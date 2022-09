Listasimme syksyn halutuimmat ammattikorkeakoulupaikat – kilpailluimpaan koulutukseen pääsee vain joka sadas hakija

Toissapäivänä päättyneessä syksyn yhteishaussa suosituin opiskelupaikka oli selvästi Helsingin Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. Ensimmäisen vuoden liiketalouden opiskelijaa Tomi Karhua tämä ei yllätä, koska koulu on keskeisellä paikalla Helsingissä ja tarjoaa sekä kirjallista että käytännön oppeja.

– Luin, että täältä on tosi hyvät mahdollisuudet työllistyä ja asiantuntijatehtäviin pääsee täältä helposti.

Toisen vuoden tradenomiopiskelijan Ilona Hirvosen mielestä kansainväliset tutkinnot ovat houkutelleet opiskelijoita Haaga-Heliaan. Itse hän oli kuullut Haaga-Heliassa opiskelleilta kavereiltaan lämpimiä suosituksia ja nähnyt heidän valmistuttuaan työllistyvän helposti.

– "Haaga-Helia avaa ovet työelämään" on se, millä tämä koulu on itseään brändännyt erittäin vahvasti, ja se on erittäin totta myös!

Ilona Hirvonen opiskee tradenomin tutkintoa Haaga-Heliassa nyt toista vuotta. Kuva: Vesa Marttinen / Yle

Yle Helsinki piipahti Haaga-Helian Pasilan kampuksella kysymässä opiskelijoilta, mikä koulussa vetää puoleensa.

Hakijoita huomattavasti viime syksyä enemmän

Opiskelupaikkaa ammattikorkeakoulusta tai yliopistosta haki tänä syksynä yli 9 000 hakijaa viime vuotta enemmän. Yhteensä hakijoita oli 43 390. Yksittäinen hakija voi pyrkiä kuuteen hakukohteeseen ja tänä syksynä haettiin keskimäärin 2,7 kohteeseen.

Aloituspaikkoja ensi tammikuussa alkaviin koulutuksiin oli tarjolla noin 9 500. Suurin osa näistä oli ammattikorkeakouluissa, ja hakijoista 98 % hakikin ammattikorkeakouluun. Hakijoista yksi prosentti haki molempiin ja vain yksi prosentti pelkästään yliopistoon. Määrällisesti eniten hakijoita pyrki kauppa-, hallinto- ja oikeustieteisiin, terveys- ja hyvinvointialoille sekä tietojenkäsittelyyn ja tietoliikenteen (ICT) aloille.

Kuva: Matti Kurkela / Yle

Eniten kiinnostivat vieraskieliset koulutukset pääkaupunkiseudulla

Kansainvälistyminen näkyy selvästi suosituimmista ylemmistä korkeakoulututkinnoista, joista vain kolme oli suomenkielisiä ja loput seitsemän englanninkielisiä. Aloista eniten kiinnostivat muun muassa erilaiset johtamisen ja liiketoiminnan alat, tietotekniikka ja matkailu.

Turun Ammattikorkeakoulun Business Management oli ylemmistä tutkinnoista suosituin. Ensisijaisia hakijoita oli yli 20 jokaista paikkaa kohden. Pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulu Haaga-Helialla oli jopa kolme tutkintoa suosituimpien listalla.

Myös alempien korkeakoulujen suosituimmista tutkinnoista suurin osa oli vieraskielisiä. Kolme suosituinta hakukohdetta olivat kaikki pääkaupunkiseudun Haaga-Heliasta, aloina tutut suosikit eli tietotekniikka, liiketalous ja matkailu.

Suosituimmalla eli Haaga-Helian Business Information Technology-tutkinnolla opiskelupaikka aukeaa vain noin joka sadannelle hakijalle. Toiseksi suosituimpaankin, eli saman oppilaitoksen DP in Internation Business-tutkintoon, jokaista opintopaikkaa kohden on yli 80 hakijaa.

Kuva: Matti Kurkela / Yle

Valinnat tehdään loka-marraskuussa

Pelkästään todistuksen perusteella myönnettäviä opiskelupaikkoja on 10-100 prosenttia alasta ja koulusta riippuen. Suurin osa näistä paikoista on varattu ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville. Todistusvalinnan tulokset tulevat viimeistään 20.10.2022.

Tomi Karhu aloitti opintonsa Haaga-Helian Pasilan kampuksessa tänä syksynä. Kuva: Vesa Marttinen / Yle

Tomi Karhu kertoo päässeensä opiskelemaan suoraan ylioppilastodistuksen arvosanoilla, mutta työtä sekin vaati.

– Kyllähän sitä ylioppilastodistuksessa pitää E:tä ja M:ää kirjoittaa ainakin.

Loput opintopaikat jaetaan hakemusten ja valintakokeiden perusteella. Valintakokeita järjestetään pitkin syksyä. Ammattikorkeakoulujen yhteinen valintakoe järjestetään 30.10.–3.11.2022 ammattikorkeakouluissa ympäri Suomen.

Koko yhteishaun valintojen tulokset julkaistaan viimeistään 25.11.2022. Viesti vastaanotettavasta opiskelupaikasta tulee opiskelijoille sähköpostilla.

