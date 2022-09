Kaupungit rajoittavat ajonopeuksia keskustoissa liikenteen rauhoittamiseksi – osaa muutokset ärsyttävät, koska niiden pelätään hidastavan autoilua

Yhä useampi kunta on päättänyt alentaa 40 km/h nopeusrajoituksen 30 kilometrin tuntinopeudeksi. Nopeusrajoituksia on laskettu erityisesti kaupunkien keskustoissa turvallisuussyistä.

Ajonopeuksien alentaminen kaupunkien keskustoissa on yleistynyt. Kuntien katuverkostosta nyt lähes kolmasosalla nopeusrajoitus on 40:n sijaan 30 kilometriä tunnissa.

Ajonopeuksien laskemisesta on saatu hyviä kokemuksia esimerkiksi Tampereella ja Helsingissä. Matalampi ajonopeus on sujuvoittanut liikennettä ja laskenut liikenneonnettomuuksien määrää.

– 30 km/h nopeusrajoitusalueilla tapahtuu todella vähän onnettomuuksia verrattuna esimerkiksi 40 km/h rajoitusalueisiin, suunnittelupäällikkö Ari Vandell Tampereen kaupungilta tiivistää Ylelle sähköpostitse.

Tampereella henkilövahinkoon johtaneiden jalankulkijaonnettomuuksien määrä kahtena edellisvuonna on lähes puolittunut ja suojatiellä tapahtuneiden jalankulkijaonnettomuuksien määrä on laskenut huomattavasti

– Ajonopeuden laskulla on merkittävä vaikutus jalankulkijan kuolemanriskiin mahdollisessa onnettomuustilanteessa, Vandell sanoo.

Liikennevirta kulkee Vandellin mukaan tasaisemmilla nopeuksilla ja alhaisemmat nopeudet vähentävät myös asuinalueen läpiajoliikennettä, kun autoilijat siirtyvät korkeamman nopeusrajoitusten kaduille.

Liikkumista halutaan ohjata keskusta-alueilla enemmän ilmastoystävällisempiin kulkumuotoihin kuten pyöräilyyn ja kävelyyn. Kuva: Sami Takkinen / Yle

Kuopiossa päätöksestä hyvää ja huonoa palautetta

Liikenneturvan ja Suomen Kuntaliiton tietojen mukaan nopeusrajoitusten alentamista suunnitellaan tälläkin hetkellä monessa kunnassa.

Hiljattain päätös keskustan nopeusrajoitusten alentamisesta on tehty esimerkiksi Kuopiossa ja Lappeenrannassa. Kuopion kaupunkirakennelautakunta käsitteli kuntalaisaloitetta viime syksynä ja päätti lopulta asian yksimielisesti.

Muutoksen ensisijainen tarkoitus on liikenneturvallisuuden parantaminen.

– Kun pudotamme huippunopeuden neljästäkymmenestä kolmeenkymmeneen, niin se pienentää olennaisesti esimerkiksi jarrutusmatkaa kolaritilanteessa. Vakavien kolareiden määrä laskee radikaalisti tällä pudotuksella, Kuopion kaupunkirakennelautakunnan puheenjohtaja Sakari Pääkkö (kok.) perustelee.

Kuopiossa toinen syy alentaa nopeuksia liittyy meluun.

– Tärkeä asia on keskustan viihtyvyyden lisääminen, kun melu tieliikenteestä laskee, Pääkkö jatkaa.

Kuopiossa muutoksia tehdään kolmessa vaiheessa kahden vuoden sisällä. Ensimmäinen vaihe toteutettiin syyskuussa.

Pääkkö kertoo, että päätöksestä on tullut sekä hyvää että huonoa palautetta.

– Osaa huolestuttaa se, että hidastaako se merkittävästi autoliikennettä ja heikentääkö se keskustan saavutettavuutta.

Näin ei kuitenkaan ole, sillä hitaampi nopeus pikemminkin sujuvoittaa liikennettä.

Kuopion kaupunkirakennelautakunnan puheenjohtaja Sakari Pääkkö (kok.) sanoo, että nopeuksia hidastamalla liikenteen vauhti ei hidastu merkittävästi. Kuva: Sami Takkinen / Yle

Hitaammalla vauhdilla parempaa reagointia

Liikenneturva näkee nopeuksien alentamisen liikennettä rauhoittavana ja turvallisuutta parantavana tekijänä. Se on jo pitkään kannustanut kuntia nopeuksien alentamiseen keskustoissa ja taajama-alueilla.

– On pitkään ollut tiedossa, että nopeuksien laskemisella on selkeitä turvallisuusvaikutuksia. Viime vuosina on puhuttu myös entistä enemmän erilaisista kulkumuodoista yhteisessä tilassa, Liikenneturvan tiimipäällikkö Tomi Niemi sanoo.

Hän viittaa esimeriksi jalankulkijoihin, autoilijoihin, pyöräilijöihin ja sähköpotkulautailijoihin.

– Kaikki kuljettajat tietävät, että mitä hitaampi vauhti, sitä helpompaa on reagoida erilaisiin tilanteisiin, Niemi toteaa.

Esimerkiksi Saksassa on tutkittu, että 30 km/h rajoitusalueilla sattuu 40 prosenttia vähemmän onnettomuuksia kuin 50 km/h alueilla. Suurin yksittäinen syy on jarrutusmatkojen selvä lyhentyminen.

Kuntaliiton kehittämispäällikkö Johanna Vilkuna uskookin, että nopeusrajoitusten alentamista jatketaan kunnissa erityisesti tonttikaduilla, taajamakeskuksissa ja tiiviissä kaupunkiympäristöissä, joissa liikkumisen ei haluta tapahtuvan autoilun ehdoilla.

Mitä mieltä olet ajonopeuksien alentamisesta?

