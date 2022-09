Bessin Ram pam pam rikkoo edelleen ennätyksiä – hän itse kuitenkin oli sitä mieltä, ettei kappaletta pidä lähettää UMK:hon

Laulaja Bess on sanaton. Kuluva vuosi on ollut artistin uralla sellaista haipakkaa, ettei hän osaa pukea sitä sanoiksi. Uusia asioita ja sisäistettävää on ollut niin paljon.

– Mä en ole täysin sisäistänyt, että mitä tässä on tapahtunut. Mulla on hyvä järkytys meneillään.

Bess, oikealta nimeltään Essi Launimo, nousi suuren yleisön tietoisuuteen alkuvuodesta Uuden Musiikin Kilpailussa. Vaikka euroviisuedustajan paikkaa ei tullut, hänen Ram pam pam -kappaleestaan tuli yksi vuoden suurimmista hiteistä.

Ram pam pam hallitsi Spotifyn kärkisijaa suvereenisti koko kevään ajan, ja elokuussa Bess teki radiohistoriaa, kun biisi oli pysytellyt suomalaisten radiokanavien soitetuimpana kappaleena 19 viikkoa putkeen. Syyskuun alussa Suomen musiikkikustantajat palkitsivat laulajan Vuoden läpimurto -palkinnolla ja viime viikonloppuna hän esiintyi idolinsa Antti Tuiskun rinnalla Olympiastadionilla.

– Se on ihan sairaan makeeta, että jengi fiilistelee messissä ja on mukana matkassa. Toivon, että voin tehdä tätä vielä tosi pitkään, sanoo tänä vuonna ison läpimurron tehnyt Bess. Kuva: Benjamin Suomela / Yle

Ram pam pam oli jäädä lähettämättä UMK:hon

Bess on saapunut haastatteluun ja kuvauksiin hieman myöhässä. Hän oli jumittanut kotiinsa vaihtamaan vaatteita ainakin kymmenen kertaa.

Tilanne jännitti häntä – eikä se ole poikkeuksellista. Bess myöntää olevansa jännittäjä.

Se on yllättävää, sillä artisti on totuttu näkemään lavalla ja kuvissa erittäin itsevarmana. Hän on imagoltaan se kova muija, joka kiroilee, sanoo mitä huvittaa ja nauraa räkäisesti päälle.

– Kyllä mua jännittää omalla tavalla vähän kaikki. Yritän ajatella, että ihmiset ovat aina tosi kivoja enkä ole menossa teurastettavaksi ja mun ei tarvitse sen takia pelätä.

Bess on ollut kuluvana vuonna paljon esillä julkisuudessa. – Muutama vuosi sitten olisin ollut ihan järkytyksessä ja kauhuissani ja sanonut, että en ole tulossa. Mua hirvittää niin kauheasti. Nyt on pitänyt olla reipas ja rohkea ja olen ollut, että mennään. Kuva: Benjamin Suomela / Yle

Haastattelu tehdään studiossa, jossa megahitti Ram pam pam syntyi vuosi sitten kesällä. Bess tiimeineen oli päättänyt kokeilla, josko sopiva kappale syntyisi UMK:ta varten.

Ensimmäinen versio oli nimeltään Sun tahtiin, ja se tuntui tekijöistä liian iskelmälliseltä. Kappaletta hiottiin, ja tiimi oli lopullisesta versiosta fiiliksissä – Bessiä lukuunottamatta.

– Mulla oli tunne, että jos me UMK:hon lähdetään niin ei ainakaan tällä biisillä. Ajattelin, että tehdään joku maailmanpelastusbiisi, koska maailma täytyy pelastaa ja meillä on vielä paljon hommaa tehtävänä. Kyllä me tehtiinkin, mutta Ram pam pam päätyi sinne.

Bess on vaiheillut musiikin kanssa aiemminkin urallaan. Opiskellessaan Pop & Jazz Konservatoriossa hän kipuili paljon sen kanssa, mitä hän haluaa jatkossa tehdä. Hän oli esittänyt funkia, soulia, poppia, rockia, reggaeta ja heviä, mutta punainen lanka puuttui.

Valmistuttuaan 2016 hän jopa päätti lopettaa musahommat kokonaan, sillä hän halusi tehdä duuneja, jotka jäävät duunipaikalle.

Kohtalo päätti toisin. Hän tapasi reggaeartisti- ja tuottaja Nopsajalan, jonka kanssa alkoi syntyä musiikkia. Bessin läpimurto oli vuonna 2017 singlellä Tempo, joka sekin meinasi jäädä julkaisematta.

– Mulla on edelleen tallessa pitkä viesti Nopsajalalle, että näistä syistä tätä ei voi julkaista. Olin ajatellut eri tavalla, millaista musaa lähden tekemään, ja tämä ei mennyt niin kuin mä suunnittelin. Mutta mikään ei mene niin kuin suunnittelee. Maailmankaikkeudella on kiero huumorintaju, laulaja virnistää.

Tempo-biisin suosion siivittämänä Bessillä riitti paljon keikkoja seuraavaksi pariksi vuodeksi ennen koronaa.

– Kaikki on tapahtunut niin tuoreeltaan, että olen vielä sisällä niissä kokemuksissa ja niiden käsittelyssä. Jonkun ajan päästä, kun on saanut etäisyyttä ja pölyt on laskeutunut, niin on helpompi nähdä, että mitä ihmettä on tapahtunut, pohtii laulaja Bess. Kuva: Benjamin Suomela / Yle

Pää edellä kylmään veteen

Helmikuun lopussa pidetyssä Uuden Musiikin Kilpailun finaalissa Bess ja Ram pam pam oli ennakkosuosikki. Biisi oli noussut heti julkaisun jälkeen Spotifyn ykköseksi, ja some täyttyi videoista, joilla ihmiset bilettävät kappaleen tahtiin.

Kilpailun ratkaisuhetkillä tv-katsojat laulajan äiti mukaan lukien todistivat kuinka Bess kiroili. Kaikki luulivat, että hän oli harmissaan sijoituttuaan vasta kolmanneksi.

– Se pitää paikkansa, että kiroilin pisteiden laskun ajan. Mutta mä kiroilin, koska mua jännitti niin paljon.

Bess sanoo nyt, ettei ole lainkaan pettynyt lopputulokseen. Asiat menivät niin kuin niiden oli tarkoitus mennä.

Monet ovat pitäneet laulajaa kisan todellisena voittajana samalla tavalla kuin Erika Vikmania kaksi vuotta aiemmin. Molempien UMK-biisit ovat olleet isompia hittejä kuin varsinaiset viisuedustuskappaleet.

– Haluan sanoa kaikille, että sä voit tehdä mitä vaan. Ei pidä rajoittaa itseään, että pitäisi tehdä vain yhtä juttua loppuelämänsä. Harvat on luotu siihen. Laput pois silmiltä ja elämää kohti, sanoo artisti Bess. Kuva: Benjamin Suomela / Yle

Uuden Musiikin Kilpailu oli Bessille ponnahduslauta suurempaan suosioon ja erittäin opettavainen kokemus.

– Lyhyessä ajassa tapahtui tosi paljon ja mua jännitti ja hirvitti. Apua täällä on 30 ihmistä kuvaamassa musavideota, että mitä hittoa täällä tapahtuu. Mutta nyt tässä on vaan oltava ja mentävä. Kun menee pää edellä kylmään veteen, niin kyllä se karaisee ja kasvattaa.

Euroviisut järjestettiin toukokuussa Italian Torinossa, ja Bess matkusti paikan päälle kannustamaan Suomen edustajaa The Rasmusta. Hän oli katsomassa viisufinaalia ja pääsi näkemään, miten maailmanluokan show’ta tehdään.

– Mä olisin varmaan kuollut sinne lavalle. Mua jännitti jo siellä yleisössä niin paljon. En olisi välttämättä ollut valmis. Enhän mä ollut UMK:honkaan, mutta sitten oli vaan pakko olla.

– Olen edelleen sykähtynyt ja yllättynyt, millä tavalla ihmiset ympäri maailmaa ovat löytäneet mut. Insta-livessä tulee terveisiä vaikka Guatemalasta ja Argentiinasta. Mä olen vain pieni ihminen täältä Suomesta, että mistä te ootte löytäny tän, hämmästelee Bess. Kuva: Benjamin Suomela / Yle

Tuisku-fanin tie Olympiastadionille

Reilu vuosi sitten Bess seisoi sadetakissa Rovaniemellä katsomassa Antti Tuiskun keikkaa. Hänen oma keikkansa oli juuri peruuntunut, joten hän päätti lähteä katsomaan ihailemaansa tähteä. Hän on fanittanut Tuiskua Idols-ajoista lähtien, ja lapsena hänen huoneensa seinät olivat täynnä Tuisku-julisteita.

Bessin villi unelma oli ollut jo vuosia, että hän pääsisi tekemään biisin Tuiskun kanssa. UMK-kevään jälkeen toukokuussa hän sai viestin artistilta itseltään: “Kerkeetkö puhua?”

Bess oli revetä liitoksistaan. Pian kaksikko jutteli pitkään puhelimessa ja Tuisku ehdotti laulajalle vierailua tulevassa biisissään.

– Mä meinasin sanoa heti alkuun, että joo joo sopii sopii! Mutta aikuiset ihmiset ja ammattilaiset kuuntelevat ekana demon ja sanovat vasta sitten joo, Bess nauraa.

– Kiitin Erika Vikmania Olympiastadionilla kaikesta duunista, mitä hän on tehnyt. Hän on omalla olemisellaan ja tekemisellään avannut meille muille väyliä, antanut rohkeutta, ollut inspiraationa ja voimaannuttanut myös minua, sanoo Bess. Kuva: Benjamin Suomela / Yle

Yhteistyönä syntyi kesällä julkaistu kappale Grindr Mayhem, on bileralli pikadeittailun maailmasta. Se vei myös Bessin esiintymään Tuiskun Bailantai-konsertteihin Helsingin Olympiastadionille viikko sitten.

Ennen stadionkeikkaa Bess oli esiintynyt muutaman tuhannen ihmisen yleisöille, mutta nyt edessä oli 35 000 katsojaa. Vaikka laulajan osuus lavalla oli vain alle minuutin mittainen, se oli hänelle itselleen ainutlaatuinen kokemus.

– Mä en voi kuvailla sitä sanalla jännitys, koska se oli ihan jotain next level jännitystä. Se oli jotain outoa erikoissähköä.

Kissat pitävät jalat maassa

– Kuka on jaksanut kuunnella sitä biisiä viisi kuukautta putkeen? Ihan kauheesti.

Bess hämmästelee Ram pam pam -kappaleen yhä jatkuvaa suosiota. Hän uskoo, että biisi on saanut suomalaiset tanssimaan ja purkamaan korona-aikana patoutunutta energiaa.

Ihmiset ovat tulleet keikoilla kertomaan, kuinka Ram pam pam ja hän persoonana ovat voimaannuttaneet heitä.

– Yksi henkilö sanoi, että hän on ollut väkivaltaisessa suhteessa ja saanut kappaleen kautta voimaa lähteä siitä.

Laulaja kokee, että menestysvuosi on muuttanut ja kasvattanut myös häntä itseään.

– Olen määrätietoisempi kuin aiemmin. Tavallaan on kirkastunut se, mitä haluan tehdä ja millä tavalla. Uskallan tehdä niitä asioita, joita olen aina halunnut tehdä.

– Tein jossain vaiheessa päätöksen, että joka kerta kun meen lavalle ja vaikka mua kuinka jännittäisi ja hirvittäisi, niin en mene sinne ujostelemaan. Silloin mä teen kaikkien muidenkin olon epämukavaksi.

Bess keskittyy nyt toisen albumin viimeistelemiseen. Se on tarkoitus julkaista alkuvuodesta. Laulaja paljastaa, että levyllä sukelletaan yhä syvemmälle tanssilattialle neon- ja laservaloihin. Kuva: Benjamin Suomela / Yle

Menestys tuo mukanaan myös julkisuutta, mutta Bess kokee, ettei se ole liiemmin vaikuttanut hänen elämäänsä. Jotta pää pysyy pyörityksessä mukana, hän yrittää pitää artisti-Bessin ja privaatti-Essin erillään.

Laulaja on tehnyt elämäänsä rutiineja, jotka maadoittavat hänet viihdemaailman pyörityksestä. Hän laskee kierroksia urheilemalla, nukkumalla hyvin, heittämällä puhelimen nurkkaan ja rapsuttelemalla kissojaan.

– Olen edelleen kissojeni nöyrin palvelija. Pysyy realiteetit, kun lapioi kissankakkaa kotona.