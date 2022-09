Kotihoidon lakko vaarantaisi hauraiden vanhusten hengen ja terveyden Helsingissä, sanoo sote-pomo – "Sellaista oikeutta ei pitäisi olla"

Kotihoitoon suunniteltu lakko vaarantaisi monen hauraan vanhuksen hengen Helsingissä, sanoo Helsingin sosiaali- ja terveyspalveluiden johtaja Juha Jolkkonen.

Tämän takia hoitajien lakko-oikeutta rajaava kiistelty potilasturvallisuuslaki Jolkkosen mukaan tarvitaan, vaikka Helsingin käräjäoikeus onkin kieltänyt lakkojen aloittamisen Turun, Oulun ja Hämeenlinnan teho-osastoilla.

Hoitajajärjestöt Tehy ja Super ovat uhanneet aloittaa Helsingin eteläisessä kotihoidossa nelipäiväisen lakon 20. syyskuuta.

– Jokaisen on helppo ymmärtää, että tehohoidossa tilanne on aina niin kriittinen, että potilas ei pärjää ilman sitä hetkeäkään. Ihan samalla tavalla kotihoidolla on tehtäviä, jotka eivät voi jäädä tekemättä, Jolkkonen sanoo.

Osa asiakkaista on riippuvaisia kotihoidosta

Osa kotihoidon asiakkaista saa elintärkeää lääkitystä esimerkiksi diabetekseen ja sydänsairauksiin, antibiootteja akuutteihin sairauksiin tai haavanhoitoa. Lääkehoitoa annetaan kotihoidossa myös injektioina ja nesteytyksen kautta.

Se, kuinka kriittistä hoitoa kotihoito antaa osalle asiakkaistaan, ei Jolkkosen mukaan ole kaikille selvää.

– Monella on edelleen mielikuva, että meillä on erikseen kotipalvelut ja kotisairaanhoito.

Osa kotihoidon työstä on avustamista pukeutumisessa, syömisessä ja peseytymisessä, osa puhtaasti sairaanhoidollista työtä.

Helsingin eteläisellä kotihoidolla on 800 asiakasta, joista noin 350 tarvitsee kotihoidon palveluita päivittäin. Osa pärjää yhdellä käynnillä, osa tarvitsee hoitajaa neljäkin kertaa vuorokaudessa. Kotihoidon varassa on myös niin sanottuja vuoteeseen hoidettavia ihmisiä, jotka pärjäävät kotonaan vain kotihoidon turvin.

Hauraiden vanhusten siirto on riski

Kotihoidon lakonuhkan hankaluutta lisää Tehyn ja Superin torstaina julkaisema siirtokielto, joka kieltää liittoon kuuluvien hoitajien siirtämisen muualta lakon kohteena olevaan yksikköön.

Hoitajien siirtokielto pakottaa työnantajat "järkyttävään palapeliin" – Kanta-Häme vastaa kieltämällä ylimääräiset vapaat ja koulutukset

Kotihoidon asiakkaita ei myöskään voi siirtää muualle, sanoo Jolkkonen: esimerkiksi lyhytaikaisia sairaalapaikkoja tai resursseja siirtoon ei yksinkertaisesti ole.

Hauraiden vanhusten siirtoon liittyy monenlaisia riskejä, joita ei Jolkkosen mukaan pitäisi ottaa. Vanhuksen kunto saattaa romahtaa esimerkiksi kodin ulkopuolelta saadun infektion takia, jonkun kunto saattaa heiketä siirron tuoman henkisen kuormituksen takia.

Jolkkosen mukaan kaikilla pitää toki olla lakko-oikeus, oikeus ajaa omaa etuaan ja saada äänensä kuuluviin. Nyt hoitajajärjestöt eivät kuitenkaan poikkeuksellisesti ole luvanneet lakkoihin lainkaan suojelutyötä. Puhutaan siis siitä, että jätetään kansalaiset ja asiakkaat ilman hoitoa ja huolenpitoa, Jolkkonen sanoo.

– Tässä vaarannetaan henki ja terveys. Se ei ole lakko-oikeutta. Sellaista oikeutta ei pitäisi olla.

