaa naisiin, jotka ovat jo valmiiksi heikossa asemassa. Yksi esimerkki ovat maahan äskettäin saapuneet naiset, joilta Randy James saa nyt entistä enemmän puheluita.

Siirtolaisilla ei välttämättä ole mahdollisuutta saada e-pillerireseptiä, kierukkaa tai muita varmoja ja edistyksellisiä ehkäisykeinoja. Heidän on vaikeampi matkustaa toisiin osavaltioihin terveydenhuollon perässä.

James toivoisi että raskaana oleville naisille tarvitaan lisää valtiollista tukea, erityisesti asumiseen, joka on tällä hetkellä hyvin kallista.

Lue lisää asuntokriisistä:Magda Espinoza, 27, hätääntyi, kun hänen vuokransa nousi sadoilla dollareilla – Yhdysvalloissa vuokrat kohoavat hurjaa tahtia

Niin kauan kun asumistuki on riittämätöntä ja kodittomuus kasvaa, Jamesien ylläpitämään taloon riittää tulijoita.

Hetkellinen apu ei kuitenkaan ratkaise rakenteellista ongelmaa.

Korkeimman oikeuden kaadettua kansallisen aborttioikeuden osa republikaanipoliitikoista on tehnyt ehdotuksia naisten aseman parantamiseksi. Monia niistä on kritisoitu kosmeettisiksi.

Floridalaissenaattori Marco Rubio on esimerkiksi ehdottanut, että osa uusista vanhemmista saisi pitää kolme kuukautta palkallista vanhempainvapaata lapsen synnyttyä. Palkka tosin pitäisi maksaa takaisin luopumalla osittain sosiaaliturvasta eläkeiässä.

Kaikki tiukimpien aborttilakien osavaltiot eivät ole laajentaneet vähävaraisille tarkoitettua Medicaid-terveydenhuolto-ohjelmaa (siirryt toiseen palveluun) liittovaltiorahoitteisen laajennuksen turvin, vaikka osa on hyödyntänyt uusille äideille tarkoitettua valtiorahoitteista laajennusohjelmaa (siirryt toiseen palveluun).

Liittovaltion laki velvoittaa osavaltioita kattamaan uusien äitien terveydenhuollon 60 päivää synnytyksen jälkeen, jos Medicaid-laajennusta ei ole otettu käyttöön.

Korkeimman oikeuden aborttikeskustelun ollessa käynnissä 154 ekonomistia kirjoitti tuomareille kommentin (siirryt toiseen palveluun), jossa he korostivat raskaudenkeskeytysten vapaan saatavuuden vaikutuksia naisten taloudellisiin mahdollisuuksiin Yhdysvalloissa. Heidän mukaansa aborttioikeuden rajoitus vaikuttaa suoraan köyhyydessä kasvavien lapsien määrään.

Jamesin mukaan loppupeleissä on kuitenkin parempi, että lapsi kasvaa köyhyydessä kuin se, että nainen keskeyttää raskautensa.

Hänelle on näissäkin vaaleissa tärkeää se, kuka vastustaa raskaudenkeskeytyksiä.

