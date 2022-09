Potilasturvallisuuslakia vastaan äänestävä Anna Kontula: "Laki olisi kelvannut minulle, jos se olisi tarpeellinen"

Vasemmistoliiton kansanedustaja Anna Kontula aikoo äänestää tänään eduskunnassa käsiteltävää potilasturvallisuuslakia vastaan. Yhteensä kaksi vasemmistoliiton kansanedustajaa on ilmoittanut äänestävänsä lakia vastaan. Lailla pyritään turvaamaan ihmisten henkeä ja terveyttä hoitajien pitkittyneen työtaistelun aikana.

Potilasturvallisuuslain nojalla voitaisiin velvoittaa hoitajia suojelutyöhön työtaistelun aikana. Lisäksi se antaisi aluehallintovirastoille mahdollisuuden siirtää tai keskeyttää lakkoja viikon ajaksi enintään neljä kertaa.

Kontula ei pidä lakia perusteltuna vallitsevassa tilanteessa.

– Tämän lain säätäminen on työtaisteluoikeuden rajaus, ja silloin kun lähdetään perusoikeuksia rajaamaan, niin pitäisi olla peruste, miksi tämä tehdään, hän sanoo.

Tässä tilanteessa perustetta ei Kontulan mielestä ole. Hän olisi pitänyt suojelutyön turvaavaa lakia ymmärrettävänä tilanteessa, jossa tehohoitajien lakot olivat toteutumassa, sillä hänen mukaansa tehohoidon ammattilaisia on Suomessa niin vähän, että potilaita ei voi siirtää paikasta toiseen samalla lailla kuin muualla terveydenhuollossa.

Käräjäoikeus kielsi teho-osastoja koskevan lakon kaikissa uhan alla olleissa sairaanhoitopiireissä

– Olen sitä mieltä, että jos oikeasti ei pystytä muuten ihmisten henkeä ja terveyttä turvaamaan, niin toki silloin pitää käyttää lainsäädäntöä ja voidaan kajota työtaisteluoikeuteen.

Kevyempiä keinoja

Kontulan mielestä itse laki on "niin hyvä kuin tässä tilanteessa voi odottaa", ja hän pitää sitä sinänsä onnistuneena.

Tästä huolimatta Kontula ei voi äänestää lain puolesta.

– Laki olisi kelvannut minulle, jos se olisi tarpeellinen. Perusongelma on se, että perusoikeuksia ei pidä rajoittaa, jos on muita keinoja käytössä ja niitä muita keinoja on käytössä.

Muiksi keinoiksi Kontula mainitsee esimerkiksi huomattavasti korkeamman palkkion tarjoamisen töihin tuleville sekä yksityisten yritysten työvoiman hyödyntämisen.

Lakia vastaan äänestämistä Kontula perustelee myös halulla välttää kerrannaisvaikutukset, joita työtaisteluoikeuteen puuttuminen voi tuoda. Kontulan mukaan vastaavien keinojen käyttämisen kynnys madaltuu potilasturvallisuuslain myötä myös tulevissa työtaistelutilanteissa.

Potilasturvallisuuslaki on läpi mentyään voimassa tammikuun 2023 loppuun asti. Eduskunta äänestää laista maanantaina kello 12 alkavassa täysistunnossaan.

Mitä ajatuksia juttu herättää? Voit keskustella asiasta 20.9. kello 23 saakka.

