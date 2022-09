Kallis energia syö yritysten kannattavuutta, mutta makeisvalmistaja uskoo yhä tulevaisuuteen: "Olen varma, että kyllä tästäkin pitää selvitä"

Helsinkiläisellä Halvan makeistehtaalla on seurattu huolestuneena kustannusten nousua

Kustannusten nousu nakertaa yritysten taloutta. Konkurssiriski on Suomen Asiakastiedon laskelmien mukaan kasvanut hieman. Raskaimmin energian hinnan raju nousu iskee valmistavaan teollisuuteen, kuten elintarvikealaan.

Halvan tehtaalla Helsingin Pitäjänmäessä pakataan lakritsia kolmessa vuorossa. Makeisten tuotantokustannukset ovat nousseet tämän vuoden aikana merkittävästi, sanoo toimitusjohtaja Jean Karavokyros.

– Raaka-aineet on nousseet, pakkausmateriaalit, energia, kuljetukset, oikeastaan kaikki. Joidenkin raaka-aineiden hinta, kuten tärkkelyssiirapin, on noussut melkein kaksinkertaiseksi. Energian hinta on noussut noin 70 prosenttia – tähän mennessä.

Samuel Effiong pakkaa Halvan myydyintä makeista, Wanhan ajan lakua. Kuva: Antti Lähteenmäki / Yle

Vaikka myös lakritsipussin hinta kaupassa on noussut, kustannusten paisuminen syö kannattavuutta.

Se näkyy jo laajasti rakentamisen, kaupan ja teollisuuden toimialoilla, sanoo Suomen Yrittäjien lainsäädäntöasioiden päällikkö Tiina Toivonen.

– Pahin tilanne on teollisuudessa, jossa melkein puolet alan pienistä ja keskisuurista yrityksistä kamppailee kannattavuusongelmien kanssa.

Viidellätoista prosentilla yrityksistä on tällä hetkellä vaikeuksia suoriutua laskuistaan. Luku on noussut keväästä parilla prosenttiyksiköllä, sanoo Suomen Yrittäjien lainsäädäntöasioiden päällikko Tiina Toivonen. Kuva: Antti Lähteenmäki / Yle

Erityisesti valmistavassa teollisuudessa, kuten elintarvikealalla, jossa käytetään paljon energiaa, tilanne voi olla vaikea.

Inflaatio, sota ja kallis energia huolestuttavat

Epävarmuus tulevasta on saanut osan yrityksistä lykkäämään investointeja, ilmenee Perheyritysten liiton kyselystä.

Ennen Venäjän hyökkäystä lähes puolet perheyrityksistä aikoi kasvattaa investointejaan tänä vuonna, mutta osuus on nyt pudonnut alle kolmannekseen, kertoo toimitusjohtaja Minna Vanhala-Harmanen Perheyritysten liitosta.

Yritysten tulevaisuuden näkymiä heikentävät nyt monet erilaiset tekijät.

– Inflaatio, raaka-aineiden kallistuminen ja geopoliittinen tilanne, joka luo epävarmuutta. Mutta kyllä tämä energian hinnannousu on tällä hetkellä kärkisyy siihen, ettei investointeja uskalleta tehdä.

Vielä ei näytä siltä, että Perheyrityksen liiton jäsenet olisivat vähentämässä työntekijöitä energiakriisin takia, ja toivottavasti niin pitkälle ei tarvitse mennäkään, sanoo toimitusjohtaja Minna Vanhala-Harmanen. Kuva: Antti Lähteenmäki / Yle

Investointien lykkääminen vaikuttaa muihinkin kuin vain yritykseen, joka ei ostakaan uutta laitetta tai rakennuta uutta tehdasta.

Jos ei uskalleta investoida, siitä tulee ketjureaktio alihankintaketjuihin ja pahimmassa tapauksessa työllisyyteen, Vanhala-Harmanen sanoo.

Yritykset etsivätkin nyt säästöjä. Lopputuotteiden hintoja ei pystytä nostamaan välttämättä yhtä paljon kuin kustannukset ovat nousseet, joten energiaa yritetään kuluttaa vähemmän. Matkustamista vähennetään ja jonkin verran investoidaan energiatehokkuuteen, kertoo Suomen Yrittäjien Tiina Toivonen.

Aini Hyytiäinen on työskennellyt Halvan tehtaanmyymälässä yli 20 vuotta. Kuva: Antti Lähteenmäki / Yle

Energiakriisin kaivattaisiin nyt samanlaista luottamuksen palauttavaa elettä kuin Suomen Nato-hakemuksen jättäminen oli, sanoo Minna Vanhala-Harmanen.

– Venäjän hyökättyä pelästys oli valtava, mutta kun Nato-hakemus jätettiin, yritysten luottamus palautui.

Energian kallistumisen aiheuttamaan säikähdykseen tarvittaisiin sekä sähkön tarjonnan lisäämistä että kulutuksen vähentämistä, Harmala-Vanhanen sanoo.

Osa yrityksistä on jo varautunut tuotantokatkoksiin kovimpina sähkön kulutuspiikkien aikoina. Jotkut ovat jopa siirtäneet tuotantoaan yöajalle, kun kulutusta on vähemmän ja sähkö edullisempaa.

Arisa Mutta valvoo lakritsin pakkaamista. Kuva: Antti Lähteenmäki / Yle

Konkurssiriski pompahti

Osalla yrityksistä on jo vaikeuksia saada laskut maksettua ja konkurssiriski on alkusyksystä hieman noussut, sanoo Suomen Asiakastiedon asiakkuuspäällikkö Jaakko Nors. Yritysten maksukehotuksia eli trattoja on nyt hieman tavallista enemmän.

– Kesän lopussa aloimme nähdä muutosta huonompaan suuntaan. Trattojen, konkurssihakemusten ja varsinaisten konkurssien määrä lähti kasvamaan.

Riskisten yritysten osuus on kasvanut tammikuun kymmenestä prosentista reiluun kahteentoista prosenttiin, Nors sanoo. Se tarkoittaa, että kun aiemmin 28 000:lla yrityksellä oli pahoja taloushaasteita, nyt määrä on 39 000.

Niin yhteiskunta kuin yritykset ovat joutuneet viime vuosina kriisistä toiseen. Pandemia kuritti erityisesti palvelualaa, kun yritykset eivät saaneet toimia, eivätkä asiakkaat kuluttaa.

Energiakriisin aikana bisnes pyörii ja kulut nousevat, ja kun siihen yhdistetään se, että kuluttajien ostovoima laskee, niin se voi ajaa yrityksiä heikompaan tilaan, Nors sanoo.

Kriiseille on tyypillistä, että yritysten on pakko miettiä omia toimintatapojaan uudestaan. Pandemia toi tehokkaan etätyöskentelyn, ja toivon että yritysmaailmassa nyt jotain järkevää tehostusta, jolla voi kehittää toimintaa, sanoo Suomen Asiakastiedon asiakkuuspäällikkö Jaakko Nors. Kuva: Antti Lähteenmäki / Yle

Tilanne ei kuitenkaan vielä ole hälyttävä, sanoo Suomen Yrittäjien Tiina Toivonen. Hän uskoo, että suurin osa yrityksistä pystyy sopeutumaan nousevaan sähkön hintaan.

– Valtion pitää kuitenkin seurata herkällä silmällä, että yritykset pärjäävät talven yli.

Onnekas päätös ennen kriisiä

Halvan toimitusjohtaja Jean Karavokyros on tyytyväinen jo ennen energiakriisiä tehtyyn päätökseen vaihtaa ilmanvaihtokoneisto ja valaistus vähemmän kuluttaviin. Tavoite oli pienentää yrityksen hiilijalanjälkeä, mutta samalla tulikin kustannussäästöjä.

– Tehtaan energian kulutus on vähentynyt tätä kautta noin 20 prosenttia, joten kyllähän sillä merkittävä vaikutus tämänhetkiseen tilanteeseen on.

Silti makeistehtaalla etsitään vielä lisää säästöjä, Karavokyros sanoo.

Jean Karavokyros on kolmannen sukupolven makeistehtailija. Yhtiön perustivat hänen isoisänsä ja isosetänsä. Kuva: Antti Lähteenmäki / Yle

Tuleva talvi huolestuttaa, sillä vielä ei tiedetä, kuinka paljon sähkön hinta nousee ja tuleeko saatavuusongelmia. Yöuniaan Karavokyros ei kuitenkaan vielä ole menettänyt, vaan seuraa tilannetta luottavaisena.

– Yritys on yli 90 vuotta vanha ja nähnyt monia kriisejä. Olen varma, että kyllä tästäkin pitää selvitä.

