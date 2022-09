Supertähtien taidenäyttely sai ennätyksellisen alun – näyttelyn avajaispäivä keräsi Sara Hildénin taidemuseoon yli tuhat kävijää

Sara Hildénin taidemuseo yllätti Tampereella esittelemällä uuden näyttelyn avajaisissa kuvanveistäjä Thomas Houseagon lisäksi hänen kuuluisat kaverinsa: näyttelijä Brad Pittin ja muusikko Nick Caven.

Näyttelyn avajaisviikonloppuna museossa vieraili noin tuhat kävijää, mikä on museon kävijämäärissä todella paljon. Ainoastaan kuvanveistäjä Ron Mueckin näyttelyssä vuonna 2016 kävi suunnilleen yhtä paljon vierailijoita ensimmäisenä viikonloppuna.

Avajaiset ennustavat aika paljon näyttelyn suosiosta.

– Maailmantilanne on näyttänyt, että mitä tahansa voi tapahtua, mutta kyllä minä optimistisesti suhtaudun, että tavoitetaan kävijöitä, museojohtaja Anna Hjorth-Röntynen kertoo.

Taidemuseon tähänastinen näyttelyn kävijäennätys on juuri vuodelta 2016 olevan kuvanveistäjä Ron Mueckin näyttely, jossa vieraili 115 000 kävijää.

Palautetta ei kävijöiltä ole museolle vielä ehtinyt tulla, sillä maanantaisin museo on kiinni.

– Sehän on se paras ja suorin palaute mikä tulee heti käynnin jälkeen henkilökunnalle, Anna Hjorth-Röntynen sanoo.

Kansainvälisesti museolle on tullut kuvapyyntöjä ja sosiaalisen median puolella näyttely on näkynyt ympäri maailmaa.

Sunnuntaiaamuna museon ovella oli jono

Sunnuntaiaamuna ennen Sara Hildénin taidemuseon ovien avautumista kello 10 oli ulkona jo jonoa.

Ensimmäisinä jonossa olivat Heidi ja Jyrki Kilpikari Salosta. Kokeneet taidenäyttelyissä kävijät saapuivat paikalle hyvissä ajoin, koska aamuisin näyttelyissä on yleensä rauhallisempaa.

Heidi ja Jyrki Kilpikari ovat kokeneita museoissa kävijöitä. Kuva: Anna Sirén / Yle

– Nyt ei näköjään niin tule tapahtumaan. Olisimme tulleet Thomas Houseagon näyttelyn vuoksi muutenkin, he totesivat yhteen ääneen.

San Fransiscossa asuva Essi Salonen oli käymässä Tampereella vanhemmillaan ja tuli katsomaan lempimuusikkonsa Nick Caven teoksia. Kun Salonen kuuli Caven näyttelystä, päätti hän siskonsa kanssa aikaistaa aikataulua yleisöryntäyksen varalta.

Essi Salonen tuli näyttelyyn erityisesti Nick Caven taiteen vuoksi. Kuva: Anna Sirén / Yle

– Kun kuulin, että Cave on Tampereella, niin oli semmoinen olo, että siis mitä häh. Yritän katsoa näyttelyä avoimin mielin ja olla hetkessä.

Salonen ei tunne Caven musiikin lisäksi muuta hänen taidettaan, mutta tiesi entuudestaan hänen tehneen jotakin töitä.

Kun ovien aukeamiseen oli enää minuutti, jonossa olivat myös tamperelaiset Kati Tuomisto ja Inna Seppälä. Molemmat myönsivät, ettei sunnuntaiaamun jonotus museoon ole heille normaalitilanne.

Kati Tuomisto ja Inna Seppälä saapuivat näyttelyyn Brad Pittin teosten innoittamana. Kuva: Anna Sirén / Yle

– Eilen tuli päätös lähteä tänne jonottamaan, kun kuultiin, keiden näyttelyt täällä on, Inna Seppälä kertoo.

Ystävyksiä kiinnosti erityisesti Brad Pittin taide, koska esillä on nyt ensimmäistä kertaa hänen teoksiaan – ja vielä Tampereella.

Tamperelainen Minna Salomaa nappasi aamulla taidemuseon viimeisen vapaan parkkipaikan.

– En olisi muuten ollut nyt tulossa, jos en olisi eilen kuullut, kenen töitä on esillä. Olen nähnyt Nick Caven muutaman kerran livenä keikalla ja Brad Pitt on aivan ihana näyttelijä.

Minna Salomaa saapui paikalle Nick Caven ja Brad Pittin teosten innoittamana. Kuva: Anna Sirén / Yle

Salomaa kertoo tienneensä Caven kuvataiteellisista taipumuksista, mutta Pittin näyttely oli hänelle yllätys.

– Kun kuultiin näyttelystä, niin kaverin kanssa oli heti selvää, että on museoreissu.

Tommi Tapio Ylöjärveltä kertoi, että museokortti oli menossa vanhaksi parin viikon päästä. Hän halusi tulla käymään heti, kun muina viikonloppuina ei pääse.

– Kyllä julkkikset tietysti kiinnostaa ja kyseessä on ihan mielenkiintoinen kaksikko. En edes tiennyt, että he on taideihmisiä ollenkaan. Heillä on molemmilla se oma taidekenttänsä näyttelemisen ja musiikin puolella.

Tommi Tapio päätti hyödyntää kohta päättyvää museokorttiaan. Kuva: Anna Sirén / Yle

Tapio kertoo pyrkivänsä käymään museoissa aina kun se on mahdollista. Hänestä erityisesti Vapriikki on paikka, jossa on lapsen kanssa helppo käydä ja jossa keksii tekemistä.

Sara Hildénin taidemuseo yllätti Tampereen esittelemällä uuden näyttelyn avajaisissa kuvanveistäjä Thomas Houseagon lisäksi hänen kuuluisat kaverinsa: näyttelijä Brad Pittin ja muusikko Nick Caven. Sekä visiitti että maailmantähtien kuvataiteelliset lahjat tulivat monelle yllätyksenä, ja museon ovelle kertyikin heti seuraavana aamuna jonoa. Anna Sirén jututti jonottajia. Puheille osuivat Heidi ja Jyrki Kilpikari, Essi Salonen, Kati Tuomisto ja Inna Seppälä, Pasi Kaarnijoki, Minna Saloniemi ja Tommi Tapio.

Lue myös:

Supertähdet Brad Pitt ja Nick Cave yllätyskäynnillä Tampereella: Esittelevät omaa taidettaan ensi kertaa, taustalla koskettava tarina