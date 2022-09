Seinäjoella toimintansa aloittava uusi lääkärihelikopteri parantaa avun saantia myös Keski-Pohjanmaalla

Jos Soiten alueella on sattunut vakava ihmishenkiä vaarantava auto-onnettomuus, apua on saatu Oulussa tukikohtaansa pitävästä FinnHemsin lääkärihelikopterista. Sinne on maakunnasta pisimmillään matkaa 200 kilometriä.

Seinäjoelle on perustettu uusi FinnHemsin tukikohta, jonka lääkärihelikopteri alkaa lentää apuun lokakuussa.

Keskipohjalaisille se tarkoittaa entistä nopeampaa avun saantia. Ensihoitolääkäripalvelun saatavuus paranee Keski-Pohjanmaalla, koska alueella toimii yhden sijasta kaksi kopteria. Niistä lähtökohtaisesti aina lähempänä sijaitseva tulee apuun. Todennäköisemmin ainakin toinen niistä on vapaana.

– Seinäjoen yksikön avulla voidaan entistä nopeammin aloittaa tehohoito sitä tarvitsevalle tuolla kentällä. Aikaisemmin ei ole ollut järkevää kaikkiin potilasryhmiin hälyttää kopterin apua, koska välimatka on ollut niin pitkä, toteaa ensihoidon ylilääkäri Jukka-Pekka Koskela Soitesta.

Nyt kopterin apua on käytetty maakunnassa esimerkiksi vaikeissa auto-onnettomuustilanteissa tai muissa korkeaenergisissä vammoissa, joissa potilaan arvioidaan hyötyvän yliopistosairaalan hoidosta kuten esimerkiksi neurokirurgiasta.

Jatkossa helikopteria hälytetään useammin myös tehtäviin, joissa potilas saa jatkohoitoa omalla teho-osastolla, tällaisia ovat esimerkiksi äkilliset sydänpysähdykset.

Perhonjokilaakso saavutetaan paremmin

Käytännössä apu tulee perille aiempaa nopeammin varsinkin Perhonjokilaaksoon, jonne Seinäjoelta voi olla jopa 100 kilometriä lyhyempi matka kuin Oulusta.

Lestijokilaaksoon matkaa on kummastakin tukikohdasta suurin piirtein saman verran. Apua on sinnekin saatavilla aiempaa todennäköisemmin, kun vaihtoehtoja on kaksi yhden sijasta.

Keskussairaalan lähettyvillä sijaitsevista kohteista oman keskussairaalan päivystys hoitaa suurimman osan.

– Pian me saamme katettua aika hyvin koko Keski-Pohjanmaan alueen, myhäilee Koskela. Hän toteaa, että aiemmin Suomen kartalla on ollut katvealue Pohjanmaalla. Sellainen on vielä olemassa Kaakkois-Suomessa, mutta sinnekin ollaan apua saamassa.

Kopterikentässä parannettavaa

Lääkärikopterin avusta osa on potilaan potilaan hoitamista ensihoitolääkärin toimesta, osa taas konsultaatioapua, jota lääkäri antaa potilasta hoitaville ensihoidon työntekijöille. Jatkossa tätä yhteistyötä virtaviivaistetaan, koska mukaan tulee uusi toimija Seinäjoella, kertoo ensihoidon ylilääkäri Koskela.

Hän näkee Soitessa kuitenkin myös parannettavaa, kun uusi toimintatapa vakiinnutetaan. Sellainen on Kokkolassa sairaalanmäellä sijaitseva helikopterin laskeutumiskenttä.

– Nykyinen kopterikenttä on liian lähellä parkkipaikkaa. Hyvää siinä on, että kenttä on fyysisesti lähellä päivystystä, jonne potilaat kuljetetaan, mutta laskupaikan pitäisi mielestäni olla nykyistä kauempana autoista, aidattu ja paremmin valaistu.

