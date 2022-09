Uuden lentoreitin kokeilu jäihin Lapissa – Enontekiölle odotetaan nyt 30-paikkaista sähkölentokonetta: "Sitä me täällä tarvitaan"

Enontekiöllä odotetaan toiveikkaana uutta lentokonemallia, joka lentäisi tulevaisuudessa Rovaniemi–Enontekiö–Tromssa-lentoreittiä.

Aiemmin 19-paikkaista sähkölentokonetta suunnitellut startup-yritys Heart Aerospace kertoi torstaina rakentavansa aiempaa suunniteltua suuremman, 30-paikkaisen hybridikoneen.

Täyssähköisenä koneen kantama on parhaimmillaan 200–400 kilometriä, mutta siihen voidaan asentaa myös kaksi uusiutuvalla lentopolttoaineella toimivaa generaattoria tuottamaan virtaa akuille, jolloin koneen kantama pitenee.

– ES-30 on sähkölentokone, joka mahdollistaa lentoyhtiöille helpon siirtymisen vanhoista koneista uusiin sähkölentokoneisiin useilla eri reiteillä, sanoi ruotsalaisen Heart Aerospacen toimitusjohtaja Anders Forslund lentokoneen julkistustilaisuudessa.

Enontekiön lentoaseman toimitusjohtaja Marko Halla seurasi tilaisuutta paikan päällä Göteborgissa torstaina.

– Koneen koko kasvaa ja hybridikone on meille hyvin tervetullut muutos. Nyt toimintamatka jo pelkällä sähköllä olisi parempi mitä se olisi ollut 19-paikkaisella koneella. Sitä me tarvitaan täällä Lapissa, sanoo Halla.

Uuden lentoreitin avaamisella olisi suuri merkitys Enontekiön lentoasemalle. Kuva: Annu Passoja / Yle

Reitin pilotti siirtyy ensi vuoteen

Heart Aerospacen mukaan suunnitelmien muuttuminen lykkää sähkölentokoneiden tuloa markkinoille. 19-paikkaisen koneen piti aloittaa kaupalliset lennot vuonna 2026, mutta nyt yhtiö arvioi kaupallisten toimitusten alkavan vuonna 2028.

Myös Rovaniemi–Enontekiö–Tromssa-lentoreitin pilotointi siirtyy. Alun perin tavoitteena oli saada pilotoitua reittiä jo tänä syksynä 19-paikkaisella potkuriturbiinikoneella.

Taustalla pilottikokeiluun on ollut nimenomaan kiinnostus kokeilla reitin toimivuutta, jotta sitä voitaisiin käyttää tulevaisuudessa mahdollisesti juuri sähkölentokoneilla.

Marko Hallan mukaan Rovaniemi–Enontekiö–Tromssa-lentoreittiä tullaan pilotoimaan ensi vuoden syksyllä Enontekiön lentokentän remontin jälkeen.

– Valitettavasti meidän pilottihanketta joudutaan siirtämään. Ei ole kuitenkaan järkeä lähteä väkisin painamaan pilottia syksylle, kun ensimmäinen kaupallinen lento on suunnitteilla vuodeksi 2028, sanoo Halla.

Luottamus kasvoi kahden kokeneen toimijan myötä

Marko Hallan mukaan Heart Aerospacen uusi yhteistyö lentokoneita valmistavan Saabin ja lentoyhtiö Air Canadan kanssa vahvistaa luottamusta tulevaan.

Halla korostaa, että nyt taustalla on tarvittavaa lentoyhtiöosaamista ja lentokoneteollisuutta, jolla on kokemusta lentokoneen suunnittelusta ja rakentamisesta.

– Heart Aerospace ilmoitti, että heillä on yhteistyötä Saabin kanssa ja Saab on myös osakkaana yhtiössä. Saab on jo aiemmin rakentanut 30- ja 50-paikkaisia matkustajakoneita. Myös Air Canada on ostanut osuuden Heart Aerospacesta ja ilmoittautunut tilaavansa uusia koneita.

Enontekiön lentoaseman toimitusjohtaja Marko Halla tutustuu eri lentokonemalleihin syksyn aikana. Kuva: Vesa Toppari / Yle

Reitti käyttöön oli sähköä tai ei?

Marko Hallan mukaan Enontekiön lentoaseman tavoitteena on saada poikittainen reitti käyttöön joka tapauksessa.

Lentoasema kartoittaa sähkölentokoneen lisäksi muita kestävän kehityksen vaihtoehtoja. Vedyn käyttö ilmailussa on yksi merkittävä vaihtoehto.

– Lentämisessä paino on yksi merkittävä asia ja vety on lentämisen kannalta mielenkiintoinen vaihtoehto. Siinäkin on tietenkin monta mutkaa matkassa. Esimerkiksi sähköä Enontekiön lentoasemalle jo tulee, mutta vetyä ei ole edes kaasupullossa ja sopivia vedyntuotantolaitoksia ei ole lähistöllä.

Syyskuun aikana Halla vierailee Englannissa, missä paikallinen yritys aikoo aloittaa koelennot vetylentokoneella jo tämän kuun aikana. Halla korostaakin, että sähkölentokoneessa ja vetykoneessa on kummassakin puolensa.

– Englannissa testattava kone on jo olemassa oleva lentokone, jota on valmistettu pitkään. Nyt koneeseen on asennettu sähkömoottorit, polttokennot, vetysäiliöt ja siihen on tehty tietenkin paljon muitakin muutoksia.

Hallan mukaan koneen testaaminen ja näkeminen paikan päällä on tärkeää.

– Jotta pystyy tekemään uskottavasti suunnitelmia asioista, niin niitä pitää käydä katsomassa paikan päällä ja keskustella suunnittelijoiden kanssa.

Lue lisää:

Ruotsalaisyhtiö julkisti 30-paikkaisen sähkölentokoneen – koneilla voisi hoitaa suuren osan Suomen sisäisestä lentoliikenteestä

Tässä ovat ensimmäiset sähkölentokoneilla lennettävät reitit Suomessa – Lapissa lääkärimatka voi kutistua neljästä tunnista puoleen tuntiin

Sähkö voi mullistaa lentoliikenteen ja moni odottaa tämän tapahtuvan piankin – asiantuntija epäilee: "Menee kymmenen vuotta"

Pelastavatko sähkölentokoneet pienet maakuntakentät? Mikkelin kentän pelastukseksi ehdotetaan reittejä Pohjoismaiden pääkaupunkeihin