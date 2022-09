Kunnat ovat vaikeuksissa paisuvien sähkölaskujensa kanssa: "Hurja kasvu ja erittäin merkittävä summa"

Osassa kunnista sähkön hinta on kiinnitetty pitkälle tulevaisuuteen, mutta toisissa odotetaan lähestyvää talvea suuren huolen vallassa. Energiansäästöön on panostettu jo aiemmin, joten kivuttomia keinoja kulutuksen vähentämiseen on niukasti tarjolla

Kunnissa laskeskellaan, kuinka paljon säästöä on saatavissa, jos uimahallin vedenlämpöä pudotetaan hiukan. Kuva: yle, MOT