Mediatieto: Saksa harkitsee Fortumin ostamista ulos Uniperista

Saksa käy parhaillaan pitkälle edenneitä neuvotteluja suomalaisen valtionyhtiö Fortumin tytäryhtiö Uniperin sekä kahden muun suuren kaasun maahantuojan haltuunotosta, kertoo uutistoimisto Bloomberg (siirryt toiseen palveluun). Maa yrittää historiallisella keinolla estää energiajärjestelmänsä romahduksen.

Uutistoimiston nimettöminä pysyttelevien lähteiden mukaan neuvotteluita käydään ensisijaisesti Uniperin, VNG:n ja Securing Energy for Europen (SEFE) kansallistamisesta. Yritykset tuovat kaasua kaikkialta maailmasta Euroopan voimaloihin, tehtaisiin ja talojen lämmittämiseen.

Lähteiden mukaan tarkoista yksityiskohdista ei ole vielä sovittu. Yhteisymmärrykseen voidaan päästä lähipäivinä.

– Asiat ovat monimutkaisia, työstämme niitä hyvin varovaisesti, kommentoi Saksan talousministeri Robert Habeck kansallistamissuunnitelmista uutistoimistolle.

Bloombergin mukaan Saksan hallitus harkitsee myös Uniperin enemmistöosuuden ostamista Fortumilta nimellishintaan.

Saksa, Uniper ja Fortum sopivat heinäkuussa pelastuspaketista Uniperille, joka on keskeinen osa Saksan energiajärjestelmää. Sittemmin yhtiön tilanne on entisestään huonontunut, kun Venäjä on lopettanut maakaasun toimituksen Nord Stream -putken kautta.

Uniper vahvisti keskiviikkona Bloombergin tiedon, jonka mukaan Saksan hallitus saattaa nostaa omistusosuuttaan Uniperista yli 50 prosentin.