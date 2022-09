Professori Timo Rothovius: Saksalla ei ole muuta mahdollisuutta kuin kansallistaa Uniper

Uutistoimisto Bloomberg kertoi torstaina, että Saksa käy pitkälle edenneitä neuvotteluita suomalaisen valtionyhtiö Fortumin tytäryhtiön Uniperin haltuunotosta. Näin Saksa yrittää estää energiajärjestelmänsä romahduksen, joka johtuu Venäjän hyökkäyssodan vaikutuksista energian saatavuuteen.

Vaasan yliopiston rahoituksen professori Timo Rothovius pitää todennäköisenä, että Saksalle ei jää muuta vaihtoehtoa kuin kansallistaa tärkeä energiayhtiö Uniper, jonka pääomistaja on tällä hetkellä Fortum.

Kansallistaako Saksa Uniperin?

– Erittäin todennäköisesti Fortum ei ole enää halukas pääomittamaan Uniperia, eivätkä varmaan muutkaan omistajat Saksaa lukuun ottamatta. Se tarkoittaa, että se, joka siihen on valmis, saa yrityksen haltuunsa. Saksan valtio pääomittaa yhtiön ja sitä kautta saa enemmistöomistuksen yrityksestä.

Fortum on antanut Uniperille neljä miljardia euroa lainaa ja saman verran vakuuksia. Kuinka suuret tappiot Fortumille koituu tästä?

– Koska Uniper on käytännössä nyt jo täysin maksukyvytön eli lähes konkurssitilassa, niin sen osakkeiden arvo on tällä hetkellä hyvin alhainen. Jos niistä jotakin maksetaan, niin se on vain murto-osa siitä, mitä Fortum aikoinaan maksoi eli noin 6–7 miljardia euroa. On puhuttu siitä, että lunastushinta olisi noin puolitoista euroa, jolloin Fortumin osakkeiden arvo olisi noin puoli miljardia.

Millainen lasku Uniperista lankeaa suomalaisille veronmaksajille?

– Osakkeiden hinta reilu kuusi miljardia menetetään, sitä ei varmaankaan saada takaisin. Nyt sitten riippuu siitä, saadaanko takaisin Uniperiin luvattuja lainoja ja takauksia. Lopullinen tappio voi olla kuudesta miljardista eurosta pitkälti yli kymmeneen miljardiin euroon. Riippuu neuvottelujen lopputuloksesta.

Rahoituksen professori Timo Rothovius pitää valtion enemmistöomistusta pörssiyhtiöissä ongelmallisena. Kuva: Ghadi Boustani / Yle

Millainen on Fortumin johdon ja hallituksen omistajaohjauksesta vastaavan ministerin vastuu tässä tilanteessa?

– Yrityksen johto on ensisijassa vastuussa yrityksen tekemistä toimenpiteistä. Toki tällaisessa tilanteessa myös yrityksen omistaja eli valtio joutuu kantamaan oman vastuunsa. Fortumin tapauksessa on erikoista, että omistajaohjaus on kieltäytynyt pääomittamasta Fortumia, vaikka tiedetään, että myös Fortum itse tarvitsisi kipeästi uutta pääomaa.

– Jos meillä on nyt sama tilanne kuin Saksassa, että pääomistaja ei halua enää pääomittaa yritystä, niin silloin on ratkaisut aika vähissä.

Käytännössä Fortum voi ajautua konkurssiin?

– Jos valtion omistajaohjauksen kanta pitää jatkossakin, ettei Fortumia pääomiteta, niin se tarkoittaa, että tappiot, mitä Saksasta ja todennäköisesti Venäjältä tulevat, niin Fortum ei niistä yksin selviä. Pääomistaja Suomen valtio on ilmoittanut, ettei Fortumia pääomiteta, ja tämä todennäköisesti johtuu siitä, että meillä on vaalit tulossa. Sen takia ei haluta käyttää valtion rahaa yhtiöön, vaikka tiedetään, että vaalien jälkeen se on viimeistään melkein pakko tehdä.

Pitäisikö valtion luopua pörssiyhtiöiden enemmistöosuuksista ?

– On kaksi vaihtoehtoa. Joko luovutaan enemmistöomistajuudesta tai hankitaan yhtiö kokonaan itselle. Jos yrityksellä on jokin erityistehtävä, niin silloin valtio voisi lunastaa yhtiön itselleen pörssistä. Fortumilla en näe sellaista tehtävää olleen pitkään aikaan eikä tulevaisuudessakaan. Silloin Fortumista luopuminen olisi valtiolle helppoa osakeannin kautta, johon valtio ei itse osallistuisi. Näin valtion omistusosuus Fortumista liudentuisi.

Osakeantia on jo pidetty todennäköisenä keinona Fortumin rahoittamiseksi tappioiden jälkeen vai onko muita mahdollisuuksia, professori Timo Rothovius?

– Pääomitus eli osakeanti on Fortumilla edessä erittäin suurella todennäköisyydellä. Tappiot ovat niin suuria, että ilman osakeantia se ei pääse tästä tilanteesta yli. Toki vaihtoehtona on pääomalaina tai jokin sen tyyppinen. Mistä sellainen sitten saataisiin, niin olisiko valtio sen järjestäjänä. En näkisi tätä järkevänä vaihtoehtona, professori Timo Rothovius sanoo.

