Supertähdet Brad Pitt ja Nick Cave yllätyskäynnillä Tampereella: Esittelevät omaa taidettaan ensi kertaa, taustalla koskettava tarina

Kaikessa on kyse ystävyydestä ja rehellisyydestä vaikeuksien edessä.

Amerikassa asuva Thomas Houseago on tunnettu kuvanveistäjä, mutta pari vuotta sitten hän oli kertakaikkisen loppu. Taidetta ei syntynyt millään.

Sitten kaverit tulivat apuun. Eivätkä ketkä tahansa kaverit. Muusikko Nick Cave houkutteli Houseagon piirtämään. Ensin kukan, sitten muutakin. Näyttelijä Brad Pitt teki kuvanveistäjälle kynttilälyhtyjä, koska tämä pelkäsi öisin.

– Brad Pitt teki minulle nämä kynttilät ja sanoi, että valaise ne ja hän on kanssani yöllä. Se oli mitä kiltein ja rakkain ele. Hän tarjosi symbolista suojelua.

Pyyteetön ystävyys kosketti taiteilijaa syvästi. Elämä alkoi voittaa. Alkoi syntyä uutta taidetta.

Taide on herkistänyt näyttelijän pohtimaan rehellisesti elämän ratkaisuja. Toimittajana Anu Leena Hankaniemi, kuvaus ja editointi Jani Aarnio.

Nick Cave (vas.), Thomas Houseago, kuvassa hänen läheisensä, jonka nimi ei ole tiedossa, ja Brad Pitt ovat yhteisnäyttelyssä Tampereella. Kuva: Jani Aarnio / Yle

Kolmikon näyttely Tampereella

Tulokset näkyvät nyt Tampereella Sara Hildénin näyttelyn avajaisissa. Kuvanveistäjä Thomas Houseagon näyttelyn saaminen Tampereelle Sara Hildénin taidemuseoon on kova juttu.

Houseagoa oli yritetty saada Tampereelle jo kymmenen vuotta, mutta lopulta löytyi oikea hetki. Näyttelypäällikkö Sarianne Soikkonen kertoo, että taiteilija on ollut inspiroitunut museon tilasta ja Tampereesta kahden järven välissä.

– Pohjoinen luonto on vedonnut häneen syvästi.

Vielä yllättävämmäksi näyttelyn tekee se, että mukana on ensimmäistä kertaa myös kahden maailmantähden taidetta. Näyttelijä Brad Pitt ja muusikko Nick Cave tulivat lauantaina paikalle näyttelyyn Tampereelle.

Aamupäivällä tapahtunut vierailu on ollut suuri salaisuus. Houseago esittelee näyttelyssä veistoksiaan ja maalauksiaan Nick Caven keraamisten figuriinien ja Brad Pittin veistosten rinnalla. Teokset ovat syntyneet vuorovaikutuksessa kolmikon kesken.

Maailmantähdet hermostuneita

Cave ja Pitt tuovat nyt ensimmäistä kertaa ikinä näytteille kuvataidettaan. He olivat silmin nähden hermostuneita, jopa ujoja esiintyessään vähälukuiselle medialle Sara Hildénin museossa.

Muusikko NIck Cave esittelee patsassarjansa. Toimittajana Anu Leena Hankaniemi, kuvaus ja editointi Jani Aarnio.

Cave sanoi, ettei ison keikan vetäminen ole mitään siihen verrattuna, että näyttää omaa henkilökohtaista taidettaan ensi kertaa.

– Tämä on tosi hermostuttavaa. Konserteissa minulla on kontrolli lopputulokseen. Näyttelyssä ihmiset seisovat patsaiden edessä ja heillä on omat mielipiteensä, Cave sanoo.

– En tiedä oikein, mitä pitäisi puhua, mutta teen parhaani, Brad Pitt sanoi.

Trauma puski pintaan

Kuvanveistäjä Thomas Houseagon lapsuus Britanniassa oli väkivaltainen ja traumaattinen. Isän kuolema pari vuotta sitten syöksi hänet syvään traumanjälkeiseen stressihäiriöön. Miljoonilla töitä myynyt taiteilija ei pystynyt luomaan taidetta, ja alkoi pitkä toipuminen.

Kolmikon näyttely kertoo siitä, miten pahimmalla hetkellä ystävät voivat pelastaa. Los Angelesissa asuva Thomas Houseago kertoi toipumisestaan vuosi sitten julkisuudessa Artnetin julkaisussa (siirryt toiseen palveluun).

Thomas Houseago kertoi näyttelystä Tampereella. Toimittajana Anu Leena Hankaniemi, kuvaus ja editointi Jani Aarnio.

Myös hänen kaverinsa ovat kokeneet kovia. 58-vuotias Brad Pitt on Oscar-palkittu näyttelijä ja elokuvatuottaja. Hän on myös voittanut Golden Globen ja ollut useasti Oscar-ehdokkaana. Pittin yksityiselämää ja avioliittoja Angelina Jolien ja Jennifer Anistonin kanssa on seurattu tarkasti maailmalla. Cave on monipuolinen taiteilija, joka on myös näytellyt, kirjoittanut ja säveltänyt.

Pittin ja Jolien eroa on puitu oikeudessa, Cave menetti lapsensa tapaturmaisesti.

Sekä Cave että Pitt sanovat, että taiteessa on kyse rehellisyydestä elämän edessä. Pitt puhuu itsereflektiosta ja kertoo miettineensä epäonnistumista ihmissuhteissa.

– Olen tehnyt radikaalin inventaarion itsestäni ja miettinyt, missä olen satuttanut muita ja hetkiä, jotka ovat menneet pieleen, Pitt kertoo.

Miesporukan välille syntyi luottamus

Tampereen näyttely Thomas Houseago – WE juhlistaa vapautumista pandemian aiheuttamasta eristäytymisestä ja henkilökohtaista toipumista.

Houseagon mukaan lähes jokainen on kokenut jonkin trauman ja yrittää piilottaa sitä. Taide on väline purkaa traumaa. Toipuminen ja toivo ovat keskeinen sanoma näyttelyssä.

– Taiteen ei tarvitse olla hyvää tai huonoa. Se on se teko, Houseago kertoo.

Jokainen voi käyttää taidetta toipumiseen, Thomas Houseago rohkaisee. Kuva: Jani Aarnio / Yle

Nick Cave kertoo, että ystävät kuuluvat tiiviiseen noin kuuden-seitsemän hengen porukkaan, joka tapaa säännöllisesti. Yleensä he syövät ja puhuvat vapaasti mistä vain. Sekä Pitt että Cave ovat käyneet usein Houseagon studiolla, ja taiteilija on kehottanut heitä muovailemaan.

Luottamus on synnyttänyt paitsi ystävyyttä myös uutta taidetta.

Vaihtokauppa laulusta ja piirroksesta

Miten konkreettisesti ystävyys on näyttäytynyt?

Nick Cave teki sopimuksen taiteilijan kanssa, että hän kirjoittaa laulun, jos Thomas Houseago tekee hänelle piirroksen kukasta.

Houseago sanoo, ettei uskonut tämän lähettävän laulua. Yhtenä aamuna Nick Cave kuitenkin lähetti Houseagolle White Elephant -runon. Tästä tuli laulu Caven albumille.

Thomas Houseago alkoi tehdä taas taidetta. Veistosten rinnalle alkoi syntyä isoja maalauksia. Hän teki niitä ulkoilmassa osana luontoa, ja tämä oli tärkeä asia toipumiselle.

Brad Pitt puolestaan tuli Houseagon mukaan tämän Euroopan-vierailulle. Hän lupasi olla ystävänsä tukena koko ajan. Kaksikko muun muassa vain lepäsi viikon Ranskassa, puhui ja teki taidetta.

Sama läheisyys löytyi Tampereella.

– On ollut mukavaa olla täällä. Meillä oli hieno paikka järvellä, ja nuotio paloi yöllä. Tuntuu oikealta olla täällä, Brad Pitt kuvasi Tampereen-vierailua.

Brad Pitt nautti Suomen luonnosta ja Tampereen rauhasta. Kuva: Jani Aarnio / Yle

Voimaa ja haurautta

Thomas Houseagon mukaan hänen hahmonsa ovat rikkinäisiä. Teoksissa on yhtä aikaa voimaa ja haurautta.

Materiaaleinaan Houseago käyttää muun muassa kipsiä, rautaa, pronssia ja puuta. Tampereen näyttelyä varten hän on työstänyt teoksia punapuusta.

Houseago on myös tehnyt uuden naisenhahmoisen veistoksen, joka on kunnianosoitus Sara Hildénin Säätiön kokoelmaan kuuluvalle Alberto Giacomettin (1901–1966) veistokselle Nainen rattailla (1943, 1962).

Toipumisen aikana Houseago teki suurikokoisia Visions-sarjan maalauksia. Niiden aiheita ovat luonto, maisema, kosminen ykseys ja elämän kiertokulku. Syvästi henkilökohtaisissa teoksissa voi nähdä yhteyksiä eurooppalaiseen maisemamaalausperinteeseen ja norjalaiseen Edvard Munchiin (1863–1944).

Myös Nick Cavella on viittauksia Munchin varjoon.

NIck Caven keramiikassa on paholaisen kasvutarina vauvasta alkaen. Kuva: Jani Aarnio / Yle

Nick Caven teossarja The Devil – A Life kuvaa 17 kohtauksessa paholaisen elämää. Siihen kuuluu 17 yksittäistä hahmoa, jotka Cave on muotoillut käsin, maalannut ja lasittanut Englannissa.

Caven mukaan sarjassa on kyse anteeksiannosta.

Sarjan esteettinen ilme viittaa viktoriaanisiin Staffordshiren litteäselkäisiin keramiikkakoristeisiin, joita Cave keräilee. Kuva: Jani Aarnio / Yle

Hän näki viktoriaanisia patsaita isoäidillään. Hän teki keramiikkaa myös äidilleen, joka rakasti sitä. Nick Cave uskoo, että kaikesta hänen tekemästään taiteesta äiti rakasti eniten juuri hänen lapsena tekemiään patsaita.

Kun äiti kuoli kaksi vuotta sitten, Cave alkoi tehdä patsaita samana päivänä.

Haudatut tarpeet

Myös Brad Pittin veistokset ovat ensimmäistä kertaa esillä julkisesti. Mukana on muun muassa ihmisvartalosta tehtyjä muotteja hyödyntävä kipsipaneeli, joka kuvaa tarinallista ammuskelukohtausta.

Brad Pitt toimi taideteoksensa mallina ja näyttää, miten hänen avulla tehtiin muottia. Kuva: Jani Aarnio / Yle

Pitt esittelee jalustalle asetettuja läpinäkyvästä silikonista tehtyjä talonmuotoisia veistoksia, joita on ammuttu erikaliiperisilla aseilla. Pitt ampui luodit itse.

Brad Pitt kertoo, että on viettänyt aikaa Thomas Houseagon studiolla ja tämä on auttanut häntä. Kuva: Jani Aarnio / Yle

Teokset ovat pysäytyskuvia luodin liikeradasta ja sen tuhovoimasta. Pitt kuvaa teoksilla, miten hienonkin talon sisällä voi olla kipua ja väkivaltaa.

Yksi henkilökohtaisimmista teoksista kuvaa arkkua, jossa on haudattuja tarpeita. Tarpeet etsivät väylän tulla jostain ja jotenkin ulos.

Brad Pitt kertoo tekevänsä taidetta intuitiivisesti. Kuva: Jani Aarnio / Yle

Näyttely avautuu sunnuntaina.

