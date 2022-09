Ministeriöt asettivat kenraalin selvittämään, onko puolustusvoimat oikeassa tuulivoima-asiassa – itäiseen Suomeen pyritään saamaan lisää tuulivoimaa

Puolustusvoimat on vaikeuttanut tuulivoiman rakentamista Itä-Suomeen. Ongelmana on tuulivoimaloiden tutkavalvonnalle aiheuttamat ongelmat.

Työ- ja elinkeinoministeriö, puolustusministeriö ja ympäristöministeriö ovat asettaneet selvitysmiehen tutkimaan, miten itäiseen Suomeen voitaisiin rakentaa lisää tuulivoimaa.

Selvitysmieheksi asetetaan kenraaliluutnantti evp. Arto Räty. Selvityksen on tarkoitus valmistua vuoden 2023 loppuun mennessä. Sen tavoitteena on kartoittaa, mitä teknisiä ja toiminnallisia mahdollisuuksia on ratkaista puolustusvoimien alue- ja tutkavalvontaan liittyviä ongelmia, joita tuulivoimalat aiheuttavat.

Selvitysmies Arto Räty. Kuva: Anders Mård

Tutkat rakentamisen esteenä

Tuulivoiman rakentamisen esteenä itäisessä Suomessa on ollut pitkälti se, että puolustusvoimat on antanut vain vähän myönteisiä lausuntoja tuulivoima-alueille itärajan lähelle. Syyksi puolustusvoimat on ilmoittanut sen, että tuulivoimalat häiritsevät puolustusvoimien tutkavalvontaa itärajalla.

Puolustusvoimien selkeä kanta on ollut se, että tutkavalvonnan ongelmien ratkaisemiseen ei ole olemassa teknistä ratkaisua.

Vastaväitteet asiassa ovat kilpistyneet pitkälti siihen, että puolustusvoimien tutkajärjestelmää koskevat asiat ovat salaisia. Mitään todellista keskustelua puolustusvoimien väitteen perusteista ei ole siis syntynyt.

Onko kenraali puolueeton?

Mutta voiko kenraali toimia puolueettomana selvitysmiehenä asiassa, jossa puolustustusvoimat on jo ottanut hyvin yksiselitteisen kannan asiaan? Selvitysmies Rädyn mukaan voi.

– Olen ollut jo toistakymmentä vuotta pois puolustusvoimista, viisi vuotta puolustusministeriön kansliapäällikkönä ja kuusi vuotta Fortumin johtoryhmässä, vastanimitetty selvitysmies Arto Räty korostaa.

Hän ei halua vielä tässä vaiheessa kommentoida tarkemmin tehtävänkuvaansa selvitysmiehenä.

Suuri kysymys Itä-Suomelle

Itä-Suomessa tuulivoimarakentamisen on toivottu antavan taloudellista tukea tilanteessa, jossa Venäjän aikaisemmin tuomat taloudelliset mahdollisuudet ovat kuituneet pois.

– Toivomme, että pääsemme kertomaan selvitysmiehelle, miten isosta elinvoima-asiasta tässä on kysymys, Lappeenrannan kaupungin kehitysjohtaja Markku Heinonen sanoo.

Hänen mukaansa Itä-Suomessa odotetaan kenraali Rädyltä ennen kaikkea ennakkoluulotonta näkökulmaa asian selvittämisessä.

– Toivomme hänen selvittävän, löytyykö maailmalta uusia tutkateknologiaan liittyviä ratkaisuja asiaan. Maailmalla käytetään esimerkiksi lentokoneisiin sijoitettuja tutkia, Heinonen huomauttaa.