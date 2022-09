Herätys: Kuningatar Elisabet haudataan tänään | Hoitajatyöriidan sovittelu jatkuu | Ratsastusterapeutit pelkäävät alan villiintymistä

Näin kuningattaren hautajaispäivä etenee

Tänään Britannia lähes pysähtyy. Kuningatar Elisabet II:n hautajaisia on valmisteltu massiivisin järjestelyin. Kuningattaren hautajaiset ovat Britannian suurin kansainvälinen tapahtuma vuosikymmeniin. Paikalle saapuu yli 500 arvovierasta. Yle seuraa hautajaisia erikoislähetyksessä kello 12.30 alkaen.

Hoitajatyöriidan sovittelu jatkuu ja eduskunta päättää potilasturvallisuuslaista

Tehy ja Super järjestivät perjantaina mielenosoituksen Helsingissä. Kuva: Silja Viitala / Yle

Valtakunnansovittelija jatkaa maanantaina Kuntatyönantajain ja hoitajajärjestöjen Tehyn ja Superin välisiä työehtosopimusneuvotteluja. Eduskunta äänestää potilasturvallisuuslaista, jonka tarkoitus on taata hoito myös työtaistelujen aikana. Hoitajat ovat nimittäneet lakia pakkolaiksi, koska sen avulla voidaan velvoittaa töihin vaikka joukkoirtisanoutistilanteessa.

Ratsastusterapeutit pelkäävät alan villiintymistä

Terapiahevonen Kalle kohtaa jokaisen terapiaan tulijan sellaisena kuin tämä on. Jos tällä on huono päivä, Kallen vuorovaikutus kannattelee. Kuva: Ville Välimäki / Yle

Eläinavusteiselle alalle kaivataan lisää sääntelyä. Ala on kasvanut parissa vuosikymmenessä vauhdilla, ja toimijoiden kirjo on valtava. Suomessa viranomaiset eivät tällä hetkellä sääntele koko alaa. Terapiaksi saa kutsua lähes mitä tahansa. Myös eduskunnan eläinavusteinen työryhmä on huolissaan standardien puutteesta.

Sota katkaisi sijoitusbuumin – pörssiin ei enää tule uusia osakesijoittajia

Pörssiin ei ole tullut juuri lainkaan uusia sijoittajia maaliskuun jälkeen. Kuva: Silja Viitala / Yle, grafiikka: Samuli Huttunen / Yle

Pörssiin on virrannut viime vuosina ennätysmäärä uusia sijoittajia. Nousevien kurssien aikana sijoittajaksi on ryhtynyt joinain kuukausina yli kymmenen tuhatta uutta suomalaista. Nousubuumi katkesi tyystin, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan.

Lännessä ja Itä-Lapissa sateita

Viikko alkaa epävakaassa säässä. Hajanaisia sateita tulee maan länsiosassa ja Itä-Lapissa. Muualla on enimmäkseen poutaa. Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.