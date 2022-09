Some-ryhmässä kerrottiin suden ahdistelleen koiraa Muuramessa – petoyhdyshenkilö harmittelee, ettei kukaan ole ollut suoraan yhteydessä

Riistakameroista on ajoittain apua suurpetohavaintojen tutkimisessa. Arkistokuva.

Paikallinen petoyhdyshenkilö kaipaa tarkempia tietoja Muuramen väitetystä susihavainnosta.

Muuramea koskevassa sosiaalisen median keskusteluryhmässä oli aiemmin tänään kerrottu tapauksesta, jossa ulkoilutustilanteessa kadonnut koira oli joutunut suden tai susien ahdistelemaksi. Koira pääsi kuitenkin tilanteessa karkuun.

Petoyhdyshenkilö Petri Loberg Korpilahden riistanhoitoyhdistyksestä kertoo, ettei heille ole sosiaalisessa mediassa tehdystä julkaisusta huolimatta tehty ilmoitusta mahdollisesta susihavainnosta.

– Ei ole mitää ilmoitusta tullut. Olen kyllä kuullut, että tällainen tilanne olisi sattunut, mutta kukaan ei ole ollut yhteydessä asian tiimoilta, Loberg toteaa.

Kun aikaa kuluu enemmän, havaintojen tutkiminen käy vaikeammaksi. Esimerkiksi eläimen jäljet voivat sotkeentua tai hävitä maastosta.

Some ei korvaa ilmoitusta

Lobergin mukaan riistanhoitoyhdistyksessä tulee aika ajoin esiin tilanteita, joista mahdollisista suurpetohavainnoista tehdään ensisijaisesti julkaisu someen, mutta petoyhdyshenkilölle jätetään ilmoittamatta.

Miksi petohavaintoja ei voi tutkia somessa esitettyjen asioiden perusteella?

– Ehkä voi, ehkä ei. Kyllä (eläimien liikkeistä) pitää parempi tieto saada, että tietää mistä lähtee etsimään ja myös että mitä lähtee etsimään, hän tiivistää.

Jos tekee havainnon mahdollisesta suurpedosta, esimerkiksi karhusta tai sudesta, asiasta pitäisi ilmoittaa paikalliselle petoyhdyshenkilölle. Tämän tehtävänä on tutkia esimerkiksi eläimen jättämät jäljet ja tarkistaa muut havainnot.

Eniten suurpetoyhdyshenkilön työtä helpottavat esimerkiksi tiedot siitä, mikä eläin mahdollisesti on kyseessä sekä paikka, missä se on nähty ja mitä havaintohetkellä paikalla on tapahtunut.

Apua on myös kohtaamispaikalta otetuista kuvista. Petoyhdyshenkilöiden yhteystiedot löytyvät esimerkiksi Suomen riistakeskuksen verkkosivujen kautta.

Viralliset ilmoitukset ovat tärkeitä esimerkiksi petokantojen seuraamisen vuoksi. Luonnonvarakeskus hyödyntää suurpetoyhdyshenkilöille tehtyjä, varmistettuja havaintoja omissa kanta-arvioissaan.

