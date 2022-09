Lontoo valmistautuu kuningatar Elisabetin hautajaisiin – kaupunki voi olla maanantaina ensi kertaa "täynnä"

Kuningatar Elisabetin hautajaiset maanantaina on yksi suurimmista tapahtumista Britanniassa kautta aikojen. Turvallisuustoimet ovat korkeat, kun maailman kenties tunnetuimmalle henkilölle jätetään jäähyväisiä.

LONTOO Kaikkien jonojen äiti. Näin on kuvailtu yli 8 kilometrin pituista jonoa kuningatar Elisabetin arkulle Westminsterissä, Lontoon ytimessä.

Jonotusaika arkun äärelle parlamentin yhteydessä olevaan Westminster Hall -rakennukseen on venynyt ajoittain yli vuorokauden mittaiseksi, mutta äiti ja tytär Claire ja Ingrid McCabe halusivat silti tulla paikalle.

– Hän oli osa elämäämme vuosikymmenien ajan. Ainoa monarkki, jonka minä olen tuntenut, Ingrid McCabe kuvailee.

Claire ja Ingrid McCabe halusivat tulla Lontoon Westminsteriin jättämään kuningatar Elisabetille jäähyväiset. Kuva: Pasi Myöhänen / Yle

Pian jonotus loppuu, sillä maanantai-aamuna puoli yhdeksältä Westminster Hallin ovet suljetaan yleisöltä.

Kuningatar Elisabetin arkku siirretään kadun toiselle puolelle Westminster Abbey -kirkkoon suunnitelmien mukaan tasan kello 12.44 Suomen aikaa. Siunaustilaisuus alkaa kello 13.00.

Junat Lontooseen kulkevat läpi yön ja Westminsteriin odotetaan maanantaina 750 000:ta vierailijaa.

Ruuhkista on tulossa mittavat, mutta tähän saakka suuremmilta ongelmilta on vältytty ja tunnelma Westminsterissä on ollut väenpaljoudesta huolimatta rauhaisa.

Äitinsä tilalle monarkiksi noussut kuningas Charles kätteli kilometrien jonossa seisovia ihmisiä lauantaina. Kuva: Neil Hall / EPA

Poliisikin on myöntänyt virheet (siirryt toiseen palveluun) ja keventänyt otteitaan saatuaan kritiikkiä monarkian vastaisten pienten mielenilmausten liian innokkaasta tukahduttamisesta.

Kaupungissa partioi hautajaisten aikaan yli 10 000 poliisia operaatiossa, jota on kuvattu kaikkien aikojen suurimmaksi ja haastavimmaksi (siirryt toiseen palveluun) Britanniassa.

"Ei minun kuninkaani." Kuningatar Elisabetin suosio oli korkea, mutta kaikki eivät pidä monarkiasta valtiojärjestelmänä Britanniassakaan. Kuva: Guy Bell/Shutterstock/All Over Press

Britanniassa on varauduttu ennen näkemättömiin ruuhkiin – tilanteeseen, jossa Lontoo voi julkisuuteen vuotaneiden viranomaisten pelkojen mukaan olla ensi kertaa "täynnä" (siirryt toiseen palveluun). Viikonloppuna pormestari Sadiq Khanin toimisto kuitenkin rauhoitteli huolia (siirryt toiseen palveluun) sanomalla, että hautajaisiin on varauduttu pitkään ja huolella.

Kuningatar Elisabet lasketaan haudan lepoon Windsorissa Lontoon seremonioiden jälkeen. Hautajaiset ovat ohi noin klo 18.30 Suomen aikaa. Hautajaisia voi seurata suorana Ylen kanavilla.