Nuorisovaltuusto sai kouluihin viikon syysloman Vaasassa ja vegaaniruokaa Seinäjoella – silti aikuiset päättävät, miten nuoret voivat vaikuttaa

Vaasassa ja Kokkolassa nuorilla on vahva usko siihen, että he pystyvät oikeasti vaikuttamaan kotikaupunkiensa päätöksentekoon.

– Varsinkin lautakunnissa nuoret pääsevät vaikuttamaan. Tulee oikeasti sellainen tunne, että kyllä ne päättäjät kuuntelevat myös meitä nuoria, vakuuttaa Vaasan nuorisovaltuuston puheenjohtaja Ella Filppula.

Samaa sanoo nuorisovaltuuston puheenjohtaja Emin Basalak Kokkolasta.

– Meiltä kysytään mielipidettä, me vastaamme ja asioihin tulee muutoksia.

Seinäjoen nuorisovaltuuston puheenjohtaja Alisa Torkko arvioi, että Seinäjoella nuoret saavat ääntänsä kuuluviin jonkin verran enemmän kuin ennen.

– Meihin on otettu yhteyttä ja meitä halutaan mukaan esimerkiksi johonkin työryhmään, mutta aloitteiden kanssa on mennyt vähän huonommin, Torkko sanoo.

Pohjalaismaakuntien keskuskaupunkeihin valitaan tänä syksynä jälleen uudet nuorisovaltuutetut. Nuorisovaltuustojen toimikaudet kestävät Suomen kunnissa 1–2 vuotta.

Nuorilla on oikeus tulla kuulluksi

Nuorisovaltuuston olemassaolo kunnissa on ollut pakollista kuntalain mukaan vuodesta 2015.

Suomen nuorisovaltuustojen liiton puheenjohtaja Nette Rimpiojan mukaan nuorten vaikutusmahdollisuudet kunnallisessa päätöksenteossa ovat kuitenkin aikuisista kiinni.

– Meillä on Suomessa kuntia, joissa nuoret tekevät aktiivisesti aloitteita ja pitävät puheenvuoroja kunnanhallituksessa asti. Sitten on myös kuntia, joissa toiminta on vielä lastenkengissä. Alueellisesti on suuria eroavaisuuksia.

Liiton tekemän selvityksen mukaan 87 prosenttia Suomen nuorisovaltuustoista käyttää puheenvuoroja lautakunnissa, 77 prosenttia kuntien valtuustoissa ja 22 prosenttia kuntien hallituksissa.

Rimpioja huomauttaa, että alle 18-vuotiailla nuorilla ei ole äänioikeutta eikä mahdollisuutta vaikuttaa siihen, ketkä vastaavat nuorten elinympäristöstä.

Siksi nuorisovaltuustot ovat tärkeitä.

– Meillä on hyvin monenlaista lainsäädäntöä nuorisolaista ja kuntalaista ylikansallisiin ihmisoikeusjulistuksiin, joiden mukaan nuorilla on oikeus tulla kuulluksi ja nähdyksi sekä oikeus vaikuttaa heitä itseään koskeviin asioihin, Rimpioja toteaa.

Seinäjoen kaupunginvaltuusto teki toukokuussa päätöksen vegaaniruoan tarjoamisesta kaupungin kouluissa. Asia sai alkunsa nuorten tekemästä aloitteesta. Kuva: Jarkko Riikonen / Yle

Vegaanialoite oli yksi askel eteenpäin Seinäjoella

Alisa Torkko on ollut Seinäjoen nuorisovaltuuston puheenjohtajana vuoden, viime vuonna varapuheenjohtajana ja sitä ennen rivijäsenenä mukana toiminnassa.

Seinäjoella nuorisovaltuuston puheenjohtaja voi osallistua myös kaupunginvaltuuston kokouksiin.

– Meillä on tosi paljon lautakuntapaikkoja. Jokaisessa niistä on edustaja ja varaedustaja meiltä, että siinä mielessä tilanne on hyvä tällä hetkellä, Torkko toteaa.

Viime vuonna nuorisovaltuusto teki hänen mukaansa viisi aloitetta. Ne eivät kuitenkaan edenneet sen pidemmälle.

Pari vuotta sitten nuorten tekemä aloite kasvis- ja vegaaniruoan tarjoamisesta Seinäjoen kouluissa sai kaupunginvaltuustolta päätöksen tämän vuoden toukokuussa.

Asiasta väännettiin pitkään kaupungin päätöksentekoelimissä, se nosti kohua eri medioissa ja kuumensi keskustelua varsinkin sosiaalisessa mediassa.

Nuorten aloitteen ansiosta Seinäjoen kouluissa on kuitenkin nyt tarjolla myös vegaaniruokaa, tosin tietyillä ehdoilla: täysi-ikäinen opiskelija tarvitsee vegaaniruoan syömiseen todistuksen lääkäriltä, ravitsemusterapeutilta tai terveydenhoitajalta, ja alaikäisten täytyy saada siihen lupa myös vanhemmiltaan.

Torkon mukaan nuorisovaltuuston aloite meni siis "jollain lailla läpi".

– Ei ihan meidän toivomalla tavalla, mutta ainakin yksi askel eteenpäin.

Moposuora tarvitsee lisää perusteluja

Vaasassa nuoret ovat tehneet aloitteita muun muassa puhe- ja läsnäolo-oikeudesta kaupunginvaltuuston kokouksiin sekä moposuorasta.

– Moposuora on sellainen mopoilupaikka, jossa nuoret voivat harrastaa mopoilua yhteisillä säännöillä ilman, että poliisien tarvitsee sekaantua toimintaan tai tarvitsee valittaa, että nuoret hengaavat siellä, Ella Filppula kertoo.

Miksi sellainen halutaan?

– Tällä hetkellä nuoret mopoilevat sellaisissa paikoissa, jossa ei saisi ja siitä tulee valitusta. Se ei ole kivaa kummallekaan osapuolelle. Tarvitaan sellainen paikka, jossa saadaan mopoilla yhteisillä säännöillä.

Vaasan nuorisovaltuusto on tehnyt aloitteen moposuorasta Vaasassa. Kuva: Merja Siirilä / Yle

Aloite moposuorasta palautui nuorille kuitenkin uudelleen valmisteluun. Filppulan mukaan moposuora tarvitsee lisää perusteluja ja aloitteeseen halutaan myös ehdotus moposuoran sijainnista.

Nuorisovaltuuston aloite puhe- ja läsnäolo-oikeudesta kaupunginvaltuuston kokouksiin on yhä käsittelyssä.

Viikon pituinen syysloma takaisin

Vaasan nuorisovaltuuston varapuheejohtaja Elias Reikki toivoo, että puhe- ja läsnäolo-oikeus kaupunginvaltuuston kokouksiin toteutuu. Se on erityisen tärkeää nuorille.

– Kun Vaasa tekee valtuuston kokouksissa isoja strategisia linjauksia tai valmistelee talousarviota, jossa on nuoria koskevia asioita mukana, nuorten asema Vaasan kaupungissa paranisi entisestään, jos siellä olisi nuoria kertomassa toiveistaan tai siitä, mikä olisi heille hyväksi, Riekki sanoo.

Aloitteiden lisäksi nuorisovaltuutetut ovat pystyneet vaikuttamaan Vaasassa esimerkiksi kouluruoan sisältöön ruokalistalla ja koulujen työaikoihin, kuten syysloman pituuteen.

Ella Filppula kertoo, että viikon pituinen syysloma on tullut takaisin peruskouluihin nuorten ansiosta.

Vaasassa on aktiivisia nuoria

Vaasassa uuden nuorisovaltuuston ehdokaslista sulkeutui viime viikon perjantaina. Filppulan mukaan ehdokkaiden löytäminen on ollut tänä syksynä aika helppoa.

– Olemme tehneet koulukiertueita kaikille yläkouluille, päässeet näkemään nuoria kasvotusten ja kertomaan toiminnastamme.

Ehdokkaita vaasalaisnuoret pääsevät äänestämään heti marraskuun alussa.

Viime kerralla Vaasan nuorisovaltuustovaalit järjestettiin ensimmäistä kertaa sähköisesti. Se nosti Filppulan mukaan äänestysintoa hurjasti.

– Aiemmin äänestysprosentit ovat olleet ehkä 50 prosentin paikkeilla, mutta viime kerralla se nousi joissain kouluissa jopa 80 prosenttiin.

Seinäjoella nuorisovaltuustoon etsitään ehdokkaita noin kolme viikon ajan syys-lokakuun vaihteessa. Mikäli ehdokkaita on 16. lokakuuta mennessä ilmaantunut enemmän kuin 25, vaalit järjestetään marraskuun aikana.

Kokkolassa nuorisovaltuuston vaalit järjestetään marraskuun aikana.

