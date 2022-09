Pyynikin käsityöläispanimo konkurssiin: Yli 10 000 osakasta uhkaa jäädä ilman rahojaan, tuotteita yritetään vielä myydä

Pyynikin käsityöläispanimo on asetettu Pirkanmaan käräjäoikeudessa konkurssiin. Konkurssipesän pesänhoitajaksi on asetettu asianajaja Jussi Laakkonen.

Yhtiöllä on peräti yli 10 000 osakasta, ja he uhkaavat nyt jäädä ilman rahojaan. Sijoittajille on mennyt kirje, jossa tästä varoitetaan. Varoja voidaan palauttaa omistajille vasta, kun yhtiön kaikki velat on katettu.

Yhtiöllä on yli kolme miljoonaa euroa velkaa, josta vajaa puolet verottajalle.

Pesänhoitaja varoittaa, etteivät sijoittajat saa todennäköisesti enää rahoja takaisin.

– Valitettavan harvinaista on se, että konkurssiprosesseissa jaettaisiin varoja yhtiön omistajille. On siis valitettavaa, että myös tässä tapauksessa on suuri todennäköisyys, että omistajat menettävät sijoituksensa, pesänhoitaja toteaa osakkaille menneessä kirjeessä.

30 työntekijää irtisanotaan

Panimo kasvoi viime vuosina nopeasti ja sai tuotteitaan kaupaksi myös kansainvälisesti. Sitten alkoivat talousvaikeudet. Maksuvaikeuksia on pahentanut viileä kesä, ravintoloiden hidas avautuminen koronan jälkeen ja Ukrainan sodan nostamat hinnat.

Pyynikin Käsityöläispanimo Oy työllisti konkurssiin asettamisen hetkellä yhteensä noin 30 työntekijää, joista Virossa työskenteli yhteensä 23 työntekijää ja Suomessa 7. Kaikki yhtiön työntekijät irtisanotaan.

Panimolle pyritään etsimään pian uusi ostaja. Mahdollisia ostajia tavoitellaan jo ensi viikolla.

Konkurssipesä yrittää myös vielä tuoda tuotteita Virosta Suomeen ja myydä niitä. Yhtiöllä on valmiita, tölkitettyjä tuotteita kauppoihin toimitettavaksi sekä Virossa että Suomessa.

Panimon liiketoiminta Tampereen Raholassa on ajettu alas ja varsinainen oluen valmistustoiminta on toteutettu Viron Haljalassa. Haljalan tuotantotilat ja -laitteet on vuokrattu.

Konkurssi ei ainakaan vielä vaikuta sen osittain omistamien osakkuusyhtiöiden, esimerkiksi ravintola Pyynikin Brewhousen toimintaan.

