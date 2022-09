Lauri Tähkälle taide on vakava juttu: "Laululle ei voi koskaan valehdella, sen pitää olla totta"

Lauri Tähkän uusin albumi, trilogian kolmas osa Meidän tulevat päivät julkaistiin viime perjantaina. Kuuntelijoiden palaute on tekijälle luovuuden liikkeellä pitävä voima.

– Se tuntuu siltä, että tämä on kannattanut. Musiikin tekeminen ei ole minulle mikään leikin asia, se on totista totta. Jokainen biisi on minulle tärkeä ja kaikki on minulle henkilökohtaista. Ihmisten palaute on suunnattoman tärkeää ja sillä minä myös elän, sillä yleisöltä tulevalla rakkaudella.

Lauri Tähkän mukaan jokainen kappale kertoo hänestä itsestään. Laulun edessä on pakko olla tosissaan.

– Siinä ei saa kusettaa itseänsä. Pitää olla erittäin suorassa niiden asioiden ääressä. Laululle ei voi valehdella koskaan, sinun pitää olla auki aina. Silloin kun siihen laittaa ittensä, sielun, solut ja sydämen peliin, niin sen pitää olla totta. Silloin se välittyy kuulijalle.

Albumitrilogian valmistuminen on Tähkän mukaan myös alku uudelle ja vielä tuntemattomalle vaiheelle. Musiikin tekemistä Tähkä ei kuitenkaan aio lopettaa.

– Kovasti on huhut liikkeellä, että lopetan. Tähän loppuu joku kausi, nämä kolme albumia. On hyvä joskus sulkea joku ovi, että mitä aukeaa seuraavaksi. En tiedä mitä se on – rupeanko maalaamaan vai mitä. Mutta en minä mitään lopetusuutista tarkoita. Musiikki on minulle kaikki kaikessa, kyllä mä menen musan kanssa loppuun asti. En minä lopeta.

Katso Lauri Tähkän koko haastattelu Puoli seitsemän -ohjelmassa: