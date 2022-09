Gepardit palaavat Intian luontoon 70 vuotta sukupuuton jälkeen – ensimmäiset saapuivat jo maahan, seuraavat ovat karanteenissa Etelä-Afrikassa

Aasiangepardit kuolivat sukupuuttoon Intiasta vuonna 1952. Nyt maa on aloittanut mannertenvälisen siirto-operaation, jossa afrikkalaisia gepardeja tuodaan intialaiseen kansallispuistoon.

Intia on aloittanut gepardien palauttamisen luontoon. Kahdeksan namibialaista gepardia saapui lauantaina Intiaan. Ne on määrä vapauttaa lähikuukausina.

Viranomaisten mukaan kyseessä on maailman ensimmäinen mannertenvälinen gepardien siirto uuteen elinympäristöön.

Viisi gepardinaarasta ja kolme urosta lennätettiin rahtikoneella Intiaan namibialaisesta luonnonpuistosta.

Pääministeri Narendra Modi vapautti lauantaina kissapedot aitaukseensa Kunon kansallispuistossa.

– Kun gepardi juoksee jälleen, ruohomaat toipuvat. Biodiversiteetti lisääntyy ja ekoturismi edistyy, Modi sanoi.

Karanteenin kautta luontoon

Kissat on määrä siirtää karanteenin jälkeen suurempaan aitaukseen, jossa elää myös saaliseläimiä kuten aksishirviä ja antilooppeja. Tutkijat toivovat, että gepardit oppivat saalistamaan niitä.

Gepardeille laitetaan seurantapannat ja ne on tarkoitus vapauttaa luontoon parin kuukauden kuluttua. Siellä kissat ovat omillaan, mutta niiden liikkeitä seurataan säännöllisesti.

Kuno valittiin kissapetojen uudeksi asuinpaikaksi, koska kansallispuiston alueella elää runsaasti gepardille sopivia saaliseläimiä. Paikka sijaitsee Madhya Pradeshin osavaltiossa runsaat 300 kilometriä etelään pääkaupunki Delhistä.

Tutkijoiden mukaan Kuno on riittävän suuri 21 gepardille. Jos kissat onnistuvat perustamaan reviirejä ja lisääntymään, niin ne saattavat levitä kansallispuistoa ympäröiviin metsiin ja ruohomaille. Siellä olisi lisätilaa kahdelletoista gepardille.

Intiassa eli aiemmin aasiangepardeja, jotka ovat geneettisesti lähellä afrikkalaisia sukulaisiaan. Intian gepardipopulaatio kuoli sukupuuttoon vuonna 1952.

Nykyisin luonnonvaraisia aasiangepardeja on jäljellä enää Iranissa ja sielläkin vain joitakin kymmeniä yksilöitä.

Koko maailmassa on noin 7 000 gepardia. Niiden populaatiot kutistuvat useimmissa maissa. Ihmisten kasvava määrä, elinympäristöjen supistuminen ja ilmastonmuutos ovat uhka näille kissapedoille.

Intiaan lisää kissoja Etelä-Afrikasta

Etelä-Afrikka on poikkeustapaus. Siellä gepardeja on niin paljon, että niiden on elintila loppumassa.

Tällä hetkellä Etelä-Afrikka on laittanut karanteeniin kaksitoista gepardia, jotka on määrä siirtää Kunon kansallispuistoon. Asiantuntijat toivovat, että nämä kissat voisivat menestyä Intiassa.

Toiset asiantuntijat suhtautuvat gepardien siirtoon varovaisemmin.

Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton IUCN:n edustaja Mayukh Chatterjee arvioi uutistoimisto AP:lle, että uuden eläimen tuomisella luontoon voi olla tahattomia seurauksia.

Chatterjeen mukaan gepardien saapuminen Kunon alueelle herättää kysymyksiä siitä, kuinka niiden läsnäolo vaikuttaa toisiin petoeläimiin. Alueella elää ennestään esimerkiksi leopardeja, joista saattaa tulla gepardien kilpailijoita.

