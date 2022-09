Greenpeacen aktivistit estävät venäläisen maakaasulastin purkamisen Torniossa

Ympäristöjärjestö Greenpeacen aktivistit ovat estäneet venäläisen nesteytetyn maakaasun eli LNG:n purkamisen Röyttän satamassa Torniossa lauantaina.

Kyseessä on Suomen valtion omistaman energiayhtiö Gasumin alus. Greenpeacen mielenosoittajat ovat nousseet terminaalin lastausvarsiin, ja melojat estävät alusta kiinnittymästä laituriin, kerrotaan Greenpeacen tiedotteessa.

Gasumin viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Olga Väisänen kertoo, että alus odottaa merellä, kunnes tilanne raukeaa.

– Oman tietoni mukaan kaikki on mennyt paikan päällä rauhallisesti, ja meidän aluksemme odottaa, kunnes on turvallista mennä satamaan, kertoo Väisänen.

Greenpeacen aktivistit vaativat Suomen valtiota kieltämään välittömästi kaiken venäläisten fossiilisten polttoaineiden maahantuonnin.

– On käsittämätöntä, että Sanna Marinin (sd.) johtama hallitus yhä sallii sotakoneistoa rahoittavien fossiilisten maahantuonnin, vaikka Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on jatkunut jo yli puoli vuotta, sanoo Olli Tiainen, Greenpeace Nordenin ilmasto- ja energia-asiantuntija.

Olga Väisänen korostaa, että Gasum toimii rajoitusten mukaisesti.

– Tällä hetkellähän kaasun tuontiin ei ole mitään rajoituksia, ei EU:n alueella eikä muuallakaan, missä Gasum toimii. Me toki seuraamme tilannetta tarkasti ja noudatamme kaikkia mahdollisia rajoituksia mitä tulee, sanoo Väisänen.

Greenpeace ja Gasum kommentoivat lauantaina Torniossa tapahtunutta mielenilmausta

Väisäsen mukaan Gasumilla on pitkäaikainen sopimus venäläisen Gazprom Exportin kanssa, ja tällä hetkellä he tuovat nesteytettyä maakaasua minimimäärän.

– Kyseessä on niin kutsuttu ”Take or pay”-sopimus. Eli joka tapauksessa meidän täytyy se minimimäärä hakea sieltä. Jos emme hae, niin meidän pitää se kuitenkin maksaa. Vastapuoli ei ole tehnyt mitään muutoksia tai vaatimuksia sopimukseen sodan alkamisen jälkeen, joten se on edelleen sitova.

Suurin osa nesteytetystä maakaasusta tulee muualta

Väisäsen mukaan suurin osa Gasumin nesteytetystä maakaasusta tulee muualta kuin Venäjältä.

– Meillä on pitkäaikainen sopimus esimerkiksi Norjassa sijaitsevan nesteytyslaitoksen tuotannosta, ja lisäksi haemme nesteytettyä maakaasua Keski-Euroopan terminaalien kautta, kertoo Väisänen.

