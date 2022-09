Lähes 60 työntekijää siirrettiin Helsingin leikkipuistoista päiväkotien avuksi – kaupungin mukaan tilanne oli luisumassa katastrofaaliseksi

Suljetuissa leikkipuistoissa on ollut ohjattua avoimen varhaiskasvatuksen toimintaa, joka ei ole lakisääteistä. Puistoissa on järjestetty esimerkiksi avointa iltapäivätoimintaa sekä kerho-, vauva- ja pikkulapsiperhetoimintaa.

Helsingin kaupunki on maanantaina väliaikaisesti sulkenut osan leikkipuistotoiminnasta henkilöstöpulan vuoksi ajalle 19.9.–21.10.2022. Leikkipuistojen ulkotilat ovat kuitenkin käytettävissä.

Kaupunki on siirtänyt näiden puistojen henkilöstön, noin 50–60 työntekijää päiväkoteihin viideksi viikoksi. Heistä 20 on ruotsinkielisiä. Sulkutoimilla kaupunki yrittää turvata lakisääteisen varhaiskasvatuksen.

– Tämä oli viimesijainen toimenpide, eikä tähän lähdetty kevyin perustein. Tämä oli välttämätöntä tehdä, ettei tilanne luisu katastrofaaliseksi, sanoo kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja Satu Järvenkallas.

Järvenkallaksen mukaan osa lapsista oli jo jouduttu siirtämään toisiin päiväkoteihin sijaispulan vuoksi.

Väliaikaisesti suljettuja leikkipuistoja on 18 ja perhetaloja kaksi. Yksiköt ovat: Ruoholahti, Lahnalahti, Nuoli, Trumpetti, Ulvila, Viiri, Laurinniitty, Tullinpuomi, Vallila, Kimmo, Torpparinmäki, Salpausselkä, Unikko, Kurranummi, Rudolf, Tuorinniemi, Puuskakulma, Mellunmäki sekä perhetalot Betania ja Sahrami.

Näissä leikkipuistoissa on ollut ohjattua avoimen varhaiskasvatuksen toimintaa, joka ei ole lakisääteistä. Puistoissa on järjestetty esimerkiksi avointa iltapäivätoimintaa sekä kerho-, vauva- ja pikkulapsiperhetoimintaa.

Helsingissä on laaja leikkipuistoverkosto. Poikkeusjärjestelyjen aikana avoinna on 46 leikkipuistoa ja kaksi perhetaloa.

− Suljetut leikkipuistot avataan luonnollisesti jo aikaisemmin, mikäli henkilöstötilanne helpottaa, Järvenkallas totesi aiemmin kaupungin tiedotteessa (siirryt toiseen palveluun).

Helsingin Lassilassa Laurinniityn leikkipuisto on yksi väliaikaisesti suljetuista yksiköistä. Kuva: Kristiina Lehto / Yle

Ongelmia jo pitkään

Henkilöstöpula Helsingissä on jatkunut jo pitkään. Järvenkallaksen mukaan tilanne on pahentunut viime aikoina ja osa suomen- ja ruotsinkielisistä päiväkodeista kärsii tällä hetkellä vaikeasta henkilöstö- ja sijaispulasta.

Kaupunki on yrittänyt ratkaista henkilöstöongelmaa viime vuosina eri toimenpiteillä.

Helsingin mukaan varahenkilöitä ja nopean toiminnan apua on lisätty, palkkausta on korotettu ja palkitsemisia tehostettu. Lisäksi muun muassa urapolkuja on kehitetty, pätevöitymistä ja täydennyskoulutustarjontaa on lisätty sekä lisätty opiskelija- ja oppilaitosyhteistyötä.

Toimenpiteistä huolimatta on alueita ja yksikköjä, joihin ei ole saatu riittävästi henkilökuntaa lakisääteisen mitoituksen mukaisesti.

Laurinniityn leikkipuisto Helsingin Lassilassa oli tyhjä maanantaina. Kuva: Kristiina Lehto / Yle

Järvenkallaksen tämän hetken keinot ovat lisähenkilöstön ja sijaisten rekrytointi sekä henkilöstön palkitseminen ja kuuleminen.

– Olemme lisänneet oppisopimuskoulutusta, koska alalle ei kouluteta riittävästi väkeä. Rekrytoimme lisää sijaisia ja autamme päiväkotien johtajia henkilöstön rekrytoinnissa. Tätä kaikkea on jo tehty, mutta teemme kaikkemme, että tilanne helpottuisi, Järvenkallas lupailee.

Mitään aikataulua Järvenkallas ei kuitenkaan uskalla luvata tilanteen korjaantumiseksi. Pahin tilanne ei välttämättä ole ohi viiden viikon jälkeenkään.

– En voi tietää, kuinka saadaan henkilöstöä, mutta teemme kaikkemme. Tämä on tärkeä perheille, mutta myös meille.

Helsingissä varhaiskasvatuksessa työskentelee yli 6 000 ihmistä.

