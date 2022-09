19-vuotias Milla on harvinaisuus ukkoutuvalla ja työvoimapulasta kärsivällä alalla – bussikuskiksi valmistuvan työllistyminen on käytännössä varmaa

Milla Sahisalmi, 19, on oppisopimuskoulutuksessa jyväskyläläisessä Mennään Bussilla -yrityksessä. Oppisopimuskoulutus hoituu työnantajan ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian yhteistyöllä.

Sahisalmesta ei alkujaan pitänyt tulla linja-autonkuljettaja. Hän päätyi työhön vahingossa.

– Alunperin lähdin rahtipuolelle opiskelemaan, Sahisalmi kertoo.

Toinen koulupäivä toi kuitenkin mukanaan muutoksen. Ohjelmassa oli ryhmäytymistä, bussikuljetuksen kera.

– Ajattelin, että tuohan voisi olla mukavaa hommaa. Samana syksynä aloitin opinnot ja tässä sitä nyt ollaan, naureskelee Sahisalmi bussikuskin penkillä.

Ajaminen on mukavaa

Tällä hetkellä Sahisalmi ajaa Jyväskylän paikallisliikenteessä kahta eri linjaa. Haaveissa siintävät myös pidemmät reitit.

– Olen aina tykännyt ajamisesta, varsinkin linja-autolla ajaminen on tosi kivaa. Myös asiakaspalvelu on aina ollut mieleistä, hän toteaa.

Oppisopimuskoulutuksessa teoriatunnit ja ajo-opetus käydään koululla. Muu tulee työn ohessa.

– Heti kun kortin sain taskuun ja pakolliset ajotunnit tehtyä, niin pääsin työelämään ihan niin kuin muutkin työntekijät. Ja palkankin tästä saa.

Sahisalmen on tarkoitus valmistua ammattiin joulukuussa. Puhetta työnantajan kanssa on ollut työsuhteen vakinaistamisesta.

Tällä hetkellä kaikkien valmistuvien kuljettajien työllistyminen on käytännössä varmaa. Työvoimapulan lisäksi kuljettajien keski-ikä on korkea, joten eläköitymisiä on lähivuosina tiedossa.

Milla Sahisalmen kaltaiset nuoret puuttuvat lähes täysin.

– Ei meitä nuoria tälle alalle ole paljoa lähdössä, en tiedä mistä se johtuu. Jos nuoret lähtevät kuljetusalalle, niin se on käytännössä rahtipuolelle. Nuoret ovat tällä hetkellä linja-autoalalla kovaa valuuttaa, Sahisalmi kertoo.

Koulutusta tarjolla, mutta paikat eivät täyty toivotulla tavalla

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia on tarjonnut kuljetusalan opetusta pitkään. Myös siellä haikaillaan nuorempien linja-autoalan opiskelijoiden perään.

– Korona-aika teki meille hallaa hakijamääriin. Ainoastaan Helsingin seudulla saadaan hyvin oppilaita, muualla hakijoita kaivataan enemmän, kertoo lehtori Veli Vihinen Gradialta.

Ikähaarukka koulutukseen hakeutuvien keskuudessa on suuri.

– Paljon on alaa vaihtavia. Tosi paljon on tullut myös maahanmuuttajia, jotka hakevat ensimmäistä tutkintoaan Suomessa, Vihinen kertoo.

Veli Vihinen kouluttaa tulevia linja-autonkuljettajia. Kuva: Jussi Lindroos / Yle

Jyväskylän Liikenne on paikallisliikenteen suurin toimija Jyväskylässä. Yrityksessä on noin 200 kuljettajaa. Tällä hetkellä se riittää ja kaikki vuorot saadaan ajettua.

– Eläköitymisiä on tulossa, joten kuljettajapula tulee todennäköisesti vaivaamaan meitäkin, kertoo Jyväskylän Liikenteen toimitusjohtaja Harri Saarenpää.

Nuorten kuljettajien perään haikailee myös Saarenpää.

– Varmaan pitäisi tietoisuutta alasta lisätä. Siisti sisätyö maisemakonttorissa ja palkkataso on kohtuullinen suhteellisen lyhyellä koulutusajalla, Saarenpää sanoo.

Asiakkailta hyvää palautetta

Maalta lähtöisin oleva Milla Sahisalmi on tottunut hyvin isoon autoon ja kaupungin vilkkaaseen liikenteeseen. Myös kollegoiden kanssa asiat sujuvat.

– Tosi hyvin on otettu vastaan, en ole missään vaiheessa kuullut mitään negatiivista.

Milla Sahisalmi on saanut hyvää asiakaspalautetta. Kuva: Jussi Lindroos / Yle

Myös asiakkaiden suunnalta on kuulunut hyvää.

– Tuntuu olevan tosi positiivinen asia, että nuori, varsinkin nainen on lähtenyt tähän hommaan. Avosylin on otettu vastaan, Sahisalmi myhäilee.

