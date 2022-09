EU:n tiukka uhkavaatimus Unkarille: Ilman pikaisia reformeja miljardien tuet jäädytetään

EU-komissio uhkaa Unkaria massivisilla tukien menetyksillä. Budjettikomissaari Johannes Hahnin mukaan kyseessä on yli seitsemän miljardin euron potti.

BRYSSEL Unkari on askeleen lähempänä miljarditukien menettämistä. EU-komissio päätti Unkariin kohdistuvista uusista toimista aamulla pidetyssä kokouksessa.

Budjettikomissaari Johannes Hahnin mukaan EU jäädyttää Unkarille kohdistuvia koheesiovaroja 7,5 miljardin euron arvosta. Se on noin kolmannes Unkarille osoitetuista koheesiotuista. Tuilla pyritään vähentämään jäsenvaltioiden välistä taloudellista eriarvoisuutta.

Hahnin mukaan EU:n toimet kohdistuvat niihin rahastoihin, joissa EU-varojen väärinkäytön riski on suurin. Taustalla on huoli EU:n budjettivarojen käytöstä.

– Emme voi vetää johtopäätöstä, että EU:n budjetti on turvassa, Hahn sanoi.

Unkarin demokratiakehitys huolettaa

EU on jo vuosien ajan kantanut huolta Unkarin oikeusvaltion ja demokraattisten instituutioiden tilasta.

EU-parlamentti hyväksyi viime viikolla mietinnön (siirryt toiseen palveluun), jonka mukaan Unkaria ei voi enää pitää täytenä demokratiana.

Keväällä komissio käynnisti Unkariin kohdistuvan oikeusvaltioprosessin, jonka on tarkoitus suojata EU:n varoja väärinkäytöltä. Unkaria on myös kritisoitu Venäjän vastaisten pakotteiden vesittämisestä.

Unkarin johto ei ole hätkähtänyt saamastaan kritiikistä. Heinäkuussa pääministeri Viktor Orbán kohahdutti maahanmuuttoon ja siirtolaisuuteen liittyvillä puheillaan.

Unkari voi vielä parantaa tapansa

Toisaalta Unkari on myös osoittanut halukkuutta kiistanalaisen lakien muuttamiseksi ja korruption kitkemiseksi. Hahnin mukaan on maa on liikkunut kannoissaan.

– Unkari on tehnyt tärkeitä ja julkisia sitoumuksia oikeaan suuntaan.

Hahnin mukaan Unkarin esittävät toimet ovat esimerkki siitä, että EU:n oikeusvaltiomekanismi toimii.

– Tänään olemme näyttäneet uuden välineen voiman ongelmien ratkaisemisessa.

Jäsenmaat päättävät jatkosta

Seuraavaksi komission esitys menee jäsenmaita edustavan ministerineuvoston käsiteltäväksi. Neuvoston on muodostettava kantansa asiaan kolmen kuukauden sisällä.

Unkari voi siis vielä pelastaa EU-rahoituksensa oikeansuuntaisilla toimimalla korruption ja oikeusvaltioon liittyvien ongelmien kitkemiseksi.

EU:n tuilla on iso merkitys Unkarin taloudelle. Unkari on EU-tasolla merkittävä nettosaaja. Se hyötyy siis suoraan EU:n kanavoimista tuista.

Ovatko EU:n toimet Unkaria kohtaan oikeansuuntaiset? Pitäisikö EU:n budjettivarojen käyttöä valvoa tiukemmin? Voit keskuskustella aiheesta maanantaihin 19.9 klo 23 asti.