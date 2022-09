Vaasan Sport tavoittelee liigamenestystä kuuden ruotsalaiskiekkoilijan voimin

Kuva: Matti Raivio/All Over Press

Päävalmentajan mukaan Vaasan vahvuus on, että ruotsalaispelaajat pystyvät kommunikoimaan omalla äidinkielellään.

Aikaisempina kausina Vaasan Sportin liigamenestys on jäänyt vaatimattomaksi, sillä Sport on nähty koko liigataipaleen ajan sarjataulukon häntäpäässä.

Tänä syksynä jääkiekkojoukkueen yhdeksäs liigakausi alkoi keskiviikkona kotivoitolla Jyväskylän JYP:stä.

Tämän kauden tavoitteena on päästä pudotuspeleihin asti. Vahvistusta tälle kaudelle on haettu kuudesta ruotsalaiskiekkoilijasta. Päävalmentaja Risto Dufvan mukaan päätös on ollut harkittu.

– Meille tuli pari vuotta sitten ensimmäiset SHL-pelaajat ja kokemukset ovat todella myönteiset. Tämän alueen vahvuus on, että pelaajat sekä heidän perheensä voivat hoitaa täällä asioitaan omalla kotimaisella kielellään, Dufvan iloitsee.

Myös puitteet ovat kunnossa pari vuotta sitten remontoidussa ja laajennetussa Vaasan jäähallissa. Se luo myös aiempaa kovempaa haastetta koko organisaatiolle.

– Toiveena on, että saataisiin "trimmattua" niin peli kuin muukin toiminta sellaiselle tasolle, että resursseja pystyttäisiin lisäämään, Dufvan kommentoi tulevaa kautta.

Ruotsalaispelaajien lisäksi joukkueessa on aloittanut myös muita uusia pelaajia. Yksi niistä on 23-vuotias hyökkääjä Miro Nalli, joka solmi kaksivuotisen sopimuksen Vaasan Sportin kanssa aivan liigakauden alun kynnyksellä.

Nalli pääsi pelaamaan voitokkaassa avausottelussa JyPiä vastaan yli 14 minuuttia. Ilveksen kasvatti on sopeutunut vaasalaiseen kiekkokulttuuriin jo melko mukavasti.

– Täällä on duunariporukka kasassa, Nalli kuvailee uutta joukkuettaan.

