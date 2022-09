Pieliseen uponneita metsäkoneita nostetaan Lieksassa – katso suorana alkaen kello 13.45

Lieksan kaupunki tiedottaa, että nostotöiden aikana Varisvaaran rannassa liikkuminen on kielletty ulkopuolisilta.

Pieliseen uponneiden metsäkoneiden nostotyö on käynnissä Lieksan Varisvaaran venerannan kohdalla. Tässä jutussa voit seurata suoraa lähetystä paikan päältä alkaen kello 13.45.

Lieksan kaupunki tiedotti tänään maanantaina, että nostotöiden aikana Varisvaaran rannassa liikkuminen on kielletty ulkopuolisilta. Venerantaan tulevan tien yläpäässä on puomi ja kun se on suljettuna, ei ranta ole käytössä.

Metsäkoneiden nostosta voi aiheutua veden samentumista, jonka voi huomata etenkin lähialueella. Kun ranta on taas yleisessä käytössä ja nostotyö on valmis, siitä tiedotetaan erikseen, Lieksan kaupunki kertoo.

Poliisi pitää harvinaisena onnettomuutena

Metsäkoneita kuljettanut iso proomu kaatui Pielisellä viime maanantaina. Henkilövahinkoja ei tapahtuneessa tullut, sillä lautan kuljettaja pelastettiin uppoavalta lautalta veneellä.

Metsäkoneet ovat noin 18 metrin syvyydessä Varisvaaran venerannan edustalla Lieksassa.

Uponneet metsäkoneet ovat ajokoneita eli metsätraktoreita. Niiden kyydissä arvellaan olevan yhteensä noin tuhat litraa polttoaineita ja öljyjä.

Koneiden nostaminen on ne omistavan nurmeslaisen yrityksen vastuulla.

Itä-Suomen poliisi ei epäile tapauksessa rikosta. Rikoskomisario Kari Juntusen mukaan kyseessä vaikuttaisi olevan harvinainen onnettomuus.

