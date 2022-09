Kokkolassa kiistellään pihaliittymien leveydestä – Kari Valtosen ehjä asfaltti muutettiin viherkaistaksi, koska se ei täyttänyt kaupungin kriteerejä

Kokkolan kaupunkirakennelautakunta on tehnyt linjauksen vuonna 2018, että pihaliittymä saa olla enintään kuusi metriä leveä.

Kokkolalaisen Kari Valtosen pihan ehjä asfaltti revittiin 25 vuoden asumisen jälkeen auki, koska se ei täyttänyt kaupungin laatimia liittymän rakentamisohjeita. Pihaliittymä oli liian leveä.

Vuonna 2018 Kokkolan kaupunkirakennelautakunta on tehnyt päätöksen, että pihan liittymä saa olla enintään kuusi metriä. Kokkolan kaupungin vs. infrapäällikkö Mikko Takkulan mukaan päätös on tehty yleisen linjauksen mukaisesti.

Valtonen kertoo, että tuloväylien kaventaminen kuuden metrin säännön mukaiseksi on ollut monelle Ruistien asukkaalle shokki.

– Tuntuu kohtuuttomalta, että kahden neliön alueelta poistetaan asfalttia, jos siihen ei ole erillistä rakennuslupaa, sanoo Valtonen.

Lauri Köyhäjoki, Kauko Valtonen, Timo Niemelä ja Jari isokangas seisovat pihaväylän leikatun asfaltin edessä Kokkolassa Ruistiellä. Kuva: Kai Komulainen / Yle

Liittymäohjeet muuttuneet

Kokkolassa Ruistien saneeraus on ollut tapetilla jo vuosia hulevesiongelmien vuoksi, mutta nyt kadun saneeraus johti kiistaan pihaväylien kaventamisesta.

Kaupungin vs. infrapäällikkö kertoo, että Ruistien saneerauksesta on tiedotettu asianmukaisesti ennen töiden alkamista ja samalla mainittiin myös yleisestä kuuden metrin liittymän rakentamisohjeesta.

– Olihan se yllätys, miten villisti liittymiä oli tiellä levennetty rakennuslupien vastaisesti, sanoo Takkula.

Hänen mukaansa kyseinen alue on rakennettu lähes 30 vuotta sitten, jolloin liittymät ovat saattaneet olla koko tontin levyisiä. Ne eivät kuitenkaan ole enää rakennusluvan mukaisia.

– Toki ymmärrän, jos on 25 vuotta kulkenut 15 metrin levyisestä liittymästä, niin tämä muutos aiheuttaa kysymyksiä, Mikko Takkula kommentoi.

Ainoa poikkeus tilanteessa on, jos rakennusluvassa on erikseen määritelty leveämpi liittymä.

– Asukas voi hakea rakennusluvan kautta uutta liittymälupaa, mutta se vaatii selkeät perusteet, Takkula toteaa.

Kuuden metrin sääntö käsitellään uudelleen

Ruistiellä asuva Valtonen kertoo että, saman kadun varrella on kymmeniä liittymiä, joista asukkaiden itse maksamia asfaltointeja kaupunki on muuttanut viherkaistoiksi.

– Meille tämä vahinko on jo tehty, mutta jos sääntömuutos saadaan aikaan, niin se estäisi vahingon muualla, sanoo Valtonen.

Kokkolan kaupunkirakennelautakunnan jäsen Kauko Kivilehto aikoo ottaa tilanteen esille lautakunnassa. Hänen mukaansa tällaiset tilanteet täytyisi käydä läpi tapauskohtaisesti.

Kokkolan rakennuslautakunnan jäsen Kauko Kivilehto lupasi, että kuuden metrin sääntö käsitellään uudelleen. Kuva: Kai Komulainen / Yle

– Tässä ei ole järjen häivää, että särjetään valmista asfalttia vain sen takia, että on joku sääntö tehty, Kivilehto tuumaa.

Myös vs. infrapäällikkö Takkula miettii, että säännöissä voisi olla poikkeus saneerauskohteiden osalta.

– Jos olisi mahdollisuus harkita talo kerrallaan niin näitä ongelmia ei syntyisi, toteaa Takkula.

