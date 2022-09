Kansankapitalismin nousubuumi pysähtyi sotaan – osakesijoittajien määrä jumahti paikalleen valtavan nousun jälkeen

Vuonna 2020 lanseerattu osakesäästötili käynnisti Suomessa kansankapitalismin nousun.

Piensijoittajien määrä pörssissä säilyi koko viime vuosikymmenen lähes paikallaan. Pörssiosakkeita omisti noin 800 000 kotitaloutta.

Sijoittajien määrä ampaisi nousuun heti vuodenvaihteessa 2020, kun osakesäästötilit tulivat käyttöön. Keväällä 2020 korona romahdutti pörssit. Se lisäsi lopulta sijoitusintoa entisestään, koska seuraavat kaksi vuotta osakekurssit nousivat pohjalukemista poikkeuksellisen nopeasti.

Pysähtyneen vuosikymmenen jälkeen osakesijoittajien määrä kasvoi parissa vuodessa miltei 150 tuhannella.

Tämän vuoden huhtikuussa nousu pysähtyi.

Mihin into katosi?

Venäjän hyökkäyssotaan, kuuluu lyhyt vastaus.

Ei kuitenkaan heti hyökkäyksen jälkeen, tarkentaa Pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari Lounasmeri. Venäjä hyökkäsi Ukrainaan helmikuun lopussa ja osakekurssit putosivat nopeasti. Vielä maaliskuussa pörssiin tuli kuitenkin selvästi aiempaa kuukausia enemmän uusia sijoittajia – halventuneet osakkeet tähtäimessään.

– Yleensä kun osakekurssit laskevat, markkinoille tulee enemmän sijoittajia. Näin kävi maaliskuussa, kun kursseissa tuli jyrkkä piikki alaspäin, Lounasmeri sanoo.

Huhtikuusta lähtien uusia tulijoita ei ole enää näkynyt. Silloin sodan vaikutukset alkoivat käydä selvemmiksi. Edessä häämötti vakava energiakriisi, inflaatio kiihtyi entisestään, korot nousivat ja osakekurssit laskivat, suomalaisyhtiöiden Venäjän-bisnekset murenivat, lännen ja Venäjän taloussota kiihtyi.

– Vähitellen kuva kirkastui, kun ensin ajateltiin, että sota ei välttämättä kestäisi kovin kauaa, Lounasmeri toteaa.

Sota lisäsi epävarmuutta samalla paitsi sijoitusten kohteena olevissa yhtiössä myös suomalaisten omasta taloudessa. Maaliskuusta lähtien kuluttajien luotto omaan ja Suomen talouteen on ollut pohjamudissa. Uusia osakesijoittajia epävarmuus ei luonnollisesti innosta.

Kuluttajien luottamus talouteen romahti Venäjän hyökkäyksen jälkeen, selviää Tilastokeskuksen luottamusindikaattorista. Kuva: Aalto Puutio / Yle, grafiikka: Samuli Huttunen / Yle

"Paniikkia ei tullut"

Helsingin pörssi on vuoden alkuun verrattuna miltei 20 prosenttia miinuksella. Uhkakuvana on ollut, että kurssihuippujen aikaan sijoittajiksi ryhtyneet olisivat karanneet pörssistä pikavauhtia, kun osakemarkkina on kuluvana vuonna painunut syvästi pakkaselle. Siltä on vältytty.

– Mitään paniikkia ei ole tullut, eikä sijoittajamäärä ole kääntynyt laskuun, Lounasmeri sanoo.

Paniikin välttymiseen viittaa sekin, että vuoden ensimmäisellä puoliskolla osakemarkkinoille on sijoitettu enemmän rahaa kuin sitä on nostettu pörssistä ulos.

Suomen osakesäästäjien toimitusjohtaja Victor Snellman kiittää viime vuosien vilkasta sijoituskeskustelua ja matalan kynnyksen sijoitusopetusta. Perusopeissa toistetaan, että kannattaa tehdä sijoitussuunnitelma, hajauttaa ja muistaa, että osakesijoittamisessa tärkeää on pitkä aikahorisontti.

– Meillä on huikea määrä blogeja, podcasteja ja videoita sijoittamisesta ja ennen kaikkea sijoittamisesta epävarmassa ympäristössä. Kaikkialla toitotetaan, että ei kannata panikoitua.

Snellman ja Lounasmeri uskovat, että uusia sijoittajia alkaa taas ilmaantua pörssiin, kun pahimmat epävarmuudet, kuten sota, väistyvät. Suurempaa ryntäystä saadaan todennäköisesti kuitenkin odottaa siihen asti, että osakekurssit lähtevät taas nousuun.

Viime vuosien buumissa pörssiin tullut uusi sijoittaja on selvästi aiempaa nuorempi.

Osakesäästäjien Snellman arvioi, että uusia sijoittajia tulee pörssiin ennen pitkää etenkin juuri nuorten parista. Sitä edesauttaa se, että sijoituskeskustelun lisäksi rahasta puhutaan muutoinkin avoimemmin.

– Siitä tulee itseään ruokkiva positiivinen kierre, Snellman toteaa.

Ukrainan sota heilutti pörssejä heti keväällä. Ylen Pörssipäivä käsitteli aihetta tuolloin piensijoittajien näkökulmasta.

