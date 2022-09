Tiukkeneva talous ei näy vielä ulosotossa – jo talvella tilanne voi olla toinen: "Luvut näyttävät vähän pelottavilta"

Ulosottovelallisten lukumäärä on elokuun loppuun mennessä hieman vuoden 2021 vastaavaa ajankohtaa korkeammalla. Ulosottoviraston tilastojen mukaan kasvua on vajaat kaksi prosenttiyksikköä.

Alkuvuoden muutoksissa ei kuitenkaan ole mitään normaalista poikkeavaa, sanoo valtakunnanvouti Juhani Toukola Ulosottovirastosta.

– Ulosotossa yhden tai kahden prosenttiyksikön heilahteluja tapahtuu vuosittain suuntaan ja toiseen.

Kotitalouksien alkusyksyn rahahuolet konkretisoituvat todellisina talousongelmina ulosottoon asti vasta muutamien kuukausien päästä. Esimerkiksi energian hintojen ja korkotason nousu eivät ole ehtineet vaikuttaa lukuihin.

– Ihmisillä monesti on puskuria, jolla voidaan kohonneita menoja hoitaa. Saattaa olla, että loppusyksystä ja alkutalvesta velallisten tilanne heikkenee. Tässä mielessä luvut näyttävät vähän pelottavilta.

Lisäksi kotitalouksien velkaantumisaste on noussut vuosi vuodelta.

– Kun tämän yhdistää kallistuviin hintoihin ja korkoihin, se tulee jossain määrin aiheuttamaan vaikeuksia, sanoo Toukola.

Tyypilliset ulosottosummat muutamia satasia

Viime vuosina ulosotossa on ollut reilut puoli miljoonaa suomalaista eikä määrässä ole tapahtunut juurikaan muutoksia. Asiakkaita on kaikista ikäryhmistä ja tuloluokista.

Keskimääräinen ulosottosumma oli tämän vuoden alussa noin 21 500 euroa. Kolmasosalla velallisista maksussa oleva summa oli alle tuhat euroa. Yli 50 000 euron velkoja oli kymmenellä prosentilla ulosotossa olevista.

Elokuun lopussa suomalaisista runsaalla kahdeksalla prosentilla oli velkoja ulosotossa. Pieniä alueellisia eroja kuitenkin löytyy.

Esimerkiksi Keski-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla ulosottovelkaa on on kuudella prosentilla väestöstä. Etelä-Pohjanmaalla osuus on reilut seitsemän prosenttia.

Velallisen asema on Suomessa hyvä

Valtakunnanvouti Juhani Toukola sanoo, että Suomessa velallisen asema on kansainvälisessä vertailussa varsin hyvä. Tätä selittävät esimerkiksi eri velkatyypeissä olevat vanhentumisajat ja ulosoton suojaosuus.

Myös vapaakuukausi-järjestelmä antaa ulosotossa olevalle tarvittaessa pienen hengähdyshetken muidenkin asioiden hoitamiseen.

– Jos kyseessä on selvä ylivelkaantumistapaus, silloin asiakkaan paikka ei ole ulosotossa vaan velkajärjestelyssä, muistuttaa Toukola.

