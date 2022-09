Isojoen kunnanjohtaja vetää tuulivoimakuntien verkostoa

Isojoen kunnanjohtaja Juha Herrala on valittu Suomen tuulivoimakuntien verkoston puheenjohtajaksi. Verkosto perustettiin aiemmin tällä viikolla Kuntamarkkinoiden yhteydessä.

Verkosto valitsi puheenjohtajan lisäksi kolme varapuheenjohtajaa kahden vuoden toimikaudelle. Varapuheenjohtajiksi valittiin kunnanjohtajat Marjukka Manninen Pohjois-Pohjanmaan Iistä, Mika Simoska Lapin Tervolasta ja Jussi Niinistö Keski-Pohjanmaalta Kannuksesta.

Verkoston tavoitteena on tuulivoimakuntien edunvalvonnan lisäksi jakaa kuntien osaamista ja hyviä käytäntöjä ja oikaista vääriä uskomuksia. Verkosto pyrkii myös edistämään tuulivoimainvestointien sijoittumista nykyistä tasaisemmin Suomeen.

– Verkostoon päätettiin ottaa mukaan myös kuntia, joissa on tuulivoimakaavoitus vasta vireillä, jotta uuden äärellä olevat kunnat voivat oppia tuulivoiman kanssa pidempään toimineilta, Suomen tuulivoimayhdistys kertoo tiedotteessaan.

Yli tuhannen voimalan maa

Tuulivoimakunnille on tärkeää, että tuulivoimaloista kertyvä kiinteistöverohyöty jää jatkossakin täysimääräisenä tuulivoimalan sijaintikuntaan.

– Kiinteistövero on taloudellisessa mielessä kunnille tärkeää, mutta erityisen suuri vaikutus sillä on myös paikalliseen hyväksyttävyyteen. Tuulivoiman vaikutukset ovat hyvin paikalliset, ja siksi paikallisten täytyy voida kokea saavansa siitä myös välitöntä hyötyä, kommentoi Juha Herrala tuulivoimayhdistyksen tiedotteessa.

Suomessa on noin sata kuntaa ja kaupunkia, joissa on tuulivoimaa. Tuulivoimaloita on maassamme tuulivoimayhdistyksen kesäkuun 2022 tilaston mukaan yhteensä 1 112 kappaletta. Eniten voimaloita on Pohjois-Pohjanmaalla (422 voimalaa), Lapissa (150), Pohjanmaalla (149) ja Etelä-Pohjanmaalla (127).

Verkoston puheenjohtajan Juha Herralan johtamassa Isojoen kunnassa on tällä hetkellä rakennettuna 24 tuulivoimalaa ja kymmeniä tuulivoimahankkeita on vireillä eri vaiheissaan.