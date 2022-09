Ikoninen :-) -hymiö täyttää 40 vuotta, keksijä Scott Fahlman Ylelle: "Emojit ovat rumia"

Näin Scott Fahlman ehdotti hymiön käyttöä ensimmäisen kerran

19-Sep-82 11:44 Scott E Fahlman :-)

From: Scott E Fahlman

I propose that the following character sequence for joke markers:

:-)

Read it sideways. Actually, it is probably more economical to mark things that are NOT jokes, given current trends. For this, use

:-(

Lähde: Fahlmanin nettisivut (siirryt toiseen palveluun)