Tutkija ja lampun henki löytävät toisensa suuren budjetin aikuisten sadussa – nyt elokuva näyttää floppaavan täysin

Kuva: © 2022 Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc. All Rights Reserved.

Ohjaaja George Miller ja näyttelijä Tilda Swinton istuvat pyöreän pöydän ääressä hulppean hotellin sviitissä. Millerillä on päässä samat aurinkolasit kuin kaikissa hänestä otetuissa kuvissa. Swintonin lyhyeksi leikatut hiukset on kammattu irokeesiksi.

Millerin odotettu uutuuselokuva Kolmen tuhannen vuoden kaipuu on saanut edellisiltana maailmanensi-iltansa Cannesin elokuvajuhlilla.

Tämä on eräänlainen kotiinpaluu festivaalille, vaikka ei kaksikko ehtinyt kauaa olla poissa. Miller esitteli täällä viimeksi toimintaelokuvansa Mad Max: Fury Road vuonna 2015 ja palasi seuraavana vuonna johtamaan palkintoraatia.

Swintonilta on täällä elokuva tai useampi käytännössä vuosittain. 61-vuotias britti on yksi maailman halutuimpia näyttelijöitä ja erikoistunut ennen kaikkea sellaisiin taiteellisesti kunnianhimoisiin elokuviin, joita Cannes esittää.

Täällä he tapasivat myös toisensa vuonna 2017. Illallisella Miller lähestyi Swintonia ja tarjosi tälle roolia kaavailemassaan elokuvassa.

– Jos en olisi tavannut häntä täällä illallisella, hän ei istuisi nyt tässä puhumassa tästä elokuvasta, Miller sanoo.

Ja elokuvahan on aikamoinen.

George Miller (vas.), Tilda Swinton ja Idris Elba juhlivat Kolmen tuhannen vuoden kaipuun maailmanensi-iltaa Cannesin elokuvajuhlilla toukokuussa. Kuva: Boyer David / AOP

Aikuisten satu

Mitä tekisit, jos lampun henki tarjoaisi sinulle kolmea toivetta vastineeksi vapaudestaan? Työkseen kertomuksia tutkiva narratologi Alithea Binnie (Swinton) tuntee hyvin kaikki ne tavat, joilla toiveet voivat mennä pieleen.

Työmatkalla hän ostaa istanbulilaisesta antiikkikaupasta pullon, jonka sisältä pulpahtaa henki (Idris Elba). Binnie tietää olla tarttumatta hengen tarjoukseen kolmesta toiveesta, joten voittaakseen tutkijan puolelleen henki alkaa kertoa tarinoita menneestään.

Nuo tarinat kertovat menetetystä rakkaudesta ja sen tuottamasta kaipuusta.

Kertomusten myötä Binnie ja henki löytävät yhteyden toisiinsa. Mutta kauanko rakkaus voi kestää, ja kannattaako sen vuoksi uhrata kaikki?

– Elokuva ei kerro yhdistymisestä tai itsensä hukkaamisesta toiseen tai mistään sellaisesta, mitä meille on myyty viimeiset sata vuotta. Siinä on kyse yksilöitymisestä. Kuten [kriitikko ja tutkija] Raymond Williams sanoi, me kuolemme yksin, Swinton sanoo.

Kolmen tuhannen vuoden kaipuu on selvästi korona-ajan tuotanto. Paljon ollaan hotellihuoneessa kahden päähenkilön kanssa. Hengen kertomusten kautta avautuvat fantasiamaailmat, jotka on toteutettu tietokonetehostein.

Tyylilaji on varsin outo: satu, mutta aikuiseen makuun. Huumori on erikoista ja härskiäkin. The Guardianin kriitikko Peter Bradshaw kirjoitti (siirryt toiseen palveluun), että jos kuka tahansa toinen ohjaaja tarjoaisi tällaista elokuvaa studiolle, hänet heitettäisiin palaverista pihalle ja mukiloitaisiin.

Kolmen tuhannen vuoden kaipuu sijoittuu suurelta osin hotellihuoneeseen, mutta hengen tarinat vievät katsojan ympäri maailmaa. Kuva: © 2022 Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc. All Rights Reserved.

Komea floppi

Australialainen Miller osti elokuvaoikeudet A.S. Byattin novelliin The Djinn in the Nightingale's Eye jo 1990-luvun lopulla.

Hän oli noussut ohjaajien A-sarjaan kolmella Mad Max -elokuvallaan Mad Max (1979), Asfalttisoturi (1981) ja Mad Max – ukkosmyrsky (1985). Karuissa toimintaelokuvissa Mel Gibsonin näyttelemä nimihenkilö seikkailee maailmanlopun autioittamassa maailmassa.

Niiden jälkeen Miller oli osoittanut poikkeuksellista skaalaa valitsemissaan hankkeissa. Noidat (1987) oli efektipitoinen kauhukomedia, Lorenzon öljy (1992) humaani laatudraama. Miller käsikirjoitti ensimmäisen Baben (1995) ja ohjasi jatko-osan (1998), jossa urhea possu seikkailee suurkaupungissa.

Pingviinimusikaalista Happy Feet (2006) Miller voitti parhaan animaatioelokuvan Oscarin. Hän ohjasi myös jatko-osan (2011).

Kolmen tuhannen vuoden kaipuussa Tilda Swintonin näyttelemä narratologi löytää antiikkikaupasta pullon, josta vapautuu henki. Kuva: © 2022 Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc. All Rights Reserved.

Vuoden 2015 Mad Max: Fury Road tuotti yli 375 miljoonaa dollaria ja sai ylistystä niin kriitikoilta kuin katsojilta. Rotten Tomatoesissa 97 prosenttia elokuvan saamista arvosteluista on myönteisiä, ja Empire-lehden lukijat äänestivät sen 2010-luvun parhaaksi elokuvaksi.

Neljäs Mad Max saa ensi-iltansa toukokuussa 2024.

Voi olla, että ilman Fury Roadin menestystä Kolmen tuhannen vuoden kaipuu olisi jäänyt kokonaan tekemättä.

Budjetti oli peräti 60 miljoonaa dollaria, eikä kahden keski-ikäisen näyttelijän romanttinen fantasiadraama ole mikään varmin yleisömagneetti.

Eikä ollutkaan. Elokuva floppasi (siirryt toiseen palveluun)Yhdysvaltain lippuluukuilla komeasti, ja kriitikoiden vastaanotto on ollut ristiriitainen (siirryt toiseen palveluun). Näyttää siltä, ettei se tule tienaamaan valtavaa budjettiaan takaisin.

Tilda Swinton muistuttaa, kuinka vaarallista on elää ympäristössä, joka sallii vain yhden version totuudesta. Kuva: Guillaume Horcajuelo / AOP

Kertomuksen vaarat

Kolmen tuhannen vuoden kaipuu on tarina tarinoista ja tavoista, joilla ne muovaavat käsitystämme maailmasta.

Miten tieteellinen maailmankuva eroaa jumaltaruista, joilla ennen selitimme maailmaa? Ovatko ne samaa jatkumoa? Voivatko vastakkaiset maailmanselitykset elää rinnan, tukea jopa toisiaan?

Totta on ainakin se, etteivät jumalmyytit ole mihinkään hävinneet – jumalat vaan ovat saaneet viitat ja uudet nimet. 2020-luvulla kerromme supersankarien kautta tarinoita, jotka auttavat ymmärtämään maailmaa.

– Marvelin ja DC:n universumit ovat seurausta kreikkalaisista, skandinaavisista ja roomalaisista mytologioista. Hahmojen välillä on suora yhteys, Miller sanoo.

Haastattelua edeltäneessä lehdistötilaisuudessa Tilda Swinton on huomauttanut, kuinka vaarallista on elää ympäristössä, joka sallii vain yhden version totuudesta. Hän viittaa Venäjään, joka tukahdutti Ukrainan hyökkäyssodan myötä viimeisetkin valtion propagandaa haastaneet mediat.

Toisaalta tarinoiden moninaisuus on myös ongelma. Median murroksen ja teknologian kehittymisen myötä mediankuluttajien on yhä vaikeampi erottaa totuutta sepitteestä. Verkko tursuaa "vaihtoehtoisia näkemyksiä" ja deep fake -videoita.

Tilda Swinton näyttelee pääosaa George Millerin oudossa fantasiadraamassa.

Miten elokuvantekijät kokevat työskentelyn totuuden jälkeisessä ajassa?

Swinton ei koe muutosta niin rajuna – osaltaan siksi, ettei hän omien sanojensa mukaan käytä sosiaalista mediaa.

– En koe sellaista paradigmanmuutosta josta puhut. Ymmärrän, että se voi olla totta monelle eri alustoilla toimivalle henkilölle. Samalla haluaisin kyseenalaistaa koko totuudenjälkeisen ajan käsitteen. Oliko koskaan aikaa, joka ei olisi totuudenjälkeinen?

Miller sanoo, että tarinoiden monipuolisuus ja monimutkaisuus antaa parhaan käsityksen kokonaisuudesta. Totuus löytyy tarinoiden mosaiikista. Kolmen tuhannen vuoden kaipuu jättää auki esimerkiksi sen, onko lampun henki todellinen vai kuvitelmaa.

Miller sanoo miettineensä vastuutaan elokuvantekijänä yli 40 vuotta. Mad Maxien kuva maailmasta on julma. Niissä nahka ja metalli törmäävät väkivaltaisesti.

– Pidin kerran puheen, jossa totesin, että kaikkiin tarinoihin pitäisi liittää huomautus "vaarallista materiaalia".

Toisaalta janoamme tarinoita valonpilkahduksista pimeässä.

– Meidän täytyy mennä pimeyteen, jotta voimme kertoa ihmisistä, jotka taistelevat itsensä sieltä pois.

Mitä ajatuksia artikkeli herätti? Voit osallistua keskusteluun 18.9. klo 23 asti.