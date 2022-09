Ennätysmäärän huumekuolemia maailmalla aiheuttanutta opioidia myyty suuria eriä Suomessa – viranomaiset yrittävät pysäyttää ilmiön

Pääkaupunkiseudulla on levitetty suuria määriä voimakasta riippuvuutta aiheuttavaa vaarallista opioidilääkettä, tiedottaa poliisi (siirryt toiseen palveluun).

Helsingin poliisilaitoksen järjestäytyneen rikollisuuden tutkintaryhmä on saanut valmiiksi useita törkeitä huumausainerikoksia koskevan esitutkintakokonaisuuden. Poliisi on tutkinyt tuhansien OxyContin- merkkisten oksikodonivalmisteiden maahantuontia ja levitystä pääkaupunkiseudulla.

Poliisi on takavarikoinut esitutkinnan yhteydessä yli 60 000 euroa käteistä rahaa, noin 1 000 OxyContin-tablettia, kilon amfetamiinia sekä pienempiä määriä muita huumausaineita.

Poliisi takavarikoi esitutkinnassa yli 60 000 euroa käteistä rahaa. Kuva: Helsingin poliisilaitos

Tabletteja tuotu Suomeen Viron kautta

Esitutkinnassa on tutkittu kahta eri haaraa, jotka yhdistyvät toisiinsa väliportaan levittäjien kautta. Ensimmäisen haaran tutkinta alkoi ryöstörikoksiin liittyvän esitutkinnan yhteydessä tehdyn kotietsinnän perusteella.

Tutkinnassa selvisi, että OxyContin-tabletteja oli salakuljetettu Virosta Suomeen. Toisessa haarassa poliisi on selvittänyt OxyContin-tablettien laitonta maahantuontia ja levitystä.

Esitutkinnan perusteella ei Suomessa vakituisesti asuvan ulkomaalaispariskunnan epäillään järjestäneen Suomeen useita maahantuontieriä OxyContineita ulkomailta.

Oksikodoni on puolisynteettinen opioidi, jota käytetään morfiinin tavoin keskivaikean ja vaikean kivun hoidossa. Kuva: Helsingin poliisilaitos

Rikoshyöty katukaupassa yli 270 000 euroa

Poliisin mukaan OxyContin 80 mg -tabletteja on netti- ja katukaupassa myyty epäiltyjen toimesta yli 100 euron kappalehintaan. Yksittäisen OxyContin-tabletin hinta Suomen apteekeissa on noin 1,10 euroa, joten tavoiteltu rikoshyöty on ollut suuri.

Poliisin mukaan huumeita oli ehditty levittää katukauppaan yli 190 000 euron edestä. Toisen tapaukseen liittyvän haaran päätekijän epäillään ehtineen myydä opioiditabletteja tukkukauppiaalle saaden ainakin 84 960 euroa rikoshyötyä.

Kyseisiä opioideja on tapauksessa käytetty polttamalla. Valmisteista on käytetty nimiä ”contti”, ”oxy” ja ”frogi”. Poliisin mukaan aineen käyttäjille on syntynyt lyhyessä ajassa voimakas riippuvuus. He ovat käyttäneet jopa kymmenen tablettia päivässä maksaen niistä sata euroa kappaleelta.

Merkkinä OxyContin -tablettien polttamisesta ovat erilaiset lasiputket ja foliot, joihin jää tumma viiva, kun pilleriä kuumennetaan folion päällä. Kuva: Helsingin poliisilaitos

Poliisi joutunut tekemään lastensuojeluilmoituksia

Poliisi on tavoittanut valmisteen käyttäjiä, jotka ovat menettäneet työpaikkansa, kuluttaneet säästönsä ja joutuneet myymään omaisuutensa riippuvuuden vuoksi. Poliisi on joutunut esitutkinnan aikana tekemään lastensuojeluilmoituksia vanhempien oksikodonin käytön vuoksi.

– Esitutkinnan perusteella riippuvaiseksi on joutunut ihmisiä sosiaaliseen asemaan, ikään, sukupuoleen, rikoshistoriaan tai sen puutteeseen katsomatta, muistuttaa tutkinnanjohtaja, rikosylikomisario Toni Uusikivi huumausaineiden käytön vaaroista.

Pohjois-Amerikassa oksikodonivalmisteista syntynyt opidoidiepidemia on aiheuttanut ennätysmäärän huumekuolemia.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan oksikodonin yliannostus tai oksikodonin ja muiden keskushermostoa lamaavien aineiden samanaikainen käyttö voi aiheuttaa hengityvaikeuksia, kooman ja kuoleman.

Suomen poliisi tekee kaikkensa yhdessä sosiaali- ja terveysviranomaisten sekä kolmannen sektorin kanssa, että ilmiö ei pääse Suomessa valloilleen.

