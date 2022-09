Valtio tukee Porin ja Helsingin välisiä lentoja miljoonalla eurolla – Pori itse maksaa kolme miljoonaa euroa vuodessa

Porin kaupunki päättää maanantai-iltana Porin ja Helsingin välisten lentojen miljoonatuesta. Valtion tuki on Porille erittäin tärkeää.

Valtio on luvannut tukea Porin ja Helsingin välisiä lentoja miljoonalla eurolla.

Päätös on Porin kaupungille ja Satakunnalle hyvin tärkeä. Pori on aiemmin rahoittanut lentoja yli kolmella miljoonalle eurolla vuodessa. Pori ja maakuntaliitto ovat vaatineet valtiota tukijaksi, koska valtio on tukenut myös muiden maakuntakenttien lentoja.

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) lupasikin tukea taannoin vieraillessaan Porissa, mutta vielä tuolloin ei kerrottu tukisummaa julkisuuteen.

Kilpailutus käyntiin

Lentojen uusi kilpailutus on alkamassa. Kaupunki teki maanantaina päätöksen kilpailutuksen pohjaksi kolmen miljoonan euron tuesta lennoille vuosiksi 2023 ja 2024.

Porin ja Helsingin väliset lennot eivät ole toimineet kaupalliselta pohjalta, vaan Pori on tukenut niitä taloudellisesti vuodesta 2019 saakka.

Vain osalta naapurikunnista tukea

Pori on valtion lisäksi halunnut tukea naapurikaupungeilta.

Porin vs. kaupunginjohtaja Lauri Kilkku kertoi valtuustolle maanantaina, että Eurajoki on valmis tukemaan lentoja 50 000 eurolla vuodessa ja Säkylä 2 000 eurolla vuodessa. Satakunnan kauppakamari puolestaan lupaa tukea 50 000 euroa.

Ulvilakin on tulossa mukaan, kunhan asiasta saadaan sovittua tarkemmin.

Äänestys käytiin muiden kuntien tuesta

Muut kunnat saivat Porin valtuustossa arvostelua osakseen. Valtuutettu Timo Aro (sit. vihr.) kaipasi tukea muun muassa Harjavallan teollisuuskaupungilta, joka saa merkittävästi tukea teollisuudelleen esimerkiksi Porin kaupungin satamalta. Porin ja Helsingin välisiä lentoja on perusteltu Satakunnan teollisuuden tarpeilla.

Aron kritiikki osuu mm. Harjavaltaan ja Nakkilaan.

Vihreiden, kristillisdemokraattien ja vasemmistoliiton joukosta vastustettiinkin lentoliikenteen sopimuksen hyväksymistä sovitussa muodossa ja vaadittiin asian palauttamista uuteen käsittelyyn.

Sen sijaan esimerkiksi tiukkaa talouslinjaa useissa valtuuston käsittelemissä asioissa kuten palloiluhallin rakentamisessa vaatinut valtuutettu Mikael Ropo (kok.) vastusti ehdottomasti asian palauttamista valmisteluun ja vaati nopeaa asian käsittelyä.

Ehdotus asian palauttamisesta uuteen valmisteluun, kunnes muilta kunnilta saadaan lisää tukea, hävisi äänin 44–15.

Päätös tuesta yksimielinen

Äänestyksen jälkeen jatkettiin asian käsittelyä alkuperäisen ehdotuksen pohjalta. Tästä ei enää äänestetty, vaan nyt kaikki valtuutetut hyväksyivät lopullisen päätöksen tukea lentoja kolmella miljoonalla eurolla vuodessa.

Myös valtuuston suurimpien ryhmien SDP:n ja kokoomuksen riveistä toivottiin lisää kuntia ja yrityksiä tukemaan lentoja. Vihreät ja vasemmistoliitto puolestaan jättivät valtuustoaloitteen, että Porin kaupunki kompensoisi lentojen hiilidioksidipäästöt.

Lopullinen päätös lentojen järjestämisestä tehdään vasta kilpailutuksen jälkeen. Tällä hetkellä lentoliikennettä hoitaa unkarilainen BAS-lentoyhtiö Karhu Aero -kauppanimellä.

Uutisesta voi keskustella Yle Tunnuksella 21.9. klo 23 saakka.