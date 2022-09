Kuningatar Elisabetin elämä innosti myös elokuvien, sarjojen ja dokumenttien tekijöitä – listasimme kiinnostavimmat katsottavat

Kuningatar Elisabet astui valtaan, kun televisio otti vasta ensiaskeleitaan. Hänen kruunajaisensa vuonna 1953 oli ensimmäinen koko Britanniaan televisioitu tapahtuma. Sen jälkeen lähes hänen kaikki julkiset esiintymisensä taltioitiin.

Kuningatar piti yksityiselämänsä visusti pois kameroilta muutamia tarkkaan harkittuja dokumentointeja lukuun ottamatta. Brittihallitsijan elämää on kuitenkin yritetty kuvata lukuisissa fiktiivisissä elokuvissa ja tv-sarjoissa.

Listasimme muutamia dokumentteja, elokuvia ja sarjoja, jotka piirtävät kuvaa edesmennestä kuningatar Elisabetistä.

Olivia Colman esittää kuningatar Elisabetia draamasarjassa The Crown. Kuva: Sophie Mutevelian / Netflix

The Crown

Kattavimmin kuningatar Elisabetin elämää käsittelään suoratoistopalvelu Netflixin sarjassa The Crown. Suuren budjetin sarjassa kuvataan hänen elämäänsä hallitsijaksi nousemisesta aina 1990-luvulle saakka.

The Crown -sarjasta on julkastu neljä tuotantokautta ja kuningatarta ovat esittäneen Claire Foy ja Olivia Colman. Marraskuussa julkaistavalla viidennellä sekä viimeiseksi jäävällä kuudennella kaudella Elisabetin roolissa nähdään Imelda Staunton.

Draamasarja käsittelee kuninkaallisen perheen sisäisiä konflikteja sekä monarkian muutosta modernisoituvassa yhteiskunnassa. Vaikka sarja pyrkii kuvamaan historiallisia tapahtumia mahdollisimman tarkasti, sitä on myös kritisoitu faktojen vääristelystä.

Elokuvat

The Queen -elokuvassa kuningatar Elisabetia esittää Helen Mirren, joka palkittiin roolisuorituksesta Oscarilla. Kuva: Miramax

The Queen (2006)

Elokuva The Queen käsittelee prinsessa Dianan kuoleman jälkeistä aikaa vuonna 1997. Se oli yksi haastavimmista hetkistä brittimonarkialle ja kuningatar Elisabetille. Hallitsija ei aluksi osallistunut prinsessaa rakastaneen kansan suruun, mutta taipui lopulta saapumaan ihmisten keskelle ja pitämään poikkeuksellisen tv-puheen.

Elokuvassa kuningatarta esittänyt Helen Mirren voitti roolisuorituksestaan parhaan naisnäyttelijän Oscar-palkinnon.

Elokuva on katsottavissa Elisa Viaplay -palvelussa.

Kuninkaan puhe -elokuvassa nähdään nuori prinsessa Elizabeth (Freya Wilson). Vierellä isä kuninkas Yrjö VI (Colin Firth), äiti kuningatar Elisabet (Helena Bonham Carter) ja pikkusisko prinsessa Margaret (Ramona Marquez). Kuva: AOP

Kuninkaan puhe (2010)

Oscar-palkittu Kuninkaan puhe kertoo änkytyksestä kärsivästä kuningas Yrjö VI:sta (Colin Firth), joka oli kuningatar Elisabetin isä. Vaikka elokuva keskittyy kuninkaaseen, siinä nähdään myös prinsessa Elizabeth lapsena (Freya Wilson).

Kuninkaan puhe sai 12 Oscar-ehdokkuutta, joista se palkittiin neljässä kategoriassa paras elokuva, ohjaus, miespääosa (Colin Firth) ja alkuperäinen käsikirjoitus.

Elokuva on katsottavissa C More -palvelussa.

Kuninkaalliset riehat -elokuvassa prinsessa Elizabeth (Sarah Gadon) lähtee kansan sekaan juhlimaan rauhaa toisen maailmansodan päätyttyä. Kuva: Nick Wall / AOP

Kuninkaalliset riehat (2015)

Romanttinen komedia seuraa kahta prinsessaa, 19-vuotiasta Elizabetihia (Sarah Gordon) ja prinsessa Margaretia (Bel Bowley), jotka lähtevät kansan sekaan juhlimaan rauhaa toisen maailmansodan päätyttyä 8. toukokuuta 1945. He viettävät iltaa Lontoon keskustassa tavallisiksi tytöiksi tekeytyneinä.

Tarina perustuu löyhästi tositapahtumiin, sillä prinsessat olivat oikeasti mukana juhlahumussa. On kuitenkin hyvin epätodennäköistä, että tuleva kuningatar olisi heilastellut lentäjän kanssa ja vienyt hänet aamupalalle palatsiin vanhempiensa luokse.

Elokuva on katsottavissa HBO Max -palvelussa.

Dokumentit

Dokumentti Kuningatar Elisabet II uusin silmin

Kuningatar Elisabet II uusin silmin (2022)

BBC:n tuoreessa dokumentissa päästään katsomaan kuningatar Elisabetin ennennäkemättömiä kotivideoita, jotka näyttävät hallitsijasta toisenlaisen puolen. Kuningattaren itsensä kommentoimat videot piirtävät hänestä totuttua avoimemman ja iloisemman kuvan. Hänet nähdään tanssimassa siskonsa prinsessa Margaretin vierellä ja pelleilemässä kuningasisän kanssa.

Yle Areenasta löytyvä dokumentti tehtiin kunnianosoitukseksi Britannian kuningattarelle, joka vietti aiemmin tänä vuonna 70-vuotishallitsijajuhlaansa.

Dokumentti Kuningatar Elisabet II (1926–2022)

Kuningatar Elisabet II (1926–2022) (2022)

Toinen BBC:n dokumentti valmistui vain päivää myöhemmin kun Buckinghamin palatsi ilmoitti kuningatar Elisabet II:n kuolemasta.

Kuningatarta ja hänen 70-vuotista hallituskauttaan muisteleva dokumentti on katsottavissa Areenassa ja se sisältää niin kuninkaallisen perheen kuin hänen kanssaan työskennelleiden sekä julkisuuden henkilöiden haastatteluja.

Edesmenneen kuningattaren elämää käydään läpi myös MTV Katsomosta löytyvässä dokumentissa Kuningatar Elisabet II: Kuninkaallinen elämä (2021) ja Netflix-dokumentissa Kuningatar Elisabet II:n majesteettinen elämä (2013). Laajempaa perspektiiviä kuningasperheen vaiheisiin tarjoaa Netflixistä löytyvä dokumenttisarja Windsorin kuningashuone (2017).

Royal Family (1969)

Vuonna 1969 valmistuneessa Royal Family -dokumentissa seurattiin läheltä brittikuninkaallisten arkea. Kuvassa kuningatar Elisabet on lounaalla miehensä prinssi Philipin sekä lastensa prinsessa Annen ja prinssi Charlesin kanssa Windsorin linnassa. Kuva: Getty Images

Vuonna 1969 julkaistiin dokumenttielokuva Royal Family, jossa kuningasperhe päästi kamerat seuraamaan perheen arkea ensimmäistä kertaa. Tarkoituksena oli tuoda julkisuudelta piilossa pysytteleviä kuninkaallisia lähemmäs kansaa.

Monen mielestä dokumentti paljasti monarkeista jo liikaa. Syynä oli etenkin yksi kohta, jossa kuningatar ostaa 4-vuotiaalle prinssi Edwardille jäätelön käteisellä, vaikka yleinen uskomus on, ettei hallitsija käsittele rahaa lainkaan.

Dokumentti esitettiin viimeisen kerran virallisesti vuonna 1972, jonka jälkeen kuningatar kielsi sen näyttämisen. Viime vuonna dokumentti kuitenkin vuoti nettiin.

Huumori

Mies ja alaston ase -elokuvassa poliisi Frank Drebin (Leslie Nielsen) joutuu noloon tilanteeseen kuningatar Elisabetin (Jeanette Charles) kanssa. Kuva: AOP

Mies ja alaston ase (1988)

Kuningatar Elisabetista on veistetty myös huumoria. Yksi tunnetuimmista kuningatarparodioista lienee komedia Mies ja alaston ase, jossa Leslie Nielsenin esittämä kömpelö poliisi yrittää estää Yhdysvaltojen valtiovierailulla olevan kuningattaren (Jeanette Charles) murhaamisen. Leffassa kivikasvoinen brittimonarkki nähdään muun muassa baseball-ottelussa. Elokuva on katsottavissa Netflix-palvelussa.

The Prince

Reilu vuosi sitten ensi-iltansa saanut HBO:n animaatiosarja The Prince irvailee rankalla kädellä brittikuninkaallisille. Keskiössä on 8-vuotias prinssi George, joka aiheuttaa päänvaivaa hoville. Mukana on myös kuningatar Elisabet, joka on poikkeuksellisen suorasukainen.

The Prince sai vastaansa kritiikkiryöpyn Britannissa, sillä siinä pilailtiin muun muassa juuri kuolleen prinssi Philipin terveydentilalla. Sarja päättyi yhden kauden jälkeen, sillä HBO ei tilannut sille enää jatkoa.

Brittiparodia Windsorit on saippuaooppera Britannian kuningashuoneesta ja sen perheenjäsenistä. Kuva: Yle

Windsorit

Brittiparodiasarja Windsorit on saippuaooppera brittien kuningashuoneesta ja sen perheenjäsenten kuvitteellisesta elämästä ja rakkaudesta. Vuosien 2016–2020 välillä tehdyn sarjan juonenkäänteet ovat kuvitteellisia, mutta ne perustuvat oikean elämän tapahtumiin.

Kuningatar Elisabet ja prinssi Philip eivät näy fyysisesti sarjassa, mutta heihin viitataan koko ajan. Sarja on nähtävissä Netflix-palvelussa.

Yle näyttää kuningatar Elisabet II:n hautajaiset maanantaina 19. syyskuuta Yle TV1:ssä sekä Yle Areenassa klo 12.30 alkaen.

