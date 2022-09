Islannissa asuva kirjailija Satu Rämö: Islantilainen ei juuri valita säästä, koska silloin saisi valittaa koko ajan

Islannissa asuva kirjailija, yrittäjä ja somevaikuttaja Satu Rämö on tullut Suomeen Dekkarifestivaaleille. Kirjailija asuu Islannissa Länsivuonoilla Ísafjörðurin kylässä ja sinne sijoittuu myös alkukesällä julkaistu suosittu dekkari Hildur.

Rämö kertoo, että Suomeen oli nyt hyvin kotoisa tulla, kun vettä satoi tulopäivänä perjantaina pääkaupunkiseudulla välillä kaatamalla.

– Olin [Helsingin] rautatieasemalla ja ensin näytti, että tulee räntää, mutta sitten tuli kuin saavista vettä. Mulla oli toppatakki päällä – Islannista kun tulin – joten tuli myös kuuma. Ajattelin, että nyt on kotoisan kostea, hikisen nihkeä ja märkä olo, Rämö nauraa.

Rämö kuvailee islantilaisia iloisiksi, reippaiksi ja hyvällä tavalla myös leikkimielisen rehvakkaiksi. Siitäkö mahtaa johtua myös se, etteivät islantilaiset kuulemma juuri valita säästä, vaikka syytä olisi.

Rämön mukaan talvisin on pimeää ja lunta riittää, ja vesisadekin tulee yleensä vaakana eikä sateenvarjosta ole mitään iloa. Sää on mitä on ja sen kanssa eletään. Retkille ja lomareissuille maassa mennään hyvän sään perässä.

– Jos siellä valitettaisiin säästä, niin siitä saisi valittaa ihan koko ajan, Rämö sanoo.

Rämö kertoo, että hänen nykyisessä kotikylässään osataan pitkän talven jälkeen myös arvostaa auringonsäteitä.

Kylä on vuorien takia varjossa vuodesta 4–5 kuukautta, mutta keväällä aurinko nousee ylemmäs ja kurottaa säteensä vuorien yli. Ja siinä talossa, johon auringonsäde kunakin päivänä aina ensimmäisenä osuu, on aika keittää aurinkokahvit ja tarjota pannukakkuja.

Puoli seitsemän -ohjelmassa vieraillut Rämö esitteli myös taitojaan islantilaisten villapaitojen kutojana.

Katso koko Puoli seitsemän -lähetys tästä: