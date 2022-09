Luonnonvarakeskus määritteli, miten paljon susia Suomeen mahtuisi – poronhoitoalueen eteläpuolella voisi elää jopa 1200 sutta

Luonnonvarakeskuksen mukaan Suomen susimäärä voi maksimissaan olla noin 1200 (vaihteluväli 1000-1500) sutta poronhoitoalueen eteläpuolella. Suotuisan suojelun viitearvo on yleensä määritelty niin, että se on vähintaan kaksi kertaa pienin genettisesti elinvoimaisen kannan määrä.

Luken nyt julkaisema susikannan suotuisan suojelun tason viitearvon määrittämisen raportti (siirryt toiseen palveluun) antaa laskentamallin, millä viitearvo voidaan laskea. Viitearvon suuruus riippuu siitä, millaisen riskitason päättäjät valitsevat susikannan kehitykselle.

Viitearvo kuvaa susikannan kokoa, jolla kanta säilyy suotuisalla suojelutasolla. Näitä arvoja voidaan laskea monella eri tavalla ja hankkeen tuottamien työkalujen avulla päättäjät voivat tarkastella susikannan elinvoimaisuutta sekä geneettiseltä että demografiselta (kannan koko ja rakenne) kannalta pitkällä ja lyhyellä aikavälillä.

– Lopputuloksena syntyvän viitearvon suuruuteen vaikuttavat monet seikat, näistä yhtenä erilaiset riskit, joihin päätöksentekijä joutuu ottamaan kantaa, kertoo ohjelmajohtaja Katja Holmala Luken tiedotteessa.

Luken mukaan Suomen nykyinen susikanta on liian pieni säilyäkseen geneettisesti elinvoimaisena. Viitearvo riippuu päätöksenetkijöiden tekemistä valinnoista ja valituista menetelmistä.

Viisi eri tapaa laskea viitearvo

Luke esittää tuoreessa raportissaan viisi eri laskentatapaa viitearvon pohjaksi. Susikanta on jakautunut läntiseen ja itäiseen osapopulaatioon, joiden monimuotoisuus on erilainen. Lännessä geneettinen monimuotoisuus on alhaisempi ja idässä laajempi, mikä johtuu yhteydestä Venään susikantaan.

Maa- ja metsätalousministeriö voi käyttää viitearvoja susikannan hoidon suunnitteluun. Euroopan unionin luontodirektiivi edellyttää, että yhteisön tärkeiksi katsomat lajit pyritään säilyttämään suotuisalla suojelutasolla

Päättyneessä hankkeessa on otettu huomioon luontodirektiivin ohjeistuksen mukaisesti biologiset ja ekologiset näkökulmat viitearvojen määrittelyyn. Suden kannanhoitoon liittyy myös sosioekonomisia ja yhteiskunnallisia kysymyksiä, joita päätöksentekijät huomioivat omassa työssään.

Susikannan hoitosuunnitelman (siirryt toiseen palveluun) mukaan suden elinvoimaisen kannan raja on 300 yksilöä tai 25 lisääntyvää laumaa. Suotuisan suojelun taso on kuitenkin vielä paljon korkeampi.

Luonnonvarakeskuksen ennustemallin mukaan marraskuussa 2022 Suomen susilaumojen määrä on 90 prosentin todennäköisyydellä 35–49 ja 367–482 sutta. Kuva: Volodymyr Burdiak / Alamy/All Over Press

Vuosi sitten väliraportissaan Luke kertoi, että pienimmän geneettisesti elinvoimaisen populaation määrittely perustuu DNA-analyysien tuloksiin, niistä tehtyihin jatkoanalyyseihin ja tutkimustietoon.

Luonnonvarakeskuksen ja Oulun yliopiston alustavat tulokset kertoivat silloin, että Suomen susikannan geneettinen monimuotoisuus on laskenut, mutta säilynyt yhä hyvällä tasolla. Arvion mukaan geneettisesti elinvoimainen populaatiokoko olisi noin 500 yksilöä.

Ruotsin ja Norjan susikannan pienin geneettisesti elinvoimainen susikanta on määritelty 170 yksilöksi, joilloin viitearvo olisi 340. Siitä Norjan osuus on 40 ja Ruotsin 300. Tämä on tehty periaatteella, jossa laskentatapa on kaksi kertaa pienin geneettisesti elinvoimainen kanta.

Susikannan kasvu pysähtynyt

Hankkeessa tehtyjen analyysien perusteella Suomen susikannan geneettinen monimuotoisuus on heikentynyt. Geneettinen monimuotoisuus on edellytys sille, että laji säilyttää kykynsä sopeutua ympäristön muutoksiin pitkällä aikavälillä.

Yksi syy Suomen susikannan geneettisen monimuotoisuuden heikkenemiseen on kannan jakautuminen kahteen osapopulaatioon, joista toinen on itäisessä ja toinen läntisessä Suomessa.

− Osapopulaatioiden välinen geenien vaihto on vähäistä. Tämän vuoksi läntisen Suomen susikannan geneettinen monimuotoisuus on heikommalla tasolla kuin itäisen Suomen, kertoo erikoistutkija Mia Valtonen Luken tiedotteessa.

Kesäkuussa julkaistun kanta-arvion (siirryt toiseen palveluun) mukaan Suomen susikanta ei ollut kasvanut kuten edellisvuonna. Luke arvioi viime vuoden maaliskuussa (siirryt toiseen palveluun), että susien yksilömäärä oli 279−321. Tämän vuoden maaliskuussa susia arvioitiin olevan 290. Vuonna 2021 tosin susia oli tullut kolmannes lisää.

Eniten susia liikkuu tällä hetkellä lounaisessa Suomessa. Kuvituskuva. Kuva: karjatilan riistakamera

Luken arvion mukaan maaliskuussa 2022 Suomessa oli todennäköisimmin 60 susireviiriä, joita asuttaa 37 perhelaumaa ja 23 paria. Edellisvuoteen verrattuna reviirien kokonaismäärä on kasvanut Länsi-Suomessa.

Kokonaan Suomen puolella sijaitsi todennäköisimmin 32 perhelaumaa ja 21 paria. Perhelaumojen määrä on kasvanut kahdella ja parien määrä kolmella maaliskuun 2021 arvioon verrattuna.

Poronhoitoalueen eteläpuolinen Suomi soveltuu lähes kauttaaltaan lisääntyvien susiparien reviireiksi. Sinne mahtuu arviolta 1200 sutta.

− Myös järvi-Suomi, jossa on vain muutamia susireviirejä, soveltuu lähes kokonaisuudessaan susien elinympäristöksi. Poronhoitoalueen ulkopuoliseen Suomeen voisi mahtua 150−160, enimmillään noin 200 reviiriä. Laskelma pohjautuu pelkästään saaliseläinkantoihin ja maisemarakenteeseen, kertoo tutkimusprofessori Ilpo Kojola Lukesta.

