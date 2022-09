Kaksi miestä haavoittui, kun katujengiläiset ammuskelivat toisiaan kohti Vantaalla vuosi sitten – yhdeksää epäillään nyt useista rikoksista

Keskusrikospoliisi on saanut valmiiksi Vantaalla reilu vuosi sitten tapahtuneen katujengien välisen ammuskelun esitutkinnan.

Kaksi nuorta miestä haavoittui ampumisesta Vantaalla perjantaina 6. elokuuta 2021. Poliisi epäilee pääkaupunkiseudun katujengeihin liittyviä henkilöitä kahdesta murhan yrityksestä.

Poliisin epäilyjen mukaan helsinkiläiseen ja espoolaiseen katujengiin kuuluvat henkilöt ammuskelivat toisiaan kohti useita kertoja ampuma-aseilla. Ampumiset tapahtuivat öiseen aikaan Vantaalla Koivukylän kaupunginosassa sijaitsevalla uudehkolla Leinelän asuinalueella..

Poliisin mukaan helsinkiläiseen katujengiin liittyvä 23-vuotias mies loukkaantui ammuskelussa vakavasti. Samaan porukkaan kuuluvat kaverit veivät luodista haavoittuneen miehen autolla Peijaksen sairaalan eteen.

Myös espoolaiseen jengiin liittyvä mies haavoittui ammuskelussa, mutta lievemmin. Hän ei tarvinnut sairaalahoitoa.

Kaksi henkilöä on edelleen vangittuna murhan yrityksestä epäiltyinä. Toinen heistä on helsinkiläisjengin johtohahmona pidetty 22-vuotias Milan Jaff. Toinen, 24-vuotias vangittu liittyy espoolaisjengiin.

Aiemmin murhan yrityksestä epäiltynä vangittuna oli myös espoolaisjengiin liittyvä 19-vuotias räppäri. Hänet on sittemmin vapautettu.

Ammuskelun taustalla väkivallan kierre

Poliisin käsityksen mukaan kyseessä oli kahden katujengin välinen väkivaltainen välienselvittely.

– Tapahtumien taustalla vaikuttaisi olevan ryhmien väliset aikaisemmat kiistat, joihin liittyy muun muassa gangsta rap -musiikin kautta esille nousseet vastakkainasettelut, sanoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Masi Puolakka Keskusrikospoliisista poliisin tiedotteessa (siirryt toiseen palveluun).

Esitutkinnassa on kaikkiaan yhdeksän epäiltyä, joita poliisi epäilee lukuisista eri rikoksista, kuten murhan yrityksistä sekä törkeistä ja perusmuotoisista ampuma-aserikoksista.

Tapahtuma-aikaan asuinalueella ammutut laukaukset aiheuttivat vaurioita läheisiin asuinkiinteistöihin ja päiväkotirakennukseen. Poliisin tiedossa ei ole, että sivullisia olisi ollut tilanteessa konkreettisessa hengenvaarassa.

Nyt valmistuneen esitutkinnan keskiössä ollut ampumistapaus on osa kahden katujengin välistä väkivallan kierrettä, johon liittyviä rikoksia on tutkittu eri poliisilaitoksilla. Helsinkiläisjengin johtohahmot saivat väkivaltaisuuksiin liittyen jo aiemmin pitkät vankeustuomiot.

Esitutkinta siirtyy seuraavaksi syyteharkintaan Etelä-Suomen syyttäjäalueelle.

Yle julkaisee Milan Jaffin nimen, koska hän on alentanut yksityisyydensuojaansa julkaisemalla avoimissa somekanavissa materiaalia, on seuraajamääriensä perusteella mielipidevaikuttaja ja on tuomittu sekä epäiltynä vakavista rikoksista.

Lisää aiheesta:

Uutta tietoa: Poliisi epäilee katujengiläisiä kahdesta murhan yrityksestä Vantaalla – suosittu espoolaisräppäri vangittiin ammuskelusta epäiltynä

Katujengien vihanpidossa uusi vakava rikosepäily: 24-vuotiasta miestä epäillään murhan yrityksestä

Yle selvitti espoolaisen katujengin taustat: Murhan yrityksestä epäillyllä 24-vuotiaalla yhteys Mantaqaan

Poliisi epäilee katujengien selvitelleen välejään Helsingin Vuosaaressa: Mies ampui autosta kohti pikaruokapaikan pihassa seisseitä nuoria

Katujengin johtohahmoina pidetyille räppäreille kovat tuomiot: Milan Jaffille kymmenen vuotta vankeutta, Cavallinille yhdeksän