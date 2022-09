Seiskan työntekijät kertovat Journalisti-lehdessä vakavista ongelmista työpaikallaan – Päätoimittaja: "Kannan tietysti vastuuni"

Journalistiliiton ammattilehti Journalisti kertoo uusimmassa numerossaan (siirryt toiseen palveluun) (7/22) laajasti viihdelehti Seiskan ongelmista.

Jutun perusteella useat Seiskan toimituksen työntekijät ovat uupuneita työtahtiin ja työilmapiiri on jo pitkään ollut huono.

Seiskassa on sairauslomia, irtisanoutumisia, ahdistusta, pelkoa ja pahoinvointia. Esihenkilöt ovat tylyjä sekä osaamattomia, Journalisti kertoo.

Lehdessä toimittajien paineet ja kiire nousevat artikkelin mukaan kohtuuttomasti.

Journalisti-lehti on haastatellut juttuun Seiskan entisiä ja nykyisiä työntekijöitä. Artikkelissa he eivät kommentoi omalla nimellään, vaan nimet on muutettu, koska vastaajat pelkäävät johdon kostoa.

Ongelmia on jutun mukaan lisäksi Seiskan juttujen editointitavoissa. Moni lehdessä työskennellyt kertoo lehden erikoisesta editointikulttuurista.

Haastateltavien mukaan toimituspäälliköt rikkovat hyvää journalistista tapaa ja muokkaavat heidän juttujaan siten, etteivät ne vastaa todellisuutta.

Toisaalta osa Journalistin haastattelemista työntekijöistä ei tunnista jutussa mainittuja ongelmia työkulttuurissa.

Yle yritti saada kommenttia Journalisti-lehden artikkelin sisältämistä epäkohdista myös Aller Median toimitusosaston pääluottamusmies Lauri Laineelta, mutta hän ei vastannut yhteydenottoihin.

Seiskan vastaava päätoimittaja Jari Peltomäki ei ehtinyt antaa Ylelle puhelinhaastattelua, mutta vastasi kysymyksiin sähköpostilla.

1. Miten kommentoitte Journalistin artikkelia?

– Seiskan toimitustiimin vetäjänä olen tietenkin harmissani siitä, että jutussa puhuneet henkilöt ovat kokeneet työkulttuurissamme uuvuttavia piirteitä ja puutteita. Tämä on selkeästi mietinnän ja kehittymisen paikka, Peltomäki vastaa.

2. Artikkelin mukaan toimittajilla teetetään liikaa työtä ja osa uupuu, miten kommentoitte?

– Tiedän viihdetoimittajan työn olevan vaativaa. Tarkoitus ei ole kuitenkaan missään nimessä päästää työntekijöitä uupumuksen partaalle. Minun lähtökohtanani on aina se, että työntekijöilläni on hyvä olla. Huolehdimme, että jutut ja työt jakautuvat tasaisesti ja seuraamme työntekijän jaksamisesta päivätasolla.

3. Artikkelin mukaan Seiskan työilmapiiri on huono ja joitain työntekijöitä suositaan, miten kommentoitte?

– Tämä ei pidä paikkansa: esimerkiksi syyskuun työhyvinvoinnin mittauksessa Seiskan tulos on yli 80/100. Täällä ei myöskään suosita ketään, vaan työtehtävät jaetaan erikoistumisen ja osaamisen mukaan.

4. Journalistin jutussa kerrottiin, että Seiskan juttujen editointikulttuurissa on onglemia ja niitä muokataan asiattomalla tavalla, miten kommentoitte?

– Seiskassa noudatetaan luonnollisesti journalistin ohjeita (siirryt toiseen palveluun). En tunnista tällaisia väitteitä ollenkaan. Meillä on kokenut uutisdeski, joka editoi juttuja ja otsikoita normaalien journalististen toimituskäytäntöjen mukaisesti. Toki virheitä voi sattua, ja ne korjataan asianmukaisesti.

5. Aiheuttaako artikkeli muutoksia Seiskan työtavoissa?

– Minä toimituksen vetäjänä kannan tietysti vastuuni ja on selvää, että kaikki eivät ole tarvittavaa tukea saaneet, eli tässä en ole onnistunut ja tätä pyydän anteeksi. Käymme toimituksessa lähipäivinä läpi ihmisten tuen tarvetta, jaksamista ja etsimme yhdessä ratkaisuja minun johdollani, Peltomäki vastaa sähköpostilla.

Seiskalla yli miljoona lukijaa verkossa

Journalisti-lehti toteaa, että Seiskan päätoimittajat ovat vaihtuneet viime vuosina taajaan.

Syksyllä 2018 erosi Jani Soila. Soilaa tehtävässä seurannut Sami Hernesaho erosi alkuvuodesta 2020.

Seiska täyttää tänä vuonna 30 vuotta.

Ylen 11. 9. julkaistussa jutussa haastateltiin nykyistä päätoimittaja Jari Peltomäkeä. Voit katsoa tv-jutun tästä.

Jutussa hän toteaa, että Seiska on Suomen suurin viihdeuutisen tuottaja, ja lehti vastaa ikiaikaiseen tarpeeseen.

– Ihmiskunta on juoruillut ammoisista ajoista saakka. Se kuuluu olennaisena osana kommunikaatioon. Seiska tekee sen juoruilun avoimesti.

Printtilehden suosio on laskenut, mutta verkossa Seiskalla menee hyvin. Lehti tavoittaa joka kuukausi yli miljoona verkkokävijää.

Lue lisää: 30 vuotta täyttänyt Seiska paukuttaa ennätyksiä rikki – päätoimittajan mukaan lehti on viihdettä, mutta tutkija on täysin eri mieltä