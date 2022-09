Poliisi tutkii, liittyykö Joensuussa nähtyyn eksoottiseen kissaeläimeen rikos – kyseessä lienee Simba-niminen lemmikki

Joensuun Hammaslahdessa riistakameralla kuvattu erikoinen kissaeläin on aiheuttanut hämmennystä.

Hammaslahdessa asuva nainen viesti perjantaiaamuna Ylelle, että kyseessä on hänen lemmikkinsä. Naisen mukaan kuvan täytyy olla vanha, koska hänen kissansa eivät ole olleet ulkona eilen.

Hammaslahdessa asuva nainen kertoo, että hänellä on kissa, joka on savannah-rotuinen F1-hybridi, eikä siis puhdas villieläin servaali. Savannah tai savannikissa on servaalin ja kesykissan risteytys.

– Simba on kissani nimi, nainen viestii Ylelle.

Nainen esiintyy jutussa anonyymina, koska kokee asian arkaluonteiseksi.

Kuva: Heikki Haapalainen / Yle

Yle ei ole nähnyt kissaeläintä eikä sen papereita.

Kissaeläimen omistajaksi tunnustautunut nainen ei enää kommentoinut asiaa uudelleen perjantaina Ylelle.

Poliisi tutkii tapausta

Pohjois-Karjalan kuntayhtymä Siun soten valvontaeläinlääkäri Tiia Haukka kertoo tietävänsä, että Pohjois-Karjalassa on savannikissoiksi epäiltyjä lemmikkejä yhdellä yksityisellä henkilöllä.

– Omistaja on itse antanut nämä tiedot kissojen ”rodusta”. Geenitestejä kissojen perimän varmistamiseksi tai sen määrittämiseksi, minkä sukupolven savannikissoja ne olisivat, ei ole tehty, Haukka kertoo Ylelle sähköpostitse.

Haukan mukaan kissat on nähty eläinsuojelutarkastuksen yhteydessä kesällä 2022. Hän toteaa poliisin tutkivan tapausta, eikä kerro siksi kissojen elinolosuhteista enempää. Haukka kertoo kuitenkin, että kissat ovat saaneet liikkua vapaasti.

Itä-Suomen poliisi vahvistaa, että savannah-kissoihin liittyy Joensuun seudulla poliisitutkinta, mutta ei kommentoi epäiltyjä rikosnimikkeitä.

Tämän hammaslahtelaisen pellon reunalla riistakamera kuvasi erikoisen näyn eilen torstaina. Kuva: Heikki Haapalainen / Yle

Laillisuus riippuu syntymävuodesta

Maa- ja metsätalousministeriön lainsäädäntöneuvos Sanna Koljosen mukaan savannikissan pitäminen lemmikkinä on lähtökohtaisesti laitonta.

– Servaalit ja savannikissat ovat kansallisesti haitallisia vieraslajeja. Ne ovat vieraslajilainsäädännön sääntelyn piirissä ja niihin liittyy hyvin paljon erilaisia kieltoja, Koljonen kertoo.

Koljosen mukaan kiellettyä on muun muassa lemmikkinä pitäminen, kuljettaminen ja vapaaksi päästäminen.

Ennen vuotta 2016 syntyneitä tai vähintään viidennen sukupolven risteytyksiä saa kuitenkin pitää lemmikkeinä, jos ne on hankittu laillisesti.

Laillistenkin savannikissojen kohdalla on kuitenkin huolehdittava siitä, että ne eivät pääse karkaamaan.

Koljosen mukaan ely-keskuksen vastuulla on puuttua mahdollisesti laittomiin savannikissoihin. Yle ei ole tavoittanut ely-keskusta kommentoimaan asiaa.

