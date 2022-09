Uudet omikronrokotteet saapuvat Suomeen tällä viikolla, mutta perusterveiden alle 65-vuotiaiden koronarokottaminen on tällä erää ohi

THL:n Terveysturvaajat-osaston johtavan asiantuntijan Mia Kontion mukaan uudet varianttirokotteet on varattu ensi ja seuraavalle vuodelle.

Suomeen saapuu tällä viikolla koronaviruksen BA4- ja BA5-viruskantaa vastaan räätälöityä koronarokotetta. Nämä niin sanotut omikronrokotteet saivat Euroopan lääkevirastolta EMA:lta myyntiluvan viime viikon maanantaina.

Syyskuun alussa Euroopan lääkeviraston EMA:n myyntiluvan saaneet Modernan ja Pfizerin-Biontechin ensimmäiset omikron BA1-rokotteet saapuivat Suomeen jo pari viikkoa sitten.

Varianttirokotteita on tulossa Suomeen viikottain useita eriä, kaikkiaan lähes 5 miljoonaa annosta.

THL:n jo syyskuun alussa tiedottama rokotussuositus astuu voimaan lokakuun alussa. Tämän hetkisen suosituksen mukaan varianttirokotteilla rokotetaan kaikki yli 65-vuotiaat, kaikkiin riskiryhmiin kuuluvat yli 18-vuotiaat, sekä 12-vuotta täyttäneet voimakkaasti immuunipuutteiset henkilöt.

Heille kaikille on tarkoitus antaa varianttitehosterokote loka-marraskuun aikana influenssarokotuksen yhteydessä.

– Toivomme, että nämä loka-joulukuun tehosteet otetaan tätä varianttirokotetta, jotta saadaan riskiryhmäläisille mahdollisimman hyvä ja laaja suoja myös hieman erilaisilla rokotteilla, sanoo THL:n johtava asiantuntija Mia Kontio.

Kokoava rokotus suurimmassa riskissä oleville

Loka-joulukuussa annettava rokotus on kokoava rokotus suurimmassa vakavan koronataudin riskissä oleville. Se koskee lähes kahta miljoonaa suomalaista ja on ensimmäinen kausirokotteen tapaan annettava koronarokote.

– Tämä ryhmä on yhtenäistetty ihan samalla tavalla, kuin vuosittaisissa influenssarokotuksissa on ikänsä puolesta riskiryhmät ja sairautensa puolesta riskiryhmät, sanoo Mia Kontio.

THL:n ohjeena on, että mahdollisimman suuren hyödyn saamiseksi rokote otetaan aikaisintaan kolme kuukautta edellisesta rokoteannoksesta tai edellisestä sairastetusta koronainfektiosta.

– Tarkoitus on koota riskiryhmäläiset kerralla rokotuksiin. Sitten kun arvioidaan seuraavan annoksen tarvetta, voidaan jälleen rokottaa heidät yhtenä ryhmänä, Kontio perustelee.

THL:n mukaan kaikki varianttirokotteet viruskannasta riippumatta suojaavat yhtä hyvin vakavaa tautia vastaan. Siksi ei ole juurikaan merkitystä, minkä rokotteen tehosterokotusta hakevat saavat.

– Myös alkuperäiset rokotteet ovat aivan yhtä hyviä vakavalta taudilta suojaamiseksi, mutta nämä uuudet rokotteet sisältävät lisäksi hieman erilaista piikkiproteiinia. Näin toivotaan, että rokotesuojan kirjo olisi vähän laajempi, sanoo Kontio.

Uuden omikronrokotteen voivat saada lisäksi ne 60–64-vuotiaat, joilla ei suositeltua neljää annosta vielä ole, kun rokotteet ja sairastamiset lasketaan yhteen. Lisäksi uuden varianttirokotteen voivat saada myös ne 18–59-vuotiaat, joilla ei ole vielä hankittuna ikänsä puolesta suositeltua kolmea annosta, kun rokotteet ja sairastamiset lasketaan yhteen.

– Tällä hetkellä ei ole päätetty takarajaa mihin saakka näiden henkilöiden rokotuksia jatketaan. Ainakin toistaiseksi toimitaan niin, että jos on vajeita rokotussuojassa, niin niitä voi täydentää, toteaa Kontio.

Rokotussarjaansa täydentävien ihmisten määrää on Kontion mukaan vaikea arvioida.

– Uskon, että valtaosa on kolmen annoksen suojassa joko sairastettuaan tai saatuaan pari annosta. Lasten vasta-ainetutkimuksesta on käynyt selville, että noin 90 prosentilla lapsistakin on joko sairastetun taudin tai rokotteen antamaa suojaa. Todennäköisesti tämä pätee myös aikuisiin, Kontio toteaa.

Täysin rokotetut perusterveet työikäiset eivät saa uutta omikron-tehostetta syksyllä

Perusterveille, jotka ovat jo saaneet täyden rokotussarjan, tai muuten sairastaneet koronan, ei varianttirokotteella annettavaa tehosterokotetta ole tulossa.

Näin on päätetty siksi, että THL:n mukaan suurin osa väestöstä on hyvässä vakavan taudin suojassa, eli saanut joko kolme rokotetta tai sairastanut taudin ja saanut kaksi rokotetta.

Uusien varianttien ja tautitilanteen muuttuessa THL on varautunut muuttamaan suosituksiaan. Mikäli virustilanne pysyy ennallaan, on riskiryhmien ja yli 65-vuotiaiden seuraava kausirokotus mahdollisesti aikaisintaan vasta puolen vuoden päästä.

Perusterveiden osalta rokotuksiin palataan, jos tautitilanne niin vaatii.

– Jos nähtäisiin, että rokotesuoja ei suojaa enää perusterveitä, niin totta kai ryhdytään toimiin. Tällä hetkellä ei ole näkyvissä sitä.

